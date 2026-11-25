Il portafoglio digitale è disponibile per cittadini e residenti: serve la carta d’identità elettronica, la vecchia funzione «Documenti su IO» resta attiva fino a luglio 2027

Usare la patente sullo smartphone al posto della carta d’identità? Ora (dal 23 novembre) si può fare in tutta Italia. Il portafoglio digitale pubblico dell’app IO è infatti aperto a tutti i cittadini e ai residenti, dopo una fase iniziale di sperimentazione. L’attivazione è volontaria e i documenti fisici continuano a valere come prima.

Come attivare IT-Wallet sull’app IO: cosa serve e quali passaggi seguire

Il primo passo è aggiornare l’app IO all’ultima versione, dall’App Store o da Google Play. Poi serve la carta d’identità elettronica (CIE) con il suo PIN di otto cifre, consegnato in due parti al momento del rilascio. Lo smartphone deve avere l’NFC, la stessa tecnologia dei pagamenti contactless. Anche chi entra in IO con lo SPID deve usare la CIE per attivare il portafoglio. L’identità si può confermare in tre modi: solo con la CIE e il PIN, oppure con l’app CieID (in entrambi i casi la sessione dura 12 mesi), oppure con SPID più CIE, e in questo caso l’accesso va ripetuto dopo 90 giorni.



Nell’app si inserisce il CAN, il numero di sicurezza stampato in basso a destra sulla carta (non il codice di nove caratteri che si usa per i viaggi), poi si avvicina la CIE al retro del telefono per far leggere il chip. Se la lettura non parte, conviene togliere la cover e appoggiare telefono e carta su un piano stabile.

Quali documenti si possono caricare nel portafoglio digitale

Una volta attivato il servizio, si entra nella sezione Portafoglio, si tocca il simbolo + in alto a destra, si sceglie il documento e si preme «Continua». Non bisogna fotografare nulla: i dati arrivano direttamente dagli archivi degli enti che hanno rilasciato i documenti, come Motorizzazione e ministero dell’Università e della Ricerca.

I documenti disponibili al momento sono otto:

patente di guida

tessera sanitaria, valida anche come tessera europea di assicurazione malattia

Carta europea della disabilità

attestato di residenza

titoli di studio scolastici

attestati di frequenza scolastica

titoli accademici

iscrizione accademica

Per ora si possono aggiungere solo i propri documenti, non quelli di figli o familiari. Non è ancora possibile caricare la versione digitale della carta d’identità elettronica.

Patente digitale: cosa cambia e quando vale come documento d’identità

La novità principale riguarda la patente. Finora la versione sullo smartphone serviva a dimostrare di averla durante i controlli delle forze dell’ordine. Ora può essere usata anche come documento di riconoscimento, per esempio allo sportello di un ufficio pubblico.



Ci sono però due limiti. Chi ha ancora la vecchia patente cartacea non può avere la versione digitale. E la validità pratica dipende dall’adeguamento di uffici e aziende, che devono dotarsi degli strumenti per verificare l’autenticità del documento in modo istantaneo.

Documenti su IO e privacy: cosa succede a chi ha già caricato i documenti

Chi aveva già caricato i documenti con la funzione «Documenti su IO» non deve rifare tutto: passando al nuovo portafoglio, quelli già presenti vengono aggiornati in automatico. Chi vuole prendere tempo può continuare a usare la vecchia funzione fino a luglio 2027, quando sarà dismessa.



Sul fronte privacy, PagoPA, che gestisce l’app IO, spiega che i dati dei documenti restano memorizzati sul telefono e che la condivisione richiede sempre un’autorizzazione. In futuro, sui siti degli enti aderenti comparirà anche il pulsante “Entra con IT-Wallet” per accedere ai servizi online.