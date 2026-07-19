domenica 19 luglio 2026

MENU

IL MAGAZINE DI
PANORAMA
Home » Attualità » Opinioni » La religione laica del concerto sotto il sole

La religione laica del concerto sotto il sole

La religione laica del concerto sotto il sole
Alcuni fan del cantante Ultimo mentre raggiungono lÃ­area del concerto a Tor Vergata. Roma 4 luglio 2026. ANSA/MASSIMO PERCOSSI
Marcello Veneziani
Marcello Veneziani
– Lettura: 5 minuti
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Nei mesi più caldi, le masse di devoti fan delle popstar si spostano come pellegrini a caccia del loro oggetto di fede. In quest’epoca de-sacralizzata è sufficiente l’emozione di un verso a rendere felici. Una salvezza effimera

D’estate due enormi serpentoni di gente attraversano il nostro Paese, al di là della vecchia distinzione tra stanziali e vacanzieri. Inseguono entrambi l’Evento, si danno appuntamento per una manifestazione che è l’occasione per il loro pellegrinaggio. Sì, il popolo dei concerti e il popolo dei festival tematici non somigliano ai villeggianti e ai turisti di una volta, o a coloro che vanno al mare o in montagna per le “ferie”; ma ai pellegrini, ai devoti che un tempo andavano al Santo, alla Madonna, al Santuario o alle feste patronali, con le processioni, le tradizioni, i fuochi d’artificio e le bancarelle. Anzi, per essere più precisi, molti vanno al concerto con lo stesso spirito di chi andava in pellegrinaggio al Santuario e molti vanno ai festival letterari, librari o di varia umanità con lo stesso spirito di chi andava alle feste patronali. Fenomeni a loro modo religiosi, in cui il fattore devozione è più spiccato nei primi eventi, mentre il fattore turismo religioso alimenta le sagre letterarie, come succedanei delle feste patronali.

Ha destato impressione la confluenza di 250 mila devoti o seguaci (follower) al concerto di Ultimo a Roma. Che non è un mito, un’icona storica come Vasco Rossi, o Claudio Baglioni, Renato Zero ed altri grandi cantautori del passato; ma mobilita folle immense e genera un fenomeno di devozione esteso e sorprendente. Lo deduco da due elementi che sono stati messi in evidenza dai media: da una parte, quel popolo di devoti che si è recato sul posto del concerto una settimana prima, con tende e letti a sacco, nell’attesa dell’apparizione e dell’evento; e, dall’altra, le motivazioni che si ascoltavano negli intervistati, che non erano mossi dal semplice piacere di ascoltare e vedere un cantante a loro gradito ma che confessavano di aver trovato illuminazioni, verità di vita, esperienze emozionali, chiavi per affrontare il mondo, l’amore, i loro problemi psicologici, le loro fragilità, nelle parole e nelle canzoni di Ultimo.

Questi due fattori configurano una militia fidei, una testimonianza di devozione che evoca più il rapporto fiduciario e identitario, proiettivo e protettivo, con i santi e la religione, che il gusto della gita per il cantante preferito o che semplicemente ci piace. Un fervore di fede e una voglia di autenticità accompagna questi devoti e li lega tra loro, come accadeva ai movimenti religiosi, carismatici, a cavallo tra le religioni e le sette new age. Una religione che sconfina nella psicoterapia, e nella ludoterapia; una musica che veicola e mima risvegli dell’anima e ritorni all’infanzia con parole comuni, semplici, veraci, nel gergo dell’autenticità ripetute come mantra, balsami e versetti dai commossi adepti. Mancano maestri, guru, santi e santoni, madonne e divinità; al loro posto ci sono i cantautori-influencer, che col mezzo semplice, diretto, universale della musica veicolano parole chiave che «mi fanno stare bene», che «ci fanno sentire insieme»; pillole e placebo per lenire le ferite della vita e offrire piccoli surrogati di motivazioni. La parola chiave, naturalmente, è quella di emozionarsi; non più credere, pensare, conoscere, capire, ma emozionarsi, semplicemente emozionarsi. Ossia arrivare direttamente al cuore senza passare dalla mente e senza soffermarsi sulle ragioni; l’emozione è primitiva, facile, ha effetto rapido, non richiede educazione, cultura, rielaborazione e sacrifici, arriva subito ai centri sensibili della vita, e procura momenti vitali intensi e significativi.

Addentrandoti ulteriormente in questi fenomeni ti accorgi che alla fine delle tradizioni, dei riti, delle liturgie, delle devozioni antiche, hai perso le motivazioni finali, non credi più e rifiuti la sofferenza e il sacrificio a cui erano associati; ma cerchi di riprodurre il cammino, ne imiti le forme, i pellegrinaggi e le icone, cerchi parole di salvezza, pur effimera, non rivolta all’eternità ma a questa sera o poco più. Religione momentanea, diremmo con alcuni studiosi delle religioni, occasionale, estemporanea; déi transitori, o in tournée, coi loro culti, apoteosi e iter di fede; che offrono salvezze psicologiche, alternative ai farmaci e alle sedute psicanalitiche; o integrative, supplementari. Le religioni tramontano ma lasciano una scia lunghissima, un alone persistente, disseminano di tracce superstiti e superstiziose, il loro antico cammino.

Qualcuno dirà che è piuttosto scarso il senso della vita che si ricava da queste devozioni pop di fan; ma il sacro, la religione, viene da sempre ridotta a misura dei suoi credenti e devoti, della loro comprensione o ignoranza, delle loro menti e della loro immaginazione. I filosofi atei, come Ludwig Feuerbach e Karl Marx dicevano che Dio era un bisogno fittizio proiettato nei cieli, una specie di Super-Io, di gigantografia dei nostri bisogni proiettata nei cieli. Quel che di vero possiamo trarre da quella lezione è che, indipendentemente se Dio esista o no, ognuno poi si immagina Dio a misura della sua mente, dei suoi limiti, dei suoi bisogni e della sua immaginazione.

La proiezione continua, ma non si affida più a entità celesti, riti sacri e architetture teologiche; ma più modestamente a cantanti, concerti e canzoni. Ora siamo al grado Ultimo.

© Riproduzione Riservata