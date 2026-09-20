La vergogna di Torino, curva della Juventus disonora il minuto di silenzio per Mazzola

Cori, fischi e la schiena girata verso il campo mentre il resto dello stadio ricordava l’attaccante dell’Inter e della nazionale. Il minuto di silenzio allo Stadium diventa un caso…

La schiena voltata verso il campo in segno di spregio, cori per Gaetano Scirea e Andrea Fortunato e poi anche per Gianni Agnelli, come se il ricordo di tre grandi ex juventini scomparsi possa giustificare aver disonorato il minuto di raccoglimento per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola. E’ successo all’Allianz Stadium prima della sfida tra Juventus e Atalanta. Una vergogna in parte emendata dagli applausi di tutto il resto dello stadio che si è dissociato dagli ultras della Curva Sud, protagonisti della contestazione.

Mazzola, scomparso all’età di 83 anni e ricordato con affetto da tutto il calcio italiano per il contributo dato con le maglie dell’Inter (17 stagioni) e della nazionale, è stato ricordato ovunque senza problemi. Ovunque, tranne che a Torino dai gruppi organizzati schierati nel primo anello centrale. Un muro di schiene rivolte al campo. Spettacolo vergognoso.

L’episodio ha spinto la Juventus a prendere ufficialmente le distanze dal comportamento dei suoi ultras. Uno strappo contenuto in un comunicato: “Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori”.