La riscossa di Giorgia Meloni

Dopo il passo falso del referendum, l’avanzata di Vannacci e le liti con Trump, ora Meloni guarda ai prossimi mesi con rinnovata fiducia. Merito di una maggioranza ricompattata, di una finanziaria equilibrata E di un’opposizione inesistente.

È stata la primavera del suo scontento. Tutto filava liscio per Giorgia Meloni, fino all’improvviso rovescio del referendum sulla giustizia. Mutatis mutandis: Matteo Renzi, dopo un’improvvida consultazione, si ruppe l’osso del collo. Addio per sempre, Palazzo Chigi. Seguì un clamoroso sfascio. L’assai più accorta e talentuosa premier, lo scorso marzo, non ragionava certo su conseguenze tanto nefaste. Vedeva però nuvoloni addensarsi. La crisi economica, le liti con Donald Trump, il giubilo dei rivali. Ai devoti confidava: «Vuol dire che la prossima volta andremo all’opposizione».

I mesi seguenti non sono stati più confortanti. Il generale Roberto Vannacci avanzava. La maggioranza retrocedeva sulla legge elettorale, con le preferenze impallinate alla Camera. «Ha vinto la palude», si sfogava il presidente del Consiglio preparandosi al peggio. L’ennesimo governissimo. Le solite larghe intese. Gli accordi balneari. L’estate è servita a riflettere, l’autunno a rilanciare. La premier, poco ottimista per natura, ora spande fiducia. A essere finiti nel pantano adesso sono i rivali. I sondaggi arridono. Le rivolte giovanili, a differenza di Francia e Spagna, sono state sedate. La manovra economica va. E dopo la faticosa approvazione dello Stabilicum, si potrebbero anticipare le elezioni.

Le mosse delle toghe e i passi falsi degli avversari

Certo, Giorgia resta abile e coriacea. Ma le mancanze altrui restano sbalorditive. Dove li trova Meloni altri avversari così? Pure le invincibili toghe, dopo aver annichilito i favorevoli, riescono a far dubitare persino quel «popolo del referendum» che lotterebbe strenuamente contro ogni disuguaglianza. Si sono appena distinti per una lunare richiesta di arretrati. Per lei è un rigore a porta vuota: «In coscienza non posso mettere la mia firma su un Dpcm per destinare quasi un miliardo di euro agli aumenti di stipendio dei magistrati. La mia priorità sono le fasce deboli». Particolarmente improvvida la replica della categoria: quel gruzzoletto servirebbe a garantire indipendenza e rettitudine. Che il popolo affamato mangi pure brioche.

Vendetta, tremenda vendetta. Quella che era sicura di poter consumare il Campo largo. Tornando ancora indietro ai giorni del referendum: giubilo incontenibile e stentorei proclami. Quel voto ribaltava ogni pronostico. Alle seguenti politiche la vittoria sembrava scontata. Meloni cominci a fare gli scatoloni.

Il duello infinito tra Schlein e Conte nel Campo largo

Otto mesi più tardi l’opposizione continua a esercitarsi con impareggiabile abilità nella disciplina in cui resta iridata dalla fine della Prima Repubblica: il tafazzismo. Era il 1994: la «gioiosa macchina da guerra» offriva il petto all’armata berlusconiana. È il 2026: come noto anche ai remigini, l’opposizione non ha ancora né un programma né tantomeno un leader. Solita storia, insomma. Sugli intenti si comincia a discutere solo adesso. Tra le proposte più apprezzate spuntano la riedizione del reddito di cittadinanza e l’immancabile patrimoniale. Mentre restano insanabili divergenze su politica estera e invio di armi in Ucraina. Trovare la mitologica «sintesi» sarà particolarmente arduo.

Ancora più tribolata è la scelta dell’aspirante premier. Del duello rusticano tra Elly Schlein e Giuseppe Conte si parla ormai da tempo immemorabile. Non c’è nemmeno la data delle primarie. Si ipotizza il 14 marzo 2027: praticamente a ridosso di eventuali elezioni anticipate. «Che Dio ce li conservi» ripetono i colonnelli in via della Scrofa, brulicante sede di Fratelli d’Italia. Elly, segretaria piddina movimentista, sarebbe una novità assoluta. Ma anche un trauma per moderati e cattolici d’area. Giuseppi, scafatissimo capo dei 5 stelle, è invece l’usato non sicuro. Della sua lunga e multiforme permanenza a Palazzo Chigi si ricorda certamente il Superbonus: prodezza contabile di rivedibile utilità costata quasi duecento miliardi. Case ristrutturate senza tirare fuori un centesimo.

