Il lusso privato della manifattura toscana

È una storia dentro la storia quella che unisce The Place Firenze, boutique hotel della collezione The Hospitality Experience e di The Leading Hotels of the World e Flora Lastraioli, l’atelier toscano specializzato nella produzione e distribuzione di lingerie e abbigliamento notte couture. Ad unire queste due eccellenze è The Place of Wonders, la fondazione della Famiglia Babini dedicata a supportare e promuovere la tradizione secolare dell’artigianato e creatività italiana. Dalla sinergia di queste realtà, nasce un progetto, dove ospitalità e cultura del vivere contemporaneo si intrecciano nella capsule Flora Lastraioli x THE PLACE Firenze. L’iniziativa, concepita come un viaggio che ripercorre sia la storia del boutique hotel, sia il lavoro che prende forma nell’atelier di Flora Lastraioli, traghetta il concetto di sleepwear in una nuova idea di slow luxury, dove comfort, estetica e artigianalità convivono in modo naturale e danno forma a un’esperienza che celebra il piacere della dimensione privata e il fascino dell’ospitalità italiana. Nel dettaglio, Flora Lastraioli x THE PLACE Firenze si compone di un pigiama uomo, un pigiama donna e bermuda coordinati, realizzati in popeline di cotone organico con un pattern grafico ispirato direttamente alla brand identity della struttura: il motivo grafico decorativo, infatti, è ispirato alle proporzioni rinascimentali di Leon Battista Alberti, con particolare riferimento ai principi espressi nel De Re Aedificatoria e applicati alla facciata di Santa Maria Novella.