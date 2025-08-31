GP d’Olanda, vince Piastri. Disastro Ferrari: fuori Leclerc e Hamilton

L’australiano domina e vince il Gran Premio d’Olanda. Norris, con l’altra Mc Laren è costretto al ritiro e lascia il secondo posto all’idolo di casa Verstappen. Giornata nera per le Rosse: Hamilton a muro, Leclerc tamponato da Antonelli

La solita superiorità delle McLaren che stavolta però non riescono a centrare la doppietta perchè a pochi giri dalla fine Lando Norris è costretto al ritiro e così Oscar Piastri oltre a centrare la nona vittoria della stagione fa un passo forse decisivo verso il titolo Mondiale visto che adesso il vantaggio sul compagno di squadra è di 34 punti. Nessuna novità da Zandvoort se non il secondo posto di Max Verstappen che si esalta davanti ai propri tifosi. E l’ennesimo disastro delle Ferrari che stavolta non finiscono neanche la gara.

Hamilton a muro, Leclerc tamponato

Gara da dimenticare per la Ferrari. Lewis Hamilton è finito a muro in curva 3 dopo poco più di 20 giri. La stessa curva è stata fatale anche per Charles Leclerc, che è però stato colpito da Kimi Antonelli. Il monegasco in precedenza era stato autore di un sorpasso bellissimo su Russell, che è però finito sotto investigazione, dato che per completare la manovra il ferrarista è dovuto andare leggermente fuori pista. Doppia penalità invece per Antonelli, che ha terminato la gara fuori dalla zona punti. L’uscita di scena di Lewis Hamilton ha compromesso la corsa di Leclerc. Rovinando la strategia di Charles che aveva proprio un attimo prima anticipato il suo pit stop nel tentativo di fare l’undercut e superare la Racing Bulls di Hadjar. Ovviamente l’uscita di pista di Hamilton ha portato la Safety Car che ha di fatto concesso a tutti di poter effettuare il proprio pit stop compresi Russell e Hadjar che si sono ritrovati davanti a Leclerc. La reazione di Charles però è stata da grande campione, dopo il team radio di rabbia, infatti il monegasco alla ripartenza è stato autore di un sorpasso da manuale con aggressività sull’inglese della Mercedes. Forse un po’ al limite e per questo finito sotto indagine dei commissari.Leclerc che si è visto in un attimo la gara compromessa dal botto del suo stesso compagno di squadra ha imprecato subito via radio, così come aveva fatto sabato in qualifica dopo un giro non perfetto.

Depressione Rossa verso Monza

Morale sotto i tacchi in casa Ferrari e figuriamoci l’umore dei tifosi della Rossa che si preparano all’invasione di Monza. Nel prossimo week-end è in programma il Gran Premio d’Italia nel quale lo scorso anno Charles Leclerc con una prestazione clamorosa ottenne un fantastico successo mandando in delirio il popolo ferrarista. Adesso il morale del team non è certo dei migliori, ma a Monza la Ferrari non può sbagliare. In una stagione disastrosa serve almeno un acuto sul circuito di casa.