Quanto accaduto due giorni fa nel Mediterraneo dovrebbe finalmente aprire gli occhi di chi, dalle parti di Berlino e Bruxelles, continua ad appoggiare le mosse di Kiev contro Mosca senza preoccuparsi troppo delle conseguenze. Che le forze ucraine ritengano attaccabile qualsiasi assetto russo ovunque si trovi è naturale durante una guerra; meno, invece, è che la politica arrivi a «premiare» questi attacchi senza considerare che, per portarli a termine, è necessario che il territorio di battaglia sia esplorato e mantenuto sotto controllo dall’attaccante evidentemente meglio di chi dovrebbe preoccuparsi di difenderlo.

La corvetta russa Merkury, classe Steregushchiy o anche «P-20380», è stata colpita da alcuni droni navali armati di esplosivo (Usv, da Unmanned Surface Vessel) mentre si trovava ormeggiata nel porto di Bengasi, in Cirenaica. Poco dopo è stata colpita anche la nave commerciale Mv Angara a largo delle coste libiche.

Le dinamiche dell’attacco ucraino alle navi russe

Dimentichiamo per un attimo le dichiarazioni di Zelensky e di altri responsabili di governo per concentrarci sul fatto. Si è trattato di una operazione condotta dalle forze speciali ucraine per colpire i russi anche nel Mare Mediterraneo e non è la prima volta. Era già successo con l’incidente alla metaniera Metagaz mentre questa navigava nel canale di Sicilia, era il marzo scorso e con le misteriose mine esplose sulla petroliera Seajewel che stazionava al largo del porto di Savona, circa un anno prima. Fatti che paiono essere stati dimenticati anche se riguardano da (troppo) vicino il nostro territorio.

E se sul piano tattico l’importanza di colpire la flotta russa (che sia quella ombra o meno), è fuori discussione durante un conflitto, sul piano strategico significa invece che, indipendentemente che si tratti di migrazioni o conflitti, dal punto di vista della sicurezza il Mediterraneo resta un colabrodo o viene spacciato per tale.

Perché qualcuno quei droni navali (almeno sette, secondo le dichiarazioni di Zelensky), che sono natanti grandi quanto motoscafi, fino a portata delle navi russe ce li deve aver portati, li ha approntati per la missione, li ha armati e ha potuto collegarsi a loro per dirigerne la rotta finale. Con tutto il tempo per scegliere il momento giusto, studiare le condizioni meteo e poter fermare l’operazione fino all’ultimo per non compromettere mesi di lavoro. Tutte queste operazioni lasciano tracce: persone che viaggiano, cose da trasportare, segnali radio da inviare e tracce radar, seppure queste ultime siano sovente difficili da seguire.

I nodi della guerra russo-ucraina

Ecco perché è importante «blindare» il nostro mare, sapere, con l’aiuto dei satelliti e dell’intelligence, che cosa succede nei porti libici usati dagli ucraini in Tripolitania e dai russi in Cirenaica, così come è sacrosanto seguire ogni nave dalla quale gli Usv potrebbero essere stati lanciati. Conoscere dove si trovassero gli operatori dipende essenzialmente da quanto segrete restano le informazioni in possesso dei tecnici della costellazione Starlink, che potrebbe facilmente essere stata usata per l’operazione. Lo si deduce dalle antenne presenti sugli Usv, troppo piccole e inadatte per collegamenti a portata ottica.

Ma tutto questo dice essenzialmente una cosa: il fronte russo-ucraino è diffuso, coinvolge il mare che bagna anche le nostre coste e questo non deve accadere.

Le riprese dell’attacco sono tali da far pensare che il sistema di guida, a giudicare dalla buona qualità del video, sia stato scelto in quanto l’area dello scontro non è tra quelle afflitte in modo particolare da disturbi elettronici alla navigazione, ovvero Gps jamming e spoofing (invece molto forti attorno alle coste di Israele e Gaza), come non è da escludere l’utilizzo di guida satellitare Gps o addirittura della stessa rete russa Glonass per l’avvicinamento, poi supportata da un radiocomando per la fase terminale, i cui segnali possono anche essere stati fatti rimbalzare su altri droni o via internet. E questo è possibile soltanto quando i bersagli sono lenti, appunto come una nave alla fonda o in lenta navigazione. Ma ogni segnale è una traccia che la tecnologia, specialmente quella militare in possesso della Nato (e dell’Italia), è in grado di seguire.

Perché l’Ucraina si permette questo tipo di offensive

Considerando che le intelligence di mezzo mondo seguono la situazione, possibile che nessuno si sia accorto di nulla? E qui si apre uno scenario inquietante ma realistico: è possibile che l’Ucraina si sia avvalsa anche del supporto di agenti e militari appartenenti ad altre nazioni e questi potrebbero essere stati inglesi come francesi, i quali che hanno motivi per colpire gli interessi di Mosca nel Mediterraneo.

Basta fare una ricerca nel passato prossimo e ricordare che Parigi è stata cacciata dal Sahel proprio da Mosca e che in quella regione l’intelligence ucraina è attiva perché la Russia ha ancora influenza e presenza nel Mali.

Resta un punto fondamentale: come fa Kiev a trasportare piccoli motoscafi pieni di esplosivo dalle fabbriche che li producono fino a due passi da casa nostra? Risposta: probabilmente glielo abbiamo permesso o continuiamo a farlo senza specificare che queste operazioni rientrano negli accordi intergovernativi di «supporto». Speriamo che, nella migliore tradizione diplomatica, prima o poi ci arrivi in cambio qualcosa che non sia un’ondata migratoria. Intanto vale la pena di essere ben organizzati e attivi nei pattugliamenti e nelle campagne militari d’osservazione e analisi: i mezzi e i satelliti per farlo li abbiamo.