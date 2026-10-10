Singapore, Verstappen vince la Sprint Antonelli guadagna punti su Russell

L’inglese della Mercedes tradito dalla pioggia, poi Norris e Piastri si scontrano tra loro e danno via libera a Kimi che ora ha 89 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Bene le Ferrari: Hamilton secondo e Leclerc terzo. Domani il gp con la pole position di Max davanti a Leclerc e Hamilton

La pioggia è un alleato che Kimi Antonelli non si aspettava di dover ringraziare nella corsa al mondiale di Formula 1, la pioggia che ha ritardato l’inizio della Sprint Race a Singapore e che ha giocato un brutto scherzo a George Russell. Il britannico della Mercedes, primo inseguitore dell’italiano leader della classifica mondiale, è uscito di pista quando era in testa dopo la partenza ritardata (per la pioggia ovviamente) : Russell è finito con le ruote sulla riga bianca e la sua Mercedes si è messa di traverso. Via libera a Max Verstappen che ha vinto controllando senza problemi le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. L’inglese ha dimostrato ancora una volta di essere un mago sul bagnato, strepitosa la sua partenza quando dal sesto posto ha conquistato la terza posizione dietro a Russell e Verstappen. La gara dopo l’uscita di Russell è filato via liscia fino all’ultimo giro quando la follia di Lando Norris e Oscar Piastri ha lasciato a Kimi Antonelli un preziosissimo quarto posto e cinque punti in più di vantaggio su Russell, ora l’italiano ha 89 punti più di Russell. I due piloti della Mc Laren stavano cercando di andare all’attacco della Ferrari di Leclerc che era chiaramente in difficoltà per l’usura delle sue gomme (tutti hanno usato le intermedie viste le condizioni climatiche). Norris nel tentativo di sorpasso ha urtato Piastri, poi Lando ha chiesto scusa: “mi dispiace per i meccanici, ma vorrei vedere cosa è successo perchè secondo me c’era spazio per il sorpasso”. E così Antonelli alla vigilia del gran premio porta il suo vantaggio a 89 punti. Mancano sette gran premi alla fine, i punti in palio sono 175, a Kimi per essere campione basterebbe ottenerne 86, ammesso che Russell vinca tutte le gare.

Pole position per Max

Poche ore dopo la Sprint Race ecco le prove ufficiali per determinare la griglia di partenza con una grande sorpresa nella Q1 con le Mercedes in grande difficoltà che chiudono al dodicesimo e tredicesimo posto, poi le frecce d’argento tornano al loro livello e Kimi chiude al quarto posto, mentre il più veloce è ancora Max Verstappen che precede le due Ferrari. Leclerc partirà dalla prima fila, solo 54 centesimi il distacco dall’olandese della Red Bull. Terzo posto per Lewis Hamilton a dimostrazione che la Ferrari aveva le potenzialità per ottenere la pole position, ma per ora a Singapore si parla la lingua di Max Verstappen. Domani si vedrà.