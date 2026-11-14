Su Stasi i torquemada in tv tacciano

Del caso Garlasco ci siamo occupati in un recente numero di Panorama e, dunque, la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Pavia a carico di Andrea Sempio non mi ha colto impreparato. Dalla nuova inchiesta, condotta da Fabio Napoleone – procuratore capo che, parlando solo con atti giudiziari e mai con i giornalisti, a differenza di molti suoi colleghi ha fatto della riservatezza la sua cifra -, escono a pezzi i Ris di Parma, per anni guidati con una certa protervia dall’allora colonnello Luciano Garofano. Oggi in pensione con il grado di generale, l’ex comandante non ha perso lo stile arrogante ed è sempre in tv, pronto a negare che lui e i suoi uomini abbiano commesso qualche errore o si siano dimenticati di qualche elemento importante per identificare l’assassino di Chiara Poggi. Anche se non molti ne parlano, esce devastata pure la suprema Corte, che, dopo ben due sentenze che assolsero Stasi, invece di mettere il timbro definitivo sull’innocenza del fidanzato della vittima, ordinò il rifacimento del processo d’Appello, praticamente aprendo la porta alla condanna del «biondino dagli occhi di ghiaccio».

A rileggere il dispositivo con cui il giovane venne condannato a 16 anni di carcere vengono i brividi, perché – al di là di un accertamento tecnico rivelatosi solo ora falso (il sangue di Chiara sui pedali della bici di Alberto, che poi non era sangue e probabilmente era frutto di un errore di laboratorio) -, le prove a discarico sono trasformate dai giudici in prove a carico. Non c’erano tracce ematiche sulle suole di Stasi? Beh, è chiaro che deve aver buttato le scarpe che indossava. Queste non sono mai state trovate e non esiste neppure la prova che abbia mai posseduto quel tipo di calzature? Beh, ma nei negozi che frequentava, quella particolare marca era venduta e se non si è trovata la pistola fumante necessaria a incastrarlo è solo per la freddezza e il cinismo del giovane, del quale nei fascicoli d’indagine è stato rinvenuto un misterioso profilo psicologico, che lo descrive come un abile manipolatore, ma il cui autore non è dato conoscere. Non c’è solo l’anomalia delle macchie di sangue che, pur non essendoci, diventano elemento d’accusa, perché dimostrerebbero che Stasi nell’uccidere la fidanzata ha badato a non sporcarsi le scarpe. C’è pure l’incredibile assenza del movente: Chiara e Alberto non avevano litigato, erano una coppia normale, affettuosa e sessualmente attiva. Ma i giudici liquidano la faccenda dicendo che il movente va cercato proprio all’interno della coppia. Cioè, la sentenza ammette che le motivazioni che possono aver spinto Stasi ad assassinare la fidanzata non ci sono: nessuno, neanche chi ha provato a inventarsi la pista della pedofilia, è riuscito a trovare una ragione che potrebbe averlo spinto ad ammazzare Chiara in pochissimi minuti. E allora i giudici se ne escono dicendo che la chiave del delitto va cercata all’interno del rapporto tra i due. Ammettendo, dunque, di non averla trovata. E se non l’hanno trovata loro, pur cercandola, chi dovrebbe ritrovarla? Ma, nonostante ciò, alla Cassazione, che aveva respinto con sdegno la doppia assoluzione di Stasi, va bene così e, dunque, un ragazzo che aveva il solo torto di essere stato fidanzato con la vittima di un brutale assassinio, ha trascorso 11 anni in carcere, per poi scoprire che il responsabile del delitto, forse, era un tizio che inquirenti e toghe hanno avuto sotto gli occhi fin dal primo momento, ma che hanno ignorato e ancora non si sa il perché.

Tuttavia, se la reputazione dei Ris e di alcuni magistrati esce a pezzi dal caso Garlasco, non voglio ignorare che, in questa vicenda, hanno le ossa rotte anche parecchi avvocati e giornalisti. Nei giorni scorsi, ho seguito qualche talk show dedicato alla richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Stasi. In tv è andato in scena uno spettacolo che definire grottesco è poco. Conosco il mondo della televisione, e capisco che la notorietà che si ottiene frequentando certi salotti, oltre che un veicolo promozionale per la propria carriera, possa dare alla testa. Ma i dialoghi da bar sport, pur ammantati di frasi in giuridichese, che ho sentito da alcuni legali mi hanno fatto venire i brividi, pensando che non si stava discutendo di un rigore sbagliato e neppure di un fallo non visto, ma della condanna di un ragazzo e di un delitto.

Quanto ai miei colleghi giornalisti, che volete che vi dica? Credo che abbiano raggiunto uno dei punti più bassi della professione. Per anni si sono trasformati in Torquemada, dando credito alle più incredibili chiacchiere contro Stasi e, oggi, rinculano, fingendo di essere stati cronisti distaccati. Hanno messo in scena processi senza appello e, ora, reclamano a gran voce che si faccia chiarezza, come se non avessero fatto parte del circo Barnum che voleva Stasi colpevole a ogni costo. Che pena! Io so che – insieme all’allora avvocato di Stasi, Angelo Giarda, e alla attuale Giada Boccellari – gli unici a essersi battuti, da subito e senza tentennamenti, credendo nell’innocenza di Stasi, furono Vittorio Feltri e una giovane cronista di nome Cristiana Lodi. Quasi tutti gli altri, invece, invocavano la forca e adesso, quando viene loro chiesto conto, come la scorsa settimana ha fatto Milo Infante con Piero Colaprico di Repubblica, balbettano, senza avere il coraggio di fare l’unica cosa giusta: stare zitti e sparire.