Ecco la Fiera Ice Arena, la nuova casa dell’hockey ghiaccio a Milano (eredità delle Olimpiadi)

Un palazzo da 4mila posti che nelle intenzioni di chi ha deciso di restituire una casa agli sport del ghiaccio a Milano dovrà essere l’anello di congiunzione tra il passato e il futuro, quando verrà realizzata (da programma entro tre anni) una nuova arena dedicata. Ecco la Fiera Ice Arena che ospiterà le partite interne del Milano Hockey Club, rinato dalle ceneri di una lunga tradizione che si era persa sotto la Madonnina e che partecipa alla ICE League, ma che sarà utilizzato anche per tutto ciò che riguarda gli sport sul ghiaccio.

La Fiera Ice Arena sarà aperta a tutti, giovani e famiglie avendo ottenuto l’omologazione FISG-CONI per sette discipline degli sport del ghiaccio: hockey, pattinaggio di figura, short track, para ice hockey, curling, wheelchair curling e stock sport. Dalla sua apertura oltre 200 bambini e ragazzi hanno già potuto allenarsi, tra hockey, pattinaggio e altre discipline su ghiaccio, nel nuovo impianto.

«Detto, fatto. Abbiamo mantenuto la promessa di lasciare a Milano una vera eredità sportiva e infrastrutturale dei Giochi Olimpici, trasformando l’entusiasmo e la passione dei milanesi in un’opportunità concreta per il territorio. Con la Fiera Ice Arena abbiamo mantenuto accesa la Fiamma Olimpica – ha detto Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano -. Ma questo investimento ha anche un significato più ampio: rafforza la riconoscibilità di Fiera Milano e il suo legame con il territorio, ampliandone il ruolo oltre la tradizionale attività fieristica. Da oggi, per tante famiglie, dire “andiamo a pattinare in Fiera” diventerà naturale. È proprio questo il nostro obiettivo. Vogliamo che la Fiera sia sempre più un luogo da vivere nella quotidianità, un punto di riferimento non soltanto per le imprese e gli operatori economici, ma anche per lo sport, il tempo libero e la comunità».