Ferrari, per fortuna c’è Leclerc. Ma il dominio in Formula 1 è sempre Mc Laren

Un po’ meglio del previsto anche se pensare che la Ferrari possa vincere un Gran Premio in questo Mondiale di Formula 1 è difficile. La realtà è che la Mc Laren continua a essere la macchina più veloce e il terzo posto di Charles Leclerc, che vale il gradino più basso del podio è già una buona notizia per i tifosi della Rossa.

Soprattutto perchè conquistato a cinque giri dalla fine ai danni di Max Verstappen che poi nel finale ha pure dovuto lasciare il quarto posto alla Mercedes di Russell. Dopo la pole position di sabato per Oscar Piastri è stata la gara perfetta, con la vittoria davanti al suo compagno Lando Norris. Se Leclerc si gode il secondo podio consecutivo dopo quello di Montecarlo, per l’altro ferrarista Lewis Hamilton non è stata una bella domenica. L’inglese si è visto superare infatti all’ultimo giro da Hulkenberg. Il finale di gara è stato caratterizzato dalla Safety Car e dai duelli di Verstappen con Leclerc e Russell. Max per un incidente con la Mercedes è stato penalizzato di dieci secondi e retrocede in decima posizione. L’errore è del box della Red Bull che monta gomme hard rendendo inutile la grande gara del suo pilota fino a quel momento.