Licenziamento su WhatsApp: un vocale non basta, ecco perché

Si può licenziare usando WhatsApp? Dipende. Un messaggio vocale non basta, un testo scritto sì. Lo ha confermato il Tribunale di Grosseto, che ha dato ragione a una lavoratrice licenziata con un audio mandato dal datore di lavoro.

Licenziata con un vocale WhatsApp dopo quasi vent’anni: il caso di Grosseto

Il caso riguarda un’impiegata part-time a tempo indeterminato, in azienda dal 2006. La dipendente ha saputo di aver perso il lavoro ascoltando un vocale dell’amministratore unico. Niente lettera e niente firma: solo un audio nel telefono. Prima c’è stato il tentativo di conciliazione all’ispettorato del lavoro, poi la causa in tribunale. Il giudice ha dato ragione alla lavoratrice: licenziamento inefficace, reintegro in servizio e risarcimento.

Si può licenziare via WhatsApp? Il vocale no, il testo scritto può bastare

La legge richiede che il licenziamento sia comunicato per iscritto. Per il tribunale, un audio equivale a una comunicazione fatta a voce: è come se il datore avesse parlato di persona, anche se la registrazione resta salvata nel telefono. Per la Cassazione, un licenziamento solo orale è come se non fosse mai avvenuto, quindi il rapporto di lavoro non si è interrotto. Inoltre, il lavoratore non è vincolato ai termini di 60 giorni per contestarlo e di 180 per depositare il ricorso.

Il problema non è l’app. Un messaggio di testo, o un documento scritto inviato su WhatsApp, può bastare, purché l’intenzione di chiudere il rapporto sia evidente e il messaggio arrivi davvero dal datore di lavoro. Il vocale invece non funziona, perché è parlato e non scritto: l’app non cambia la sostanza.

Reintegro, stipendi arretrati e contributi: cosa ottiene il lavoratore licenziato con un vocale

Il Tribunale ha applicato la tutela prevista dallo Statuto dei lavoratori. L’azienda deve reintegrare la dipendente nel suo posto di lavoro; pagarle un risarcimento pari agli stipendi che avrebbe percepito dal giorno del licenziamento a quello del rientro; versare i contributi per lo stesso periodo; rimborsare le spese legali, quantificate in 4.629 euro.

Licenziamento orale: cosa fare e come dimostrarlo

Il principio vale per qualsiasi licenziamento fatto solo a voce: in ufficio, al telefono, davanti ai colleghi, oltre che con un audio via WhatsApp. Il rapporto di lavoro, per la legge, non è mai finito. Al dipendente spetta il reintegro oppure, se preferisce non tornare, un’indennità sostitutiva di quindici mensilità. La tutela vale anche nelle piccole imprese.

Ma va dimostrato quanto accaduto e spetta al lavoratore farlo.

Conviene quindi salvare il file audio, se c’è, e fare un backup della chat; annotare subito data, luogo, frasi pronunciate e persone presenti; individuare eventuali testimoni, per esempio i colleghi e scrivere al datore di lavoro, con raccomandata o Pec, per mettere per iscritto quanto avvenuto e la propria disponibilità a lavorare. Meglio poi rivolgersi a un sindacato o a un avvocato, anche se per il licenziamento orale non ci sono scadenze. Chi invece ha ricevuto un testo scritto, anche su WhatsApp, deve rispettare i termini per impugnare.