«Gra-tui-ta-men-te». Lo slogan giuseppino resta indimenticabile. Soprattutto per i potenziali elettori che deprecano statalismo e sussidi. Il centrino doveva diventare, nelle intenzioni dei potentoni, l’ago della bilancia. Ma anche quello stenta. L’ex sceriffo Franco Gabrielli e l’ex esattore Ernesto Maria Ruffini si sono eccezionalmente uniti in un sodalizio. E scalpita l’ignoto assessore romano Alessandro Onorato. Per Conte vanno tutti bene. L’importante è sottrarre preziosi voti a Schlein.

Le nuove alleanze e la frenata di Vannacci

Giorgia invece ha fatto le cose in grande pure nel piccolo. Il combattivo leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca detto «Scateno», è entrato nella coalizione con tutti gli onori. Assieme a lui c’è il sempre evocativo Partito dei sindaci. Proseguono vivaci colloqui anche con un altro ruspante leader: il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. E con il misurato Luigi Marattin, segretario del Partito liberaldemocratico. Tutti insieme, potrebbero valere qualche prezioso punticino. Esattamente quello che servirebbe per neutralizzare Vannacci.

La corsa del generale sembrava inarrestabile. Frotte di politici accorrevano: incantati dal suo decisionismo e dalla salita su un carro appena tirato a lucido. Futuro nazionale volava nei sondaggi. Il 10% sembrava scontato. Visti i tormentati rapporti, per il governo sembrava l’ennesimo impedimento. «Si sgonfierà. Gli italiani capiranno che fa il gioco della sinistra». Questa volta Giorgia aveva professato ottimismo, per poi dare perentorie indicazioni ai suoi: «Basta rispondere alle provocazioni. Di Vannacci non si parla più».

I numeri sembrano darle ragione. La trionfale cavalcata s’è fermata. Anzi, il generale arretra. L’uomo solo al comando sembra aver smarrito l’aura. Le fila della «sporca dozzina» smettono di ingrossarsi. Il governo ha sottratto a Vannacci le battaglie più identitarie: sicurezza, maranza, immigrazione. I moti meneghini e i cortei violenti sono stati contenuti. Hanno legittimato la stretta governativa. E indirettamente pure lo stop al burqa e il tetto agli stranieri nelle classi. La sfida all’islam radicale, che spesso si salda con la propaganda ProPal a sinistra, sarà un tema decisivo della prossima campagna elettorale.

La manovra di Giorgetti e l’orizzonte del voto a maggio

«Scateno», raccolte succose indiscrezioni tra i meloniani, ha già vaticinato: si voterà tra il 9 e il 10 maggio, accorpando politiche ad amministrative. Proprio dopo l’approvazione del decreto Milleproroghe, l’indispensabile appendice della manovra che ora si sta discutendo in Parlamento. Non è la stantia finanziaria che annunciava la speranzosa opposizione. Meno tasse per il ceto medio, più soldi a famiglie e partite Iva, sgravi per i giovani. Insomma: quasi tutti gli italiani avrebbero finalmente qualche vantaggio. Giancarlo Giorgetti, rigoroso ministro dell’Economia, dice che «è una manovra seria». Ventisei miliardi. Il «Gianca», come lo chiama Giorgia, ha pensato un po’ a tutti. Per carità, il momento è tribolato. Le lamentele sono immancabili. Dagli insegnanti che vanno in pensione e non saranno sostituiti, visto il costante calo degli studenti, alle regioni che chiedono ulteriori risorse per la sanità, anche se avrebbe 2,4 miliardi in più.

Comunque sia, vedrà la luce entro la fine dell’anno seguendo i soliti riti: emendamenti fantasma, commi resuscitati, salvataggi rocamboleschi. E poi, a tentare la quadra, arriverà il solito Milleproroghe. A quel punto scatterebbe il liberi tutti. Al voto. Dopo aver adempiuto agli obblighi. Prima che la Corte costituzionale intervenga sulla legge elettorale. E mentre il Campo largo continua a emulare Tafazzi, martellandosi gli zebedei con una bottiglia di plastica.