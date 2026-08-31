A New York è il giorno di Carlos Alcaraz. Ma pure di Berrettini, Arnaldi e Darderi

Toccherà a Roman Safiullin l’onore e l’onere di affrontare Carlos Alcaraz, in campo a Flushing Meadows per il primo turno degli Us Open. New York è in fibrillazione per il ritorno in campo del campione spagnolo, ex numero uno al mondo (oggi è il numero tre) che manca dal torneo di Barcellona per l’infortunio al polso. Il ritorno di Alcaraz purtroppo coincie con il forfait di Jannik Sinner, il numero uno al mondo è stato costretto a rinunciare alla trasferta negli Stati Uniti per l’infiammazione al ginocchio sinistro che si sta curando al J Medical di Torino. Alcaraz nell’allenamento di ieri è apparso un po’ nervoso, dopo un errore con il dritto ha esclamato: “C… ho un dritto di m…”. Per lo spagnolo i primi turni saranno molto importanti, dopo un infortunio del genere è importante ritrovare il ritmo della partita e ogni avversario può essere un problema. Altre variabili da tenere sotto controllo sono l’altissima umidità di questi giorni a New York e il rischio di dover giocare partite molto lunghe visto che la formula degli Slam prevede la vittoria al meglio dei tre set su cinque.

Gli italiani

Priva della sua stella Jannik Sinner, l’Italia si presenta agli Us Open con le speranze di Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Il romano è reduce dalla finale al Roland Garros ma anche dalla delusione di Wimbledon. “Una delle cose che devo imparare – ha detto Cobolli – è di vincere grandi partite nei grandi tornei. A Wimbledon è andata male perchè avevo i mostri, ma la mia carriera è in crescendo. A volte devo ricordare a me stesso che sono davvero forte, è una questione di atteggiamento”. Musetti spera invece di ritrovare proprio a New York la sua forma migliore dopo un tormentato 2026, Lorenzo si è infortunato in Australia quando stava giocando il suo miglior tennis e poi non è più riuscito a esprimersi ai suoi livelli. Il carrarino non ha un tabellone facile, visto che negli ottavi se tutto va bene dovrebbe incrociare Zverev. Oggi intanto tocca a Berrettini, Arnaldi e Darderi. Per Matteo è in programma il remake di Wimbledon contro Stanislav Wawrinka, poi la sfida tra Luciano Darderi e Harry Wendelken (lucky loser) e Matteo Arnaldi contro James Duckworth. Nel femminile tocca a Elisabetta Cocciaretto: sfida insidiosa contro Katerina Siniakova