La direttiva europea sul credito ai consumatori introduce controlli più rigorosi per chi sceglie di comprare subito e pagare dopo. Dalla verifica della capacità di rimborso alla pubblicità, fino al diritto di recesso: tutte le novità e cosa bisogna sapere prima di un acquisto

Bastano pochi clic per acquistare uno smartphone, un elettrodomestico o un paio di scarpe e dividere il prezzo in tre o quattro rate. Nessuna richiesta di finanziamento in banca, nessun interesse da pagare, almeno nelle formule che lo prevedono, e la possibilità di portare a casa immediatamente ciò che si desidera. Il sistema del Buy Now Pay Later, letteralmente «compra ora, paga dopo», ha cambiato le abitudini di acquisto di milioni di consumatori, trasformando una forma di credito in un’opzione disponibile direttamente al momento del pagamento. Dal 20 novembre 2026, però, il quadro normativo cambia: con l’applicazione delle nuove disposizioni europee sul credito ai consumatori, anche le rateizzazioni senza interessi entrano in larga parte nelle regole previste per i finanziamenti.

Le novità riguardano servizi molto diffusi come quelli offerti da PayPal, Klarna e Scalapay e intervengono su tre aspetti fondamentali: i controlli sulla capacità di restituire il denaro, le informazioni che devono essere fornite prima dell’acquisto e le modalità con cui queste forme di pagamento possono essere pubblicizzate.

Non significa che comprare a rate diventerà impossibile o che saranno introdotti automaticamente interessi sui pagamenti finora gratuiti. Il principio alla base della riforma è un altro: anche quando non comporta costi aggiuntivi, una rateizzazione costituisce un impegno finanziario, che deve essere valutato e comunicato con maggiore trasparenza.

Pagamenti a rate, cosa prevede la nuova direttiva europea

Il cambiamento deriva dalla direttiva europea 2023/2225, conosciuta come CCD2, recepita in Italia attraverso il decreto legislativo 212 del 31 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026.

Il provvedimento aggiorna la disciplina del credito ai consumatori e amplia le tutele anche a forme di finanziamento che, per la loro durata limitata o per l’assenza di interessi, in precedenza potevano rimanere escluse dalle norme più rigorose.

La data europea di riferimento è il 20 novembre 2026. La normativa italiana prevede tuttavia una precisazione: qualora le disposizioni attuative della Banca d’Italia entrino in vigore successivamente, il termine per l’adeguamento degli operatori slitta a novanta giorni dalla loro entrata in vigore.

La formula «compra ora, paga dopo» continuerà quindi a esistere, ma le piattaforme dovranno adattare le procedure alle nuove disposizioni secondo le scadenze applicabili.

PayPal, Klarna e Scalapay: più controlli prima di concedere le rate

La novità più rilevante riguarda la valutazione della capacità di rimborso. Prima di concedere una rateizzazione soggetta alla nuova disciplina, l’operatore dovrà verificare che il consumatore sia ragionevolmente in grado di rispettare le scadenze.

La verifica dovrà essere proporzionata alle caratteristiche del finanziamento e basarsi su informazioni pertinenti relative alla situazione economica del richiedente. Non significa necessariamente dover presentare una busta paga per ogni acquisto, ma nemmeno che l’approvazione delle rate possa essere considerata automatica.

Se dalla valutazione dovessero emergere elementi che mettono in dubbio la capacità di restituire le somme, la richiesta potrà essere respinta.

È un cambiamento che potrebbe farsi sentire soprattutto tra quanti utilizzano contemporaneamente più servizi di pagamento dilazionato. Una rata da trenta o cinquanta euro può apparire poco impegnativa, ma la somma di diversi acquisti distribuiti su piattaforme differenti può trasformarsi rapidamente in una spesa mensile difficile da sostenere.

La nuova disciplina punta proprio a ridurre il rischio che piccoli finanziamenti, concessi separatamente, finiscano per produrre un indebitamento superiore alle possibilità economiche del consumatore.

Pubblicità più trasparenti: non basterà più promettere rate leggere

Cambierà anche il modo in cui le piattaforme potranno presentare i propri servizi. Finora il pagamento dilazionato è stato spesso pubblicizzato come una soluzione semplice e immediata, nella quale l’attenzione del consumatore viene attirata soprattutto dall’importo della singola rata, più che dall’impegno economico complessivo.

La nuova normativa impone invece comunicazioni pubblicitarie chiare e non ingannevoli, capaci di rappresentare correttamente la natura creditizia del servizio. Non sarà consentito suggerire che ricorrere a un finanziamento possa automaticamente migliorare la situazione economica, aumentare le risorse disponibili o sostituire il risparmio.

