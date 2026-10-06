Dentro i guai fisici di Sinner, che è costretto a saltare anche le Atp Finals (e torna nel 2027)

“Ciao a tutti, insieme ai medici abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio che significa che la stagione 2026 è ufficialmente finita. Le finali di Torino mi hanno dato emozioni incredibili, ma devo anche pensare al futuro della mia carriera. Tornerò quando sarò al 100%”. Con un video sui social Jannick Sinner ha annunciato che la stagione è finita, dopo i forfait a Pechino e Shanghai, non parteciperà nemmeno alle Atp Finals di Torino. La decisione era nell’aria, adesso è arrivata l’ufficialità.

I fastidi al ginocchio

Ma qual’è il problema di Sinner? Il numero uno al mondo soffre della sindrome della bandelletta ileotibiale. E’ evidente che l’ortopedico che lo ha visitato ha ritenuto che non fosse necessario un intervento chirurgico e ha optato per una terapia conservativa, questo vuol dire che l’infortunio è di modesta entità. In sostanza si tratta di convivere con il dolore, ma il fatto che Sinner abbia deciso di allungare ancora i tempi della sua sosta ai box fa presagire che la soglia di sopportazione sia stata superata. Atleti di questo livello sono abituati a convivere con dolori muscolari o infiammazioni tendinee, ma in questo caso l’unica cura è la pazienza. I problemi ai tendini hanno tempi di guarigione lunghi, almeno 12 settimane per avere buoni risultati. Alcaraz è stato fuori molto di più, ma poi da quando è rientrato sembra in buone condizioni. In questo periodo Sinner dovrà lavorare sulla forza per mantenere la sua muscolatura ai massimi livelli. Insomma ci vuole lavoro e tempo, non c’è altra strada per guarire. Sinner si è affidato a tre specialisti e tutti hanno dato lo stesso responso: no all’operazione. Sinner salterà quindi i tornei di Vienna e Parigi indoor, le Atp Finals di Torino e la coppa Davis, alla quale l’anno scorso aveva rinunciato dopo una stagione massacrante. Nel 2026 ha già saltato Montreal, Cincinnati, Us Open, Pechino e Shanghai.