Lindsay Vonn tra coraggio e follia: “Crociato rotto, ma sarò in pista”

Wonder woman non si ferma neanche di fronte a un crociato rotto. Lindsay Vonn non rinuncia al suo sogno olimpico e domenica sarà in pista, sull’Olympia delle Tofane anche un crociato rotto. L’americana che si è infortunata durante la discesa libera di Crans Montana, poi annullata per le condizioni della neve e la poca visibilità, ha annunciato a Cortina la gravità del suo infortunio: “Nel 2019 ho vinto una medaglia ai Campionati del mondo senza crociato e con tre fratture del piatto tibiale. Oggi sono tornata a sciare e mi sento stabile, mi sento forte. Il ginocchio non è gonfio e con l’aiuto di un tutore sono fiduciosa di poter gareggiare domenica”. Non c’è tristezza nelle parole della fuoriclasse americana, anzi solo gioia: “Essere qui a 41 anni mi rende felice”. Lindsay spiega ancora: “L’intervento chirurgico? Certo che è stato valutato con i medici, ma non può essere considerato ora perché ora ci sono solo i Giochi Olimpici. Restiamo in contatto per assicurarci di fare la scelta migliore”. Un coraggio senza limiti, ma a questo punto le aspettative cambiano. La Vonn era una delle grandi favorite perchè dopo il ritorno in pista aveva tenuto ritmi altissimi dimostrando un’ottima condizione atletica, adesso puntare all’oro sembra impossibile. Ma chi avrebbe detto dopo il ritiro che avrebbe rimesso gli sci e sarebbe tornata ai massimi livelli? Probabilmente nessuno.

Come fa a gareggiare

Ma si può gareggiare con un crociato rotto? Dipende dai muscoli intorno al ginocchio e le atlete che partecipano alla coppa del mondo hanno un tono muscolare talmente elevato che può in qualche modo sostituire la funzione del crociato rotto. Nella discesa libera il ginocchio è molto sollecitato ma i movimenti sono principalmente di flesso-estensione più che di rotazione. Un calciatore, ad esempio, non avrebbe alcuna possibilità di scendere in campo con un crociato rotto. Il problema però sono le sollecitazioni perchè nella discesa libera le atlete superano i cento all’ora di velocità. I fattori di rischio restano altissimi, a meno che la lesione del crociato non sia completa ma questo ovviamente lo sanno solo i medici che curano la Vonn. Lindsay ha già annunciato il suo ritiro definitivo dalle gare dopo le Olimpiadi, ma non vuole rinunciare a un gran finale. Cose da wonder woman.