Quando la pubblicità contiene indicazioni sui costi del credito, dovranno essere riportate le informazioni richieste dalla legge, con esempi rappresentativi che permettano al consumatore di comprendere quanto sta effettivamente impegnandosi a restituire.

L’obiettivo è evitare che la facilità di accesso alle rateizzazioni incoraggi acquisti non sostenibili, soprattutto tra le fasce economicamente più vulnerabili.

Diritto di recesso e assistenza: quali tutele aumentano

Le nuove disposizioni intervengono anche sulle garanzie riconosciute ai consumatori. Per i finanziamenti che rientrano nella disciplina del credito al consumo, sono previste informazioni precontrattuali più dettagliate, tutele in caso di difficoltà nel rimborso e il diritto di recedere dal contratto di credito, generalmente entro quattordici giorni.

Il recesso dal finanziamento, tuttavia, non deve essere confuso con il diritto di restituire il prodotto acquistato: si tratta di due aspetti distinti, regolati da disposizioni differenti.

Un’altra novità riguarda le decisioni automatizzate. Quando la valutazione della capacità di rimborso si basa, anche parzialmente, sul trattamento automatizzato dei dati personali, il consumatore avrà diritto a chiedere spiegazioni, ottenere un intervento umano e domandare un riesame della decisione.

Non tutte le dilazioni di pagamento saranno comunque trattate allo stesso modo. La normativa mantiene alcune esclusioni, per esempio per determinate dilazioni gratuite concesse direttamente dal venditore, senza il coinvolgimento di un finanziatore terzo e nel rispetto di specifici limiti temporali.

Il boom del Buy Now Pay Later in Italia: dal 4 al 30% delle famiglie

A spiegare perché l’Unione europea abbia deciso di intervenire sono soprattutto i numeri. Secondo uno studio pubblicato dalla Banca d’Italia nel marzo 2026, la quota di famiglie italiane che ha utilizzato almeno una volta il Buy Now Pay Later è passata da poco più del 4% nel 2022 a quasi il 30% all’inizio del 2025. Circa due terzi degli utilizzatori ricorrono comunque al servizio soltanto occasionalmente.

La crescita, però, non riguarda soltanto il numero di consumatori. È cambiato anche il loro profilo economico. Se inizialmente le rateizzazioni erano più diffuse tra famiglie con redditi relativamente elevati, negli ultimi anni hanno coinvolto progressivamente persone con disponibilità patrimoniali limitate, redditi medio-bassi e altri finanziamenti già in corso.

Secondo la Banca d’Italia, il ricorso al Buy Now Pay Later risulta particolarmente diffuso anche tra i consumatori che registrano ritardi nel rimborso di altri debiti.

È proprio in questa sovrapposizione di impegni finanziari che si concentra uno dei rischi maggiori. La possibilità di dividere un acquisto da 300 euro in tre pagamenti da 100 euro può rappresentare una comodità, ma se nello stesso periodo vengono rateizzati altri prodotti, l’importo complessivo da restituire può crescere senza che il consumatore ne abbia un’immediata percezione.

Cosa succede dal 20 novembre a chi ha già acquisti a rate

Per chi utilizza abitualmente PayPal, Klarna o Scalapay, il cambiamento non comporta la cancellazione dei servizi né la trasformazione automatica delle rate gratuite in finanziamenti con interessi.

Gli operatori dovranno adeguare le procedure di concessione del credito, le informazioni contrattuali e le comunicazioni pubblicitarie alle regole applicabili. PayPal ha già confermato di essere al lavoro per aggiornare i propri servizi Buy Now Pay Later alla nuova disciplina europea.

I contratti sottoscritti prima della scadenza prevista per l’adeguamento continueranno, in linea generale, a essere regolati dalla normativa precedente, salvo le specifiche disposizioni transitorie.

Per il consumatore, la differenza più evidente potrebbe emergere proprio al momento di concludere un acquisto: maggiori informazioni sulle condizioni del finanziamento, controlli più approfonditi e, in alcuni casi, la possibilità che una richiesta di rateizzazione venga rifiutata.

Il pagamento dilazionato continuerà a essere uno strumento utile per gestire determinate spese. Ma la possibilità di acquistare immediatamente un prodotto non equivale alla disponibilità economica necessaria per pagarlo. È su questa distinzione che si fonda la riforma europea, pensata per evitare che una comodità sempre più diffusa si trasformi in una fonte di sovraindebitamento.