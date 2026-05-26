Radio: Ivana Faccioli – direttrice News Rtl 102.5 – riceve il premio internazionale Tecnovisionarie 2026

La direttrice delle news di RTL 102.5 premiata al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano per il suo contributo nel mondo dell’informazione, nell’edizione dedicata al tema “Lavorare con le parole”

Ieri sera, al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, la direttrice delle news di RTL 102.5, Ivana Faccioli, ha ricevuto il Premio internazionale Tecnovisionarie 2026, il cui tema quest’anno è “Lavorare con le parole”.

Il riconoscimento è dedicato alle donne che si distinguono nel loro campo. Tra le altre premiate, la presidente dell’Accademia del Cinema e dei David di Donatello, Piera Detassis, la giornalista del Corriere della Sera Elisabetta Soglio, l’astrofisica Francesca Panessa e la docente universitaria di neuropsicologia Alice Mado Proverbio.

Alla guida delle news di RTL 102.5, Ivana Faccioli interpreta la radio come un linguaggio contemporaneo, capace di evolvere oltre i confini del mezzo tradizionale e di inserirsi in un ecosistema integrato di voce, immagine, digitale e relazione con il pubblico. Il suo percorso valorizza un modello di informazione accessibile, tempestivo e multicanale, in cui la parola radiofonica conserva la propria immediatezza ma si apre a nuove forme di fruizione e partecipazione. Il giornalismo, quando unisce rigore, chiarezza e responsabilità, può accompagnare le trasformazioni sociali, rendendo comprensibili temi complessi e vicini alla vita quotidiana delle persone.

La radio diventa così spazio di ascolto e di connessione: un luogo in cui le notizie non vengono soltanto trasmesse, ma tradotte in consapevolezza, orientamento e dialogo. Dai temi dell’attualità a quelli legati al benessere, alla sostenibilità e ai cambiamenti della società, la comunicazione si fa strumento di prossimità e partecipazione.

Il suo contributo evidenzia il valore dei media come tecnologie culturali e civiche: capaci di innovare i linguaggi, ampliare l’accesso all’informazione e rafforzare il legame tra persone, comunità e realtà in trasformazione.