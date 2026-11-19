Venerdì 20 novembre sciopero generale di 24 ore in Italia. Manifestazioni da Roma a Milano, possibili strade chiuse e bus e metro a rischio in diverse città. Ecco dove si svolgeranno i cortei, quali servizi sono garantiti e cosa cambia per treni e aerei

Venerdì 20 novembre 2026 si annuncia una giornata complicata per gli spostamenti in molte città italiane. Non soltanto per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dalla Cgil, al quale si affiancano altre mobilitazioni sindacali, ma soprattutto per le manifestazioni che attraverseranno i centri urbani, con possibili chiusure delle strade, deviazioni degli autobus e rallentamenti del traffico. Sono circa 100 le piazze coinvolte dalla protesta, mentre scuole, uffici pubblici e servizi sanitari potrebbero subire interruzioni o riduzioni delle attività.

Per pendolari, studenti e lavoratori, il problema sarà capire non soltanto quali mezzi si fermeranno, ma anche quali zone delle città sarà meglio evitare. La situazione cambierà da territorio a territorio: alcune aziende di trasporto pubblico non aderiscono infatti allo sciopero, ma la presenza dei cortei potrebbe comunque modificare la circolazione.

Sciopero 20 novembre, perché si protesta e quali settori si fermano

La mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil si svolgerà sotto lo slogan «Il futuro è adesso» e nasce dalla contestazione della Manovra economica del governo. Tra le rivendicazioni del sindacato figurano l’aumento di salari e pensioni, una maggiore sicurezza sul lavoro, il contrasto al carovita, il rafforzamento della sanità pubblica e maggiori investimenti nell’istruzione.

Lo sciopero riguarda i lavoratori del settore pubblico e privato, con alcune esclusioni stabilite dopo l’intervento della Commissione di garanzia. Alla protesta si aggiungono iniziative proclamate da altre organizzazioni sindacali, tra cui i Cobas, e le mobilitazioni degli studenti.

Le ripercussioni potrebbero interessare scuole, ospedali, uffici pubblici, trasporto pubblico locale, taxi, porti e logistica. Nei servizi essenziali resteranno comunque in vigore le prestazioni garantite previste dalla normativa.

Dove sono previsti i cortei: da Roma a Milano, le città coinvolte

Le manifestazioni inizieranno prevalentemente nella mattinata di venerdì, con concentramenti e cortei in numerosi capoluoghi.

A Roma è prevista una delle iniziative principali, alla presenza del segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Il corteo attraverserà il centro dalle 8.30 alle 13, partendo da piazza Vittorio Emanuele II e raggiungendo via dei Fori Imperiali attraverso via dello Statuto, via Merulana, Santa Maria Maggiore e via Cavour. Un secondo corteo, organizzato dagli studenti, sfilerà dalle 9.30 alle 12 da Porta San Paolo verso l’area del Colosseo e via degli Annibaldi. Previste chiusure al traffico, deviazioni dei mezzi pubblici e limitazioni alla sosta. Altre iniziative sono annunciate in piazza Santi Apostoli, piazza Capranica e nei pressi del ministero dell’Istruzione.

A Milano il ritrovo della Cgil è fissato alle 9 in piazzale Cadorna, con partenza del corteo alle 10. Gli studenti si concentreranno invece alle 9.30 in largo Cairoli. I manifestanti proseguiranno verso piazza XXV Aprile, passando per Foro Buonaparte, viale Gadio, via Legnano, piazza Lega Lombarda, Porta Volta e viale Francesco Crispi. Le maggiori criticità per la circolazione sono attese lungo questo percorso. Le linee Atm non aderiscono allo sciopero generale, ma potrebbero comunque subire deviazioni temporanee per il passaggio dei cortei.

A Torino la manifestazione della Cgil partirà alle 9.30 da piazza XVIII Dicembre. In città sono previste anche mobilitazioni studentesche, con possibili ripercussioni sulla viabilità nelle aree attraversate dai manifestanti.

A Bologna l’appuntamento è alle 9.30 in piazza dei Martiri, da dove il corteo raggiungerà piazza del Nettuno. Anche in questo caso i possibili disagi riguarderanno soprattutto il centro cittadino.

A Napoli il concentramento è previsto in piazza Mancini, con un corteo lungo corso Umberto I, piazza Bovio, via Sanfelice e via Armando Diaz, fino a piazza Matteotti. Il Comune ha predisposto uno specifico dispositivo di traffico per consentire lo svolgimento della manifestazione, con il comizio conclusivo previsto entro le 14.

