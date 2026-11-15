Cybersicurezza, il cortocircuito della sinistra: un anno fa votava contro i fondi che oggi reclama

Ammiro la faccia di bronzo degli esponenti dell’opposizione. Da quando sono cominciati gli attacchi cibernetici, la sinistra accusa il governo di aver ignorato il pericolo di una guerra ibrida per privilegiare la spesa militare. Lunedì, ad esempio, ho ascoltato la reprimenda di Benedetta Scuderi, europarlamentare di Avs, contro un esecutivo che «ha tagliato gli investimenti» che avrebbero dovuto mettere al sicuro il Paese. Giorgia Meloni, ha tuonato l’onorevole di Verdi e Sinistra, invece di difendere dati, infrastrutture e servizi essenziali dagli attacchi informatici degli hacker, ha destinato i soldi all’acquisto di armi.

A dettare la linea al campo largo era stato prima di lei il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte, che da subito ha accusato la maggioranza di «aver definanziato la cybersicurezza, per buttare 14 miliardi in armi e difesa». Tesi subito condivisa dagli esponenti del Movimento, ma anche da deputati e senatori del Pd, di Avs e pure di Italia viva. Insomma, se l’Italia è esposta alle minacce di pirati informatici e servizi segreti stranieri capaci di violare i server di aziende, ministeri e istituti scolastici, la colpa è – ovviamente – di chi sta a Palazzo Chigi, che ha sottovalutato i rischi. Renzi, Borghi, Gabrielli e compagnia bella si sono addirittura spinti a irridere gli esponenti di governo.

La mozione M5s di un anno fa che smentisce le accuse al governo

Tuttavia, la sola cosa che non hanno fatto è rileggersi gli atti parlamentari e, soprattutto, la mozione che il capogruppo del Movimento 5 stelle, Riccardo Ricciardi, ha presentato alla fine di luglio di un anno fa. Il documento, sottoscritto dalla maggioranza dei deputati pentastellati e votato dagli esponenti di Avs e su cui gli onorevoli del Pd non hanno trovato motivo per opporsi, decidendo di astenersi, accusa il governo di voler investire ben l’1,5% del Prodotto interno lordo in sicurezza e cybersicurezza: un obiettivo di spesa giudicato disastroso per le sorti del welfare italiano. Cioè, fino a poco più di un anno fa, la spesa del 5% del Pil, pari a 66 miliardi per la difesa e 33 per la sicurezza, era per la sinistra una vera e propria sciagura, da evitare in ogni modo. Così, scriveva Ricciardi e sottoscrivevano in coro i compagni, si sacrificano «spesa sanitaria, istruzione, welfare, ambiente, sostegno alle imprese, occupazione e diritti sociali, priorità che appaiono inconciliabili con un impegno finanziario di questa portata».

Il nodo delle risorse tra difesa, sicurezza e sanità pubblica

Dunque? Ricciardi, Baldino, Carotenuto, Silvestri e compagni impegnarono il governo a «scongiurare qualsiasi ipotesi di aumento della spesa di difesa e sicurezza, adottando contestualmente iniziative urgenti volte al progressivo aumento annuale delle risorse del Fondo sanitario nazionale, fino al raggiungimento del completo reintegro delle medesime risorse sottratte alla sanità pubblica». Come è noto, e come ha dimostrato un articolo del nostro Alessandro Rico, ad aver ridotto gli investimenti nella sanità sono stati proprio i governi di sinistra e quello attuale semmai ha riportato la spesa nominale ai livelli precedenti, addirittura aumentandola.

Ma nel campo largo, oltre a non essersi accorti di tutto ciò, non si sono nemmeno resi conto di essere stati proprio loro a schierarsi contro gli investimenti in misure che consentissero di fronteggiare la guerra ibrida. Così presi nell’attaccare la maggioranza, gli esponenti dell’opposizione si sono semplicemente dimenticati di dare uno sguardo a ciò che loro stessi hanno approvato appena un anno fa. Il risultato è che oltre a dimostrare di avere una straordinaria faccia di bronzo, con la battaglia in favore della cybersicurezza rischiano di prendere il premio di ipocriti dell’anno.