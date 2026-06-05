Parigi, Arnaldi si ritira per un virus Cobolli in finale con Zverev

Prima Sinner, poi Berrettini e adesso addirittura prima di giocare anche Matteo Arnaldi. Il tennista ligure ha dovuto rinunciare a giocare la semifinale con il compagno di coppa Davis Flavio Cobolli, per un influenza che lo ha colpito nel giorno del match più importante della sua carriera. Un vero colpo di sfortuna per il ligure che a Parigi aveva giocato match epici come quello contro Tiafoe vinto dopo cinque ore e mezza di partita. Il primo colpo di scena aveva visto protagonista Jannik Sinner che quando stava dominando il match contro Cerundolo ed era a soli due punti dalla vittoria ha accusato un malore, ha vomitato in campo, ha ripreso a giocare dopo l’intervento del medico ma alla fine ha perso al quinto set senza riuscire più a controbattere l’avversario dal punto di vista fisico. Poi è toccato a Matteo Berrettini, un colpo di sfortuna per il romano nel match dei quarti proprio contro Arnaldi. Berrettini si è arreso per un problema muscolare all’anca. E ora Arnaldi, un colpo di scena che ci priva della prima semifinale tra due italiani in uno Slam nella storia del tennis. Flavio Cobolli va in finale e domenica sul Philippe Chartrier affronterà Aleksander Zverev per riportare in Italia un trofeo che manca dal 1976. E saràproprio il vincitore di cinquanta anni fa, Adriano Panatta, a consegnare la coppa al vincitore. Arnaldi dopo il ritiro ha spiegato: “Mi sono sentito male nella notte”. E Cobolli lo ha salutato così: «Grazie perché per tutti noi questa settimana sei stato un esempio per come hai lottato e come ti sei sempre impegnato nella carriera. Sei l’esempio di un atleta e un professionista eccellente, spero ci sarà l’occasione di fare un’altra grande battaglia».

Zverev batte Mensik

Aleksander Zverev si è invece guadagnato sul campo la finale battendo il ceco Jakub Mensik per 7-5 6-2 3-6 6-3. Diventa il secondo tedesco nella storia a giocare più di una finale al Roland Garros, dopo le tre del barone Gottfried von Cramm tra il 1934 e il 1936 (con due vittorie). Giocherà la quarta finale in un Major, contro il quarto avversario diverso: Flavio Cobolli, e per la prima volta da favorito. Vince tra l’altro la 40esima partita su 41 contro giocatori fuori dalla top 10 al Roland Garros, dal 2018 in avanti. Una sola sconfitta, nel 2020 contro l’allora n.75 Jannik Sinner. E contro un altro azzurro, si giocherà la sua seconda finale al Roland Garros: è avanti 3-1 su Cobolli ma Flavio nel torneo di casa sua a Monaco di Baviera