Tra le altre città coinvolte ci sono Firenze, con ritrovo alle 9.30 in piazza Indipendenza; Genova, alle 9.30 presso la Stazione Marittima; Palermo, con partenza alle 9 da piazza Marina e arrivo in piazza Verdi; Bari, con corteo da piazza Giovanni XXIII a piazza del Carmine.

Manifestazioni sono annunciate anche a Venezia Mestre, Trieste, Trento, Cagliari, Perugia, Ancona, Catanzaro, Potenza, L’Aquila e Aosta, oltre che in numerosi altri centri.

Bus, tram e metropolitane: dove sono previsti gli stop

Per il trasporto pubblico locale lo sciopero avrà una durata complessiva di 24 ore, ma il servizio sarà regolato dalle fasce di garanzia stabilite nei singoli territori e dalle adesioni delle diverse aziende.

Nelle principali città, le fasce di possibile interruzione comunicate sono:

Roma: dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Genova: dalle 9 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio.

dalle 9 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio. Bologna: dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Firenze: dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 14.30 a fine servizio.

dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 14.30 a fine servizio. Palermo: dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio.

Non tutte le aziende sono però coinvolte. Tra quelle escluse dall’agitazione figurano Atm a Milano, Gtt a Torino, Anm ed Eav a Napoli, Atvo a Venezia e Amtab a Bari.

Questo non significa necessariamente assenza di disagi: autobus e tram potrebbero subire modifiche di percorso, rallentamenti e soppressioni temporanee di fermate nelle zone interessate dalle manifestazioni. Inoltre, alcune linee extraurbane gestite da operatori diversi potrebbero aderire allo sciopero.

Treni e aerei: cosa succede il 20 e 21 novembre

Il trasporto aereo e quello ferroviario sono stati esclusi dallo sciopero generale proclamato dalla Cgil dopo l’intervento della Commissione di garanzia.

Per i treni, tuttavia, è prevista una seconda mobilitazione nazionale, distinta dalla prima, che inizierà alle 21 di venerdì 20 novembre e terminerà alle 20 di sabato 21 novembre.

Lo sciopero, indetto da organizzazioni sindacali del settore ferroviario tra cui Cub Trasporti e Sgb, potrebbe provocare cancellazioni e ritardi sui collegamenti regionali e a lunga percorrenza.

Trenord ha già comunicato che venerdì viaggeranno i treni con partenza prevista entro le 21 e arrivo a destinazione entro le 22. Per sabato saranno applicati i servizi minimi garantiti. In caso di cancellazione dei collegamenti aeroportuali, sono previsti autobus sostitutivi per alcune tratte verso Malpensa.

Per chi deve viaggiare in treno, quindi, l’attenzione dovrà concentrarsi soprattutto sulla serata di venerdì e sulla giornata di sabato.

Scuole, sanità e uffici pubblici: quali disagi sono possibili

Le conseguenze dello sciopero potrebbero estendersi anche ai servizi non direttamente collegati alla mobilità.

Nelle scuole, dove sono state proclamate diverse azioni sindacali per l’intera giornata, potrebbero verificarsi lezioni sospese, riduzioni dell’orario o difficoltà nell’organizzazione delle attività, a seconda dell’adesione del personale docente e amministrativo.

Anche negli uffici pubblici e nelle strutture sanitarie sono possibili rallentamenti, mentre negli ospedali dovranno essere assicurate le prestazioni indispensabili e i servizi di emergenza.

Sciopero 20 novembre: come evitare i disagi

Le criticità maggiori sono attese nelle ore del mattino, quando la maggior parte dei cortei attraverserà le zone centrali delle città. A differenza dello sciopero dei trasporti, che prevede orari e servizi garantiti, le manifestazioni possono provocare interruzioni della circolazione anche lungo strade normalmente servite da autobus e tram in regolare attività.

Prima di partire sarà quindi utile consultare gli aggiornamenti delle aziende di trasporto, dei Comuni e della polizia locale, soprattutto per gli spostamenti verso stazioni, scuole, uffici e centri cittadini.

Il calendario delle manifestazioni e i provvedimenti sulla viabilità potrebbero essere aggiornati fino all’inizio dei cortei. Per chi deve muoversi venerdì 20 novembre, la differenza potrebbe farla soprattutto la scelta del percorso e dell’orario di partenza.