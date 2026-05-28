Licenziamento via e-mail, la Cassazione cambia tutto: basta un messaggio per perdere il lavoro

Alzi la mano chi, guardando la scena iniziale de Il Diavolo veste Prada 2, non ha pensato: “Una cosa del genere in Italia non potrebbe mai succedere”. Nel film, Andy Sachs e parte della redazione vengono licenziati con una e-mail collettiva, arrivata sui cellulari di tutti durante una serata di premiazione. Una scena brutale, quasi surreale. Eppure, oggi, quella dinamica è molto meno lontana dalla realtà italiana di quanto si creda. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (13731/2026) ha infatti stabilito un principio destinato a far discutere: il licenziamento può essere valido anche se comunicato tramite una semplice e-mail ordinaria, senza PEC e senza raccomandata.

La Cassazione: per il licenziamento conta la forma scritta, non il mezzo utilizzato

Per anni si è dato per scontato che un licenziamento dovesse necessariamente passare attraverso strumenti “ufficiali”: raccomandata con ricevuta di ritorno oppure PEC. L’idea era semplice: una comunicazione tanto delicata doveva essere tracciabile e formalmente inattaccabile. La Suprema Corte, però, ha chiarito che il vero requisito essenziale previsto dalla legge non è il mezzo di spedizione, ma la forma scritta del licenziamento. La legge di riferimento, infatti, stabilisce soltanto che il recesso debba essere comunicato in forma scritta. E secondo i giudici, una e-mail ordinaria soddisfa questo requisito, purché il contenuto sia chiaro e inequivocabile. La sentenza nasce dal caso di un lavoratore che, dopo una controversia economica con l’azienda legata a trasferte all’estero, era stato licenziato tramite una normale e-mail inviata al suo indirizzo personale. Il lavoratore aveva contestato il provvedimento sostenendo che il contratto collettivo prevedeva esclusivamente tre modalità valide di comunicazione: consegna a mano, raccomandata o PEC. La Cassazione ha però respinto il ricorso, distinguendo nettamente tra: la validità del licenziamento e il mezzo usato per trasmetterlo. Secondo i giudici, il licenziamento resta valido se il lavoratore riceve effettivamente il messaggio e ne comprende il contenuto.

PEC e raccomandata non spariscono, ma non sono più decisive

PEC e raccomandata continuano a rappresentare la soluzione più sicura per dimostrare invio e ricezione della comunicazione. Ma la sentenza introduce un principio importante: l’assenza di PEC o raccomandata non rende automaticamente nullo il licenziamento. La Corte ha spiegato che molte clausole dei contratti collettivi disciplinano soltanto le modalità di trasmissione della comunicazione, senza prevedere espressamente la nullità in caso di utilizzo di strumenti diversi. Perché un licenziamento inviato via e-mail ordinaria venga considerato inefficace, il contratto collettivo dovrebbe specificare in modo esplicito che il mancato utilizzo di PEC o raccomandata comporti la nullità del licenziamento. Particolare che nella realtà non è quasi mai specificato nei contratti collettivi. Ma attenzione, se non c’è la clausola, dunque, non importa come viene comunicato, se è notificato in modo scritto allora il licenziamento è valido.

Cosa devono fare i lavoratori dopo la sentenza della Cassazione sul licenziamento via e-mail

Le aziende hanno dunque la possibilità di utilizzare strumenti digitali più rapidi. Per i lavoratori cambia radicalmente il modo in cui devono gestire le comunicazioni aziendali. Cosa fare? Primo: non ignorare mai una e-mail aziendale, anche se appare informale. Secondo: verificare cosa prevede il proprio contratto collettivo in materia di licenziamento e se esista una clausola che preveda espressamente la nullità in caso di mancato utilizzo di PEC o raccomandata. Terzo: rivolgersi rapidamente a un avvocato o a un consulente del lavoro in caso di contestazione. I termini per impugnare il licenziamento sono molto rigidi: 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 180 giorni per depositare il ricorso in tribunale. Il conteggio parte dal momento in cui il lavoratore viene a conoscenza del licenziamento, indipendentemente dal mezzo utilizzato per comunicarlo.

Oggi la sostanza, secondo i giudici, prevale sulla forma della spedizione. E la scena del Diavolo veste Prada 2 non appare più così cinematografica o “americana”. Anche in Italia una semplice e-mail può davvero chiudere un rapporto di lavoro.