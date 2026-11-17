Per una pensione da 3.500 euro lordi al mese, la differenza potrebbe superare i 600 euro all’anno. È quanto separa la rivalutazione attualmente prevista dal disegno di legge di Bilancio 2027 dall’ipotesi di riconoscere integralmente l’inflazione anche agli assegni di importo medio-alto. Una partita ancora aperta, che coinvolge oltre tre milioni e mezzo di pensionati e sulla quale la maggioranza sta cercando un accordo durante l’esame della manovra.

Al centro del confronto c’è il meccanismo della perequazione, cioè l’adeguamento annuale delle pensioni all’aumento del costo della vita. Il testo arrivato in Parlamento prevede una rivalutazione piena soltanto per gli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo INPS, mentre per quelli superiori introduce percentuali progressivamente ridotte. Fratelli d’Italia e Forza Italia puntano però ad ampliare la platea dei beneficiari, portando il recupero integrale dell’inflazione fino a cinque volte il minimo e, qualora le risorse lo consentissero, anche a sei volte.

Una modifica che riguarderebbe direttamente chi percepisce pensioni comprese tra 2.500 e circa 3.600 euro lordi mensili.

Pensioni 2027, come cambia la rivalutazione degli assegni

L’articolo 55 del disegno di legge di Bilancio introduce, per il solo 2027, un sistema di rivalutazione articolato per fasce di importo, diverso da quello ordinario utilizzato nel 2025 e nel 2026.

Il meccanismo vigente riconosce il 100% dell’inflazione sulla quota di pensione fino a quattro volte il trattamento minimo, il 90% sulla parte compresa tra quattro e cinque volte e il 75% sulla quota eccedente.

La proposta contenuta nella manovra modifica questo principio. Le percentuali non vengono più applicate alle singole porzioni dell’assegno, ma all’intero trattamento pensionistico, secondo la fascia di appartenenza.

In particolare, il disegno di legge prevede:

100% della rivalutazione per pensioni fino a quattro volte il minimo INPS;

per pensioni fino a quattro volte il minimo INPS; 85% per assegni superiori a quattro e fino a cinque volte il minimo;

per assegni superiori a quattro e fino a cinque volte il minimo; 53% per pensioni superiori a cinque e fino a sei volte il minimo;

per pensioni superiori a cinque e fino a sei volte il minimo; 47% tra sei e otto volte il minimo;

tra sei e otto volte il minimo; 37% tra otto e dieci volte il minimo;

tra otto e dieci volte il minimo; 32% oltre dieci volte il minimo.

Prendendo come riferimento il trattamento minimo 2026 di 611,85 euro mensili, le prime soglie corrispondono a 2.447,40 euro, 3.059,25 euro e 3.671,10 euro lordi.

Sono proprio queste fasce a essere finite al centro della trattativa politica. L’obiettivo degli emendamenti annunciati dalla maggioranza è evitare che gli assegni medio-alti perdano una parte significativa del recupero dell’inflazione.

Aumento pensioni 2027, quanto spetta con assegni da 2.500 a 3.600 euro

Per capire quale potrebbe essere l’effetto sulle pensioni è possibile simulare gli aumenti utilizzando un tasso di rivalutazione del 2,9%, in linea con le stime considerate dall’Ufficio parlamentare di bilancio. Si tratta di un valore indicativo, non ancora dell’indice definitivo che sarà applicato dall’INPS.

Con le percentuali contenute nell’attuale disegno di legge, una pensione da 2.500 euro lordi mensili riceverebbe un aumento di circa 61,63 euro al mese. Se venisse approvato il recupero integrale dell’inflazione fino a cinque volte il minimo, l’incremento salirebbe a 72,50 euro.

Per un assegno da 3.000 euro lordi, la rivalutazione prevista dalla manovra, pari all’85% dell’inflazione, produrrebbe un aumento di 73,95 euro mensili. Con il riconoscimento del 100%, invece, l’incremento arriverebbe a 87 euro, pari a 1.131 euro su tredici mensilità.

La differenza diventerebbe ancora più consistente nella fascia successiva.

