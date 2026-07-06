Haaland cambia la storia del calcio La Norvegia elimina il Brasile

Sette gol come Messi e Mbappè, ma Erling Haaland gioca in una quadra che ha le qualità di Argentina e Francia. Però la sua Norvegia è un gruppo solido che lotta su ogni pallone e poi al resto ci pensa lui, Erling Haaland, spietato sotto rete. Nel primo gol c’è tutta la potenza del “vichingo”, cross da sinistra e Haaland si mangia Gabriel, quasi lo travolge, il colpo di testa è una sassata che Alisson non può intercettare, pallone in fondo al sacco al primo (o secondo) tiro in porta della partita. Il secondo gol è una rasoiata di sinistro che passa tra le gambe di Danilo, bacia il palo lontano e si spegne in rete. Pum-pum, due colpi pesantissimi per il Brasile di Carlo Ancelotti, eliminato agli ottavi di finale come non succedeva dal 1990 in Italia quando allora a condannarlo fu un altro biondo, Caniggia, innescato dal genio di Diego Armando Maradona. Il Brasile è stato anche sfortunato, ha sbagliato un rigore all’inizio della partita con Bruno, ma ha soprattutto trovato sulla sua strada il portiere Nyland che ha parato tutto quello che era possibile parare compreso un maldestro tentativo di autogol di un difensore che riesce a deviare sul palo.

Brasile da contropiede

E’ ingiusto dire che il Brasile abbia deluso, probabilmente Ancelotti ha impostato la partita nell’unica maniera possibile, riaggressione e contropiede cercando di sfruttare la velocità di Vinicius e Martinelli. Ma il Brasile è mancato a centrocampo dove la Norvegia ha dominato con la classe di Odegaard, regista a tutto campo che ha portato a spasso i centrocampisti verdeoro. La scossa a metà ripresa l’ha data Endrick che Ancelotti ha mandato in campo al posto di Cunha, ma il ragazzino appena entrato si è emozionato davanti a Nyland e ha sprecato una clamorosa occasione. La Norvegia negli ultimi minuti ha alzato il ritmo e ha approfittato della stanchezza del Brasile, Schjelderup velocissimo appena entrato in campo ha servito l’assist per la capocciata di Haaland: 1-0. Pochi minuti dopo il raddoppio. Inutile il rigore di Neymar nel finale, da evitare il nervosismo dei brasiliani che perdono la testa per la sconfitta. La Norvegia che elimina il Brasile in un Mondiale di calcio sembra un film di fantascienza, invece è proprio successo.