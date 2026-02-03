La sinistra grida al fascismo, ma la verità è che siamo primi in Europa per terrorismo rosso

Il fascismo è tornato. Camicie nere, squadriglie di poliziotti violenti e un governo autoritario che li protegge. Questa, almeno, è la versione della difesa, come recitava una famosa barzelletta. La versione di una sinistra che, non avendo idee, non avendo alcun argomento, attacca la destra tirando fuori dal cilindro il «coniglio del fascismo». Peccato che non funzioni, e anzi gli si ritorca contro ogni singola volta alle urne. La storia è vecchia, ma soprattutto è falsa.

In realtà è l’esatto contrario: 18 attacchi terroristici di stampo anarco-insurrezionalista su 21 registrati in tutta l’Unione Europea nel 2024 sono avvenuti in Italia. Il dato emerge dal report 2025 dell’Europol (l’Agenzia dell’Ue contro la criminalità internazionale e il terrorismo), e fotografa una realtà scomoda per la sinistra e purtroppo anche per la nostra nazione: siamo di gran lunga i primi a livello europeo per terrorismo rosso. Un primato raccapricciante di cui nessuno parla, nascosto sotto il tappeto del dibattito pubblico mentre i leader dell’opposizione, gli intellettuali radical chic e la stampa progressista continuano a denunciare improbabili ritorni delle squadracce nere e a insistere con la loro commovente quanto controproducente ossessione nei confronti del Ventennio.

Vivendo nel passato, sfortunatamente, hanno finto di non capire cosa accade nel presente: non sta tornando la violenza nera, quanto quella rossa degli anarco-comunisti. Troppo spesso protetti dal silenzio assordante di chi preferisce concentrarsi su minacce inesistenti e preistoriche piuttosto che affrontare quelle reali e attuali.

La violenza di sinistra che non si vuole nominare

Il rapporto di Europol, rilanciato il 2 febbraio dal giornalista di Mediaset Leonardo Panetta, conferma quello che le cronache raccontano ormai quotidianamente: l’Italia è diventata un catalizzatore europeo della violenza politica rossa. Eppure, questo dato che definire allarmante è a dir poco eufemistico, è stato accolto in un silenzio quasi paternalistico. Eh, ma hanno i valori giusti, quelli inclusivi e progressisti. Magari diventeranno la futura classe dirigente della sinistra.

Apprezzati e difesi a spada tratta da un’opposizione che attacca sistematicamente le Forze dell’ordine, le quali tutelano una sicurezza italiana costantemente minacciata da maranza, immigrati clandestini e anarco-comunisti. Ormai sono capaci solamente di balbettare frasi sconnesse come: eh, ma il fascismo… eh, ma la Meloni… eh, ma il governo… Dolce, invece, il trattamento riservato ai malviventi dei centri sociali. Dopotutto, sono pur sempre «bravi ragazzi», lasciamoli fare. Altro che quei poliziotti violenti. Quelli vanno picchiati, presi a martellate. E guai se un altro poliziotto interviene e spara per cercare di salvare se stesso o i colleghi. Quello sì che è un delinquente da ergastolo.

La sinistra non vede, non sente, non parla

Le violenze dello scorso sabato a Torino, pur essendo (ragionevolmente) sconvolgenti, non sorprendono più di tanto. Sono solo l’ultimo episodio di una tendenza consolidata che ha trasformato la nostra nazione nel riferimento europeo per gli attacchi di matrice anarco-insurrezionalista. Ben l’85% del terrorismo rosso dell’Unione Europea si concentra in Italia. Un dato che dovrebbe imporre una riflessione profonda, e quantomeno una doverosa condanna da parte dei progressisti più moderati (scusate il gioco di parole). Al contrario, domina il silenzio più totale.

Il dibattito pubblico resta concentrato su altro. Sullo spauracchio neofascista, su minacce fantasma mentre quelle reali (di matrice rossa) colpiscono indisturbate. Ma si sa, la sinistra, di fronte alla realtà, è sempre stata cieca, sorda e muta. Vede, sente e parla solo delle proprie fantasie. Poi, però, ci pensano i risultati elettorali a farla tornare nel mondo reale.