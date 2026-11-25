Un fascio di luce rosso avvolge le facciate di trenta scali ferroviari, disegnando una mappa simbolica che attraversa la penisola da Nord a Sud. Sul pavimento della sede centrale romana, intanto, compaiono decine di scarpette rosse posate da chi lavora ogni giorno dietro le quinte della mobilità nazionale. In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli spazi del transito quotidiano smettono di essere semplici luoghi di passaggio per trasformarsi in presidi visibili di consapevolezza civile.

“C’è una linea che non va oltrepassata. Quella del rispetto, della libertà e della dignità di ogni donna”. Con queste parole il Gruppo FS rinnova il proprio impegno nel contrastare ogni forma di abuso e discriminazione di genere, partendo dal presupposto che la responsabilità non si esaurisce nelle ricorrenze sul calendario. La difesa dei diritti passa infatti attraverso la trama fitta dei gesti ordinari, la scelta consapevole delle parole e, soprattutto, la capacità collettiva di non voltarsi dall’altra parte di fronte ai primi campanelli d’allarme.

Oltre la superficie degli abusi: il vademecum tra binari e strade

La violenza di genere raramente esplode all’improvviso; più spesso si insinua nella quotidianità attraverso dinamiche silenziose, difficili da decifrare per chi le subisce e per chi osserva dall’esterno. Per scardinare questa zona d’ombra, accanto ai percorsi di formazione interna, l’azienda ha scelto di collaborare con Fondazione Libellula per realizzare una guida pratica destinata a un pubblico vastissimo. Il documento parla direttamente a chiunque attraversi le infrastrutture del Paese: dai viaggiatori a bordo dei treni ai frequentatori delle stazioni, fino a chi sosta lungo la rete stradale nelle aree Anas.

L’obiettivo è fornire una lente d’ingrandimento sui comportamenti sentinella, inclusi quelli meno evidenti come la violenza economica e le nuove forme di prevaricazione legate all’uso degli strumenti digitali. Le umiliazioni e le critiche reiterate, il progressivo isolamento dalla rete di amici e familiari, il controllo ossessivo di messaggi, password e spostamenti, così come le minacce, i ricatti e le limitazioni all’autonomia finanziaria rappresentano segnali precisi che non vanno sottovalutati. Oltre a mappare queste dinamiche, il vademecum offre riferimenti concreti e numeri utili per chiedere aiuto in sicurezza.

La cultura del rispetto come infrastruttura aziendale

Sul piano interno, la strategia di prevenzione poggia su regole chiare e presidi dedicati all’ascolto. “Contrastare la violenza contro le donne significa promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla conoscenza e sulla valorizzazione delle unicità di ogni persona. Come Gruppo FS abbiamo adottato il principio di tolleranza zero verso ogni forma di molestia e discriminazione”, spiega Francesca Stacchiotti, Chief People, Culture & Transformation Officer del Gruppo FS. La manager sottolinea inoltre la necessità di tradurre i principi in strumenti operativi: “Un impegno che portiamo avanti attraverso azioni concrete di prevenzione, abilitazione e tutela, dal Codice di Condotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, fino allo sportello di ascolto della Consigliera di Fiducia dedicato alle nostre persone.”

Questo percorso strutturale si riflette anche nei parametri organizzativi dell’intero ecosistema aziendale. Il Gruppo FS ha infatti conseguito la Certificazione per la Parità di Genere, un riconoscimento che attesta la continuità delle politiche adottate sul fronte dell’equità e delle pari opportunità. Attualmente sono 14 le società del gruppo ad aver ottenuto la certificazione, definendo un perimetro di tutela e inclusione che coinvolge direttamente oltre 70.000 lavoratori.