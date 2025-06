Ponte sullo stretto, Salvini: «L’obiettivo è partire con i cantieri entro l’estate 2025»

Durante il convegno Il giorno de La Verità, il panel intitolato “Il ponte del futuro”, moderato dal direttore Maurizio Belpietro, si apre con un collegamento al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che lancia subito una promessa concreta: “L’obiettivo è partire con i cantieri del ponte sullo stretto entro l’estate del corrente anno”.

Durante l’incontro, Belpietro ricorda che la Cgil ha tentato di bloccare la realizzazione dell’opera rivolgendosi all’Unione Europea. A riguardo, il ministro commenta con tono critico: ““Da parte della Cgil quando entrano al ministero c’è un no a prescindere“. Salvini aggiunge poi di aver avuto incontri nei giorni precedenti con rappresentanti di Confindustria, delle forze dell’ordine e dei sindacati presso la prefettura: “Giovedì e venerdì ho fatto gli incontri in prefettura con Confindustria, forze dell’ordine e i sindacati. A Messina la Cgil non c’era ed era fuori a sventolare. Fa un’opposizione partitica, ideologica e io penso che raccoglierà domenica e lunedì il frutto del suo pregiudizio ai referendum. Io conosco personalmente non solo iscritti Cgil, ma anche delegati Cgil che non ne possono più a questi no pregiudiziali a qualsiasi opera pubblica e non andranno a votare”.

Sollecitato poi da Belpietro sul tema degli autovelox, Salvini spiega: “Ho chiesto all’Anci quanti fossero gli autovelox in Italia. Ancora non sappiamo quanti sono, dove sono e in che anno sono stati posizionati. Entro l’estate 2025 però bisogna concludere il censimento degli autovelox, se non verrà comunicata la loro esistenza vorrà dire che non esisteranno e i cittadini potranno fare ricorso“.

Il ministro interviene anche sulle critiche ricevute per i ritardi nei trasporti ferroviari: “Oggi abbiamo il massimo storico di cantieri sulla rete ferroviaria e il record storico di traffico di treni in Italia. È normale che ci possa essere qualche disagio.”

Infine, in merito all’intesa sulle candidature del centrodestra per le prossime elezioni regionali, Salvini si mostra fiducioso: “Io conto che il centrodestra a giorni trovi la soluzione sui candidati per elezioni regionali. Garantire modello Zaia in Veneto sarebbe cosa buona e giusta”.