Black Friday 2026: 5 trucchi per riconoscere i finti sconti

Il 27 novembre è il Black Friday 2026 e le vetrine online si riempiono di cartellini rossi. Ma sono davvero tutti affari? Secondo l’ultima indagine della Commissione europea solo il 40% dei 314 negozi online passati al setaccio rispettava le norme sugli sconti. Il 30% le violava, mentre per un altro 30% servono ulteriori accertamenti. Come orientarsi tra false offerte e timer che scorrono? Ecco cinque trucchi suggeriti da Notoria, agenzia italiana specializzata in strategie per i negozi online.

Prezzo barrato e sconti gonfiati: come verificare lo storico dei prezzi

Dal 2023, con il recepimento della direttiva europea Omnibus, chi annuncia un ribasso deve prendere come riferimento il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti. Non sempre succede. Un esempio: una giacca da 100 euro viene portata a 130 e poi “scontata” a 91 per il Black Friday. Sul cartellino compare un bel -30%, ma se nell’ultimo mese il prezzo più basso era 100 euro, il confronto va fatto con quella cifra e il risparmio reale è solo del 9%.

Primo consiglio: non fermarsi al mese precedente e controllare l’andamento degli ultimi tre mesi. La percentuale di sconto proposta conta poco: quello che pesa davvero è il prezzo finale e il suo andamento. C’è poi un fattore psicologico, perché la soddisfazione di aver fatto un affare può spingere a comprare anche cose che non servivano.

Countdown e “ultimi pezzi”: come smascherare la finta urgenza

Timer che corrono, scorte in esaurimento, avvisi come “altre persone stanno guardando questo articolo”: tutto spinge a decidere in fretta. È boom di tecniche di pressione.

Secondo consiglio: tornare sulla pagina dopo la scadenza dichiarata. Se l’offerta è ancora lì o il conto alla rovescia è ripartito da zero, c’è motivo di diffidare. Nel 2026 l’Antitrust, ha multato per 2 milioni di euro un operatore online, contestandogli tra l’altro proprio i timer che si riavviavano.

Modelli quasi identici e prezzi su misura: i dettagli da controllare

Durante il Black Friday compaiono televisori, elettrodomestici e dispositivi elettronici che assomigliano ai modelli più famosi ma hanno caratteristiche diverse.

Terzo consiglio: verificare sempre il codice esatto del modello e le specifiche tecniche, senza fidarsi del solo nome commerciale, che può far credere equivalenti prodotti che non lo sono.

Quarto consiglio: guardare il prezzo anche senza aver effettuato l’accesso, per esempio da una finestra di navigazione in incognito. Alcuni siti mostrano cifre diverse in base al profilo o ai programmi fedeltà.

Sconti condizionati e costi extra: fare i conti prima di pagare

“Spendi 80 euro e ricevi il 20% di sconto”, oppure “ancora 12 euro per la consegna gratuita”: formule studiate per riempire il carrello.

Quinto consiglio: calcolare quanto costa davvero ottenere il vantaggio. Se per avere 15 euro di sconto ne servono 50 in più per cose di cui non si ha bisogno, si è speso, non risparmiato.

Attenzione anche ai costi obbligatori che spuntano a fine acquisto e ai prodotti o servizi opzionali che il 36% degli operatori ha provato a inserire nel carrello, a volte senza una richiesta chiara di consenso. Meglio leggere sempre il riepilogo prima di confermare il pagamento.