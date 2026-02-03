Reading Wrapped 2025: come cambiano le abitudini di lettura degli italiani tra audiolibri, domeniche lente e nuovi generi

Audiolibri in crescita, domeniche lente e vacanze estive al centro delle abitudini di lettura. Thriller, cozy mystery e grandi ritorni: la fotografia di un Paese che legge quando può, ma non rinuncia alle storie

Nel vortice di giornate sempre più fitte e di un tempo libero che si assottiglia, la lettura in Italia non scompare: cambia forma. Il Reading Wrapped 2025 di Rakuten Kobo restituisce l’immagine di un pubblico che continua a cercare rifugio nei libri, ma lo fa adattando la lettura ai ritmi della vita contemporanea. Un capitolo sotto l’ombrellone, una voce nelle cuffie mentre si cammina o si prepara la cena: leggere resta una passione, ma diventa sempre più fluida.

Il tempo della lettura: domeniche, ferie e spazi rubati alla frenesia

Il dato più simbolico del 2025 riguarda quando si legge. La mancanza di tempo durante la settimana spinge molti lettori a concentrare la lettura nei momenti di pausa. La domenica si conferma il giorno preferito per dedicarsi a romanzi, thriller e storie d’amore, mentre il picco assoluto dell’anno è stato registrato il 17 agosto, nel cuore delle vacanze estive tradizionali, con oltre 80 mila ore di lettura in un solo giorno.

Una concentrazione che racconta molto del rapporto contemporaneo con il tempo culturale: selettivo, protetto, vissuto come uno spazio rigenerante da difendere.

L’ascolto conquista spazio: boom degli audiolibri

Accanto alla lettura tradizionale cresce una nuova abitudine: l’ascolto. Gli audiolibri hanno registrato un incremento del +37% rispetto al 2024, segnando un cambiamento strutturale nel modo di fruire le storie. Sempre più persone scelgono di “farsi raccontare” un libro mentre svolgono altre attività, trasformando la narrazione in una compagna quotidiana, mobile, adattabile.

Non si tratta di una sostituzione, ma di un ampliamento: la lettura diventa multitasking, senza perdere il suo valore emotivo.

I generi più letti: evasione, mistero e mondi alternativi

Le preferenze dei lettori italiani nel 2025 disegnano un panorama chiaro: voglia di coinvolgimento emotivo e di storie capaci di offrire una pausa dalla realtà.

I thriller si confermano il genere più letto, seguiti da narrativa contemporanea e romanzi storici. Resistono i classici e le storie d’amore, ma a sorprendere è l’exploit dei cozy mystery, che registrano una crescita del +62% rispetto all’anno precedente. Un successo che racconta il bisogno di misteri rassicuranti, ambientazioni curate e tensioni misurate.

Continua anche l’ascesa di fantasy e fantascienza (+13%), a conferma dell’interesse per universi alternativi e immaginari sempre più complessi.

I 10 titoli più letti su Kobo nel 2025

Nel corso dell’anno, alcune storie sono riuscite più di altre a entrare nelle case – e nelle abitudini – dei lettori italiani. Questa la top ten dei titoli più letti su Kobo nel 2025:

Una mente assassina di Angela Marsons

Un giallo cupo e serrato con la detective Kim Stone alle prese con una comunità inquietante che sfrutta le fragilità umane. La catastrofica visita allo zoo di Joël Dicker

Un romanzo teso e corale che affronta temi come democrazia, inclusione e dinamiche educative. L’ultimo segreto di Dan Brown

Un thriller internazionale tra Praga e New York, tra misteri, sparizioni e complotti globali. Miss Bee e il principe d’inverno di Alessia Gazzola

Un mystery storico dal fascino britannico, ambientato nella suggestiva Alconbury Hall. Tatà di Valérie Perrin

Un romanzo intenso che intreccia segreti familiari e destini nascosti con grande delicatezza. Delitto di benvenuto di Cristina Cassar Scalia

Giallo ambientato nella Sicilia degli anni Sessanta, che introduce il commissario Scipione Macchiavelli. La levatrice di Bibbiana Cau

Un romanzo sociale sulla forza delle donne, tra solidarietà e ribellione in una comunità rurale. Tutta la vita che resta di Roberta Recchia

Una storia familiare che esplora dolore e legami dopo una perdita tragica. Come l’arancio amaro di Milena Palminteri

Tre donne attraversano Fascismo, guerra e ricostruzione, lottando per affermare identità e libertà. L’anniversario di Andrea Bajani

Un romanzo introspettivo sulla fuga da una famiglia oppressiva e la ricerca di rinascita.

Cosa leggeranno gli italiani nel 2026

Se il 2025 ha segnato l’anno delle nuove abitudini, il 2026 si annuncia come una stagione di riscoperte. I grandi adattamenti cinematografici in arrivo promettono di riportare al centro i classici, con titoli come Cime tempestose, Ragione e sentimento e Orgoglio e pregiudizio pronti a conquistare nuove generazioni di lettori.

Cresce anche l’attenzione verso il mondo delle fanfiction, sempre più spesso intercettate dai grandi editori. Titoli come Alchemised o Come non innamorarsi del nemico, nata come storia “Dramione” con protagonisti Hermione Granger e Draco Malfoy dell’universo di Harry Potter, raccontano l’influenza crescente delle community online e aprono nuovi interrogativi su copyright e trasformazione della narrativa digitale in bestseller.

Infine, una sorpresa per il 2026 arriva dallo sport. Il successo globale della serie Heated Rivalry, tratta dal romanzo di Rachel Reid, è pronto a trasformare l’hockey romance nel prossimo fenomeno editoriale: storie dove rivalità sportive e sentimenti si intrecciano sul ghiaccio, dando vita a nuove community di fan.

Storie che cambiano forma, ma non scompaiono

Mentre il modo di leggere – e ascoltare – continua a evolversi, una certezza rimane. Le storie trovano sempre nuove strade per sorprendere, unire e ispirare. Anche quando il tempo sembra mancare, i libri continuano a ritagliarsi il loro spazio. E a raccontare, forse meglio di qualsiasi dato, chi siamo e di cosa abbiamo bisogno.