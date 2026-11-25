Ci ha sperato e ci ha provato in tutti i modi e alla fine Federica Brignone, la tigre di Lasalle, la campionessa olimpica di MIlano Cortina nel gigante e nel SuperG, a 36 anni, si è dovuta arrendere. “La gambe fa troppo male, la mia carriera finisce qui”. Lo ha annunciato con un sorriso e gli sci in mano, quegli sci che sono stati la sua vita e che l’hanno fatta diventare una delle sportive italiane più famose e amate, soprattutto la più vincente. Il miracolo Federica lo ha già fatto nel febbraio scorso quando ha stupito il mondo e fatto impazzire Cortina con due gare indimenticabili. Un’impresa che nessuno riteneva possibile dopo l’infortunio dell’anno precedente ai campionati italiani eppure la voglia di vincere le Olimpiadi in Italia le ha dato una spinta che è andata anche oltre il dolore. Già perchè il dolore e la sofferenza sono stati enormi ma quelle due discese sulla neve delle montagne più belle del mondo l’hanno ripagata di tutti i sacrifici. Federica ha pensato di poter andare avanti, ma è giusto così, l’ultimo ricordo sarà, deve essere, la sua gioia sull’Olympia delle Tofane il 15 febbraio, dopo la vittoria nello slalom gigante, tre giorni dopo la vittoria in SuperG.

La carriera

“Voglio fare un’ultima gara per salutare tutti, vi dirò quando”. L’ultima volta sul cancelletto, l’ultima volta nel suo mondo. Dove se non sull’Olympia delle Tofane, la pista del doppio trionfo olimpico. E’ in calendario per il 17 gennaio, ci dirà Federica se sarà il giorno dell’addio. Figlia dell’ex slalomista Maria Rosa Quario e papà Daniele, è allenata dal fratello Davide, che fa parte dello staff tecnico della Nazionale, Federica ha esordito in Coppa del Mondo il 28 dicembre 2007 nel gigante di Lienz, da allora ha disputato 363 gare del massimo circuito internazionale, raccogliendo la bellezza di 85 podi complessivi, fra cui 37 vittorie, ma soprattutto ha conquistato per due volte la classifica generale nel 2020 e 2025, impresa mai riuscita prima di allora ad una sciatrice italiana, oltre a una coppa del mondo di discesa (2025), due coppe di gigante (2020 e 2025), due coppe di combinata (2019 e 2020) e una coppa di supergigante (2022). Vanta anche quattro medaglie mondiali (oro in supergigante a Saalbach 2025, oro in combinata a Curchevel 2025, argento in gigante a Garmisch 2011, argento in gigante a Courchevel 2023, argento in supergigante a Saalbach 2025 e cinque medaglie olimpiche (oro in gigante a Milano Cortina 2026, oro in supergigante a Milano Cortina 2026, argento in gigante a Pechino 2022, bronzo in combinata a Pechino 2022 e bronzo in gigante a PyeongChang 2018). E’ stata la più grande sciatrice della storia dello sci italiano.