Un pensionato che percepisce 3.500 euro lordi al mese rientrerebbe infatti nel gruppo per il quale il disegno di legge riconosce soltanto il 53% dell’inflazione. Utilizzando la stessa ipotesi del 2,9%, l’aumento sarebbe di circa 53,80 euro mensili, contro i 101,50 euro ottenibili con una rivalutazione integrale. La differenza supererebbe i 620 euro lordi su tredici mensilità.

Per una pensione da 3.600 euro lordi, il confronto sarebbe tra circa 55,33 euro di aumento mensile con il meccanismo proposto e 104,40 euro in caso di recupero pieno dell’inflazione.

Quest’ultima possibilità, però, richiederebbe un’estensione della rivalutazione integrale fino a sei volte il trattamento minimo. È l’ipotesi più ambiziosa della trattativa, sulla quale non esiste ancora un accordo definitivo.

Gli importi indicati sono tutti lordi e rappresentano simulazioni. Il risultato effettivo dipenderà dall’indice ufficiale di perequazione, dalle disposizioni approvate dal Parlamento e dalla situazione fiscale di ciascun pensionato.

La stretta riguarda oltre 3,5 milioni di pensionati

La questione non riguarda soltanto l’entità degli aumenti previsti per gennaio, ma anche la perdita di potere d’acquisto che potrebbe derivare dal nuovo sistema.

Secondo le valutazioni presentate dall’Istat durante le audizioni parlamentari sulla legge di Bilancio, il passaggio dal calcolo per scaglioni a quello per fasce coinvolgerebbe poco più di 3,5 milioni di pensionati.

Per questa platea la minore rivalutazione comporterebbe, mediamente, circa 510 euro lordi annui in meno rispetto a quanto sarebbe riconosciuto mantenendo il sistema ordinario. Considerando la minore imposizione fiscale, la perdita media scenderebbe a circa 290 euro.

Anche l’Ufficio parlamentare di bilancio ha evidenziato gli effetti della modifica, sottolineando come le differenze aumentino progressivamente al crescere dell’importo pensionistico.

Il problema, inoltre, non si esaurisce nel 2027. Una rivalutazione più contenuta riduce la base sulla quale vengono calcolati gli adeguamenti degli anni successivi. La conseguenza è che il mancato recupero di una parte dell’inflazione può produrre effetti nel tempo.

È uno dei motivi per cui la revisione della norma è diventata uno dei punti più discussi della manovra.

Pensioni 2027, quando arrivano gli aumenti nel cedolino INPS

Un elemento è stato intanto chiarito dall’INPS: gli aumenti legati alla perequazione saranno applicati già dalla rata di gennaio 2027, anche per i pensionati che percepiscono trattamenti superiori a quattro volte il minimo.

L’Istituto lo ha precisato con un comunicato dell’11 novembre, superando le preoccupazioni emerse nei giorni precedenti sull’eventualità che una parte dei pensionati dovesse attendere marzo per vedere riconosciuto l’adeguamento.

Le eventuali differenze derivanti dalle nuove disposizioni approvate dal Parlamento saranno successivamente regolate attraverso un conguaglio.

Questo significa che l’adeguamento ordinario non rimarrà bloccato in attesa della conclusione dell’iter parlamentare. Resta invece da definire l’importo definitivo che spetterà a ciascun pensionato.

Cosa può ancora cambiare prima dell’approvazione della manovra

Il confronto politico si concentra soprattutto sull’estensione della rivalutazione integrale.

L’ipotesi sostenuta da Fratelli d’Italia e Forza Italia è quella di aumentare la soglia oltre la quale scatta la riduzione dell’indicizzazione. Il responsabile economico di Forza Italia, Maurizio Casasco, ha prospettato il recupero pieno dell’inflazione fino a cinque volte il minimo e, in presenza di coperture sufficienti, fino a sei volte.

Le due soluzioni avrebbero conseguenze differenti. Nel primo caso il beneficio riguarderebbe soprattutto gli assegni compresi tra circa 2.450 e 3.060 euro lordi mensili. Nel secondo, la platea si allargherebbe alle pensioni fino a circa 3.670 euro, includendo anche quelle da 3.500 e 3.600 euro.

Per il momento, tuttavia, si tratta di proposte politiche e non di aumenti già approvati.

Il punto decisivo sarà trovare le risorse necessarie per finanziare una rivalutazione più favorevole senza modificare gli equilibri complessivi della legge di Bilancio.