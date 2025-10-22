NeoConnessi: premiate le scuole vincitrici alla Camera dei deputati nella Giornata nazionale della cittadinanza digitale

Alla Camera dei deputati sono state premiate le classi vincitrici del concorso «NeoConnessi», il progetto di educazione digitale di Wind Tre che ha coinvolto milioni di studenti italiani e quasi la metà delle scuole del Paese. L’iniziativa mira a sensibilizzare i più giovani sull’uso consapevole della tecnologia e quest’anno ha avuto come tema Nonni in digitale: connessione tra generazioni, trasformando i bambini in veri e propri “maestri digitali” dei loro nonni e promuovendo l’alfabetizzazione digitale in famiglia attraverso il gioco e la collaborazione.

Le classi vincitrici sono state premiate dall’attore e conduttore televisivo Paolo Ruffini, ospite d’eccezione dell’evento, che ha intervistato gli studenti e ricevuto una targa speciale per il suo impegno nella sensibilizzazione sul bullismo. La mattinata è stata aperta dai saluti istituzionali di rappresentanti della Camera dei deputati e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, seguiti dal talk «Benessere digitale: vivere la tecnologia con equilibrio, sicurezza e consapevolezza», con la partecipazione di parlamentari, esperti e membri del Comitato Scientifico di NeoConnessi, tra cui psicologi e rappresentanti della Polizia di Stato. La tavola rotonda è stata moderata da un giornalista esperto di tecnologia.

Gli elaborati presentati dalle scuole hanno dimostrato l’efficacia del progetto nel promuovere un approccio responsabile alla tecnologia. I temi affrontati spaziavano dalle fake news allo sharenting, dalla sicurezza in rete alle truffe online.

Si è aggiudicata il primo premio la Scuola Primaria Fortis di Brugherio, con un’escape room digitale per facilitare l’incontro tra generazioni. La medaglia d’argento è andata alla Scuola di San Mauro Marchesato, con video in cui i bambini insegnano ai nonni a navigare online. Il terzo posto è stato assegnato alla Scuola Giovanni Ponti di Trebaseleghe, con una bacheca digitale che reinventa i giochi tradizionali. Una menzione speciale è stata conferita alla Scuola primaria di Tolfa per aver trasformato il giardino comunale in un laboratorio digitale a cielo aperto, dove far incontrare le diverse generazioni in sicurezza e creatività.

Tommaso Vitali, direttore B2C Marketing & New Business e Digital Responsibility Ambassador di Wind Tre, ha sottolineato che l’azienda rappresenta «una vera e propria porta d’accesso al digitale» e che è fondamentale accompagnare i giovani e gli adulti con strumenti concreti e percorsi educativi.

Luca Bernardelli, psicologo consulente sull’Intelligenza Artificiale, ha invece osservato che «nel mondo virtuale è più facile ferire, perché l’altro diventa un’immagine sullo schermo», evidenziando l’importanza di un’educazione psicologica al digitale come parte integrante della scuola, per aiutare i ragazzi a comprendere i rischi delle interazioni online.

Infine, Federica Bensi, Commissario Capo tecnico psicologo della Polizia di Stato, ha aggiunto che spesso «ciò che arriva alla Polizia Postale è solo la punta dell’iceberg» e che denunciare episodi di cyberbullismo e adescamento online è fondamentale per avviare indagini e proteggere i minori, anche sotto il profilo psicologico.

Il progetto NeoConnessi è realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, la Società Italiana di Pediatria e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, e sviluppato con La Fabbrica Società Benefit. Il progetto è gratuito e aperto a tutti gli studenti delle scuole primarie e medie, ai loro genitori e ai docenti, con materiali didattici e percorsi educativi dedicati alla promozione di un uso sicuro e consapevole della tecnologia.