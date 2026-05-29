Il grande basket torna a Roma con l’aiuto di Doncic (e si candida per l’NBA)

Il grande basket torna a Roma, piazza che da troppi anni è fuori dal giro che conta dello sport della palla a spicchi. Lo fa grazie a un gruppo di investitori guidato da Donnie Nelson, storico dirigente della NBA con una lunga carriera da creatore di progetti vincenti, e tra i padri dell’operazione c’è anche la stella Luka Doncic. Il veicolo è l’acquisizione dei diritti sportivi della Vanoli Cremona, squadra di basket che gioca in Serie A e che sarà trasferita nella Capitale con un nuovo nome e una nuova immagine. Così si farà trovare pronta ai nastri di partenza della prossima stagione riportando il basket professionistico a Roma con la speranza di rinverdire i fasti degli anni Ottanta e Novanta.



Il progetto, però, non si ferma al solo obiettivo di restituire al basket italiano la sua piazza romana. Nel giorno in cui è stato ufficializzato l’acquisto della Vanoli Cremona e il suo conseguente trasferimento, il gruppo di investitori guidato da Donnie Nelson ha presentato la propria candidatura come rappresentante di Roma per la NBA Europe. «Roma merita di avere una squadra di basket di altissimo livello e siamo felici di poter contribuire a farla tornare in alto», ha dichiarato Donnie Nelson, alla guida del progetto. «La Vanoli Cremona ha una storia importante e ci impegneremo a onorare questa tradizione mentre costruiamo un futuro emozionante a Roma. Questa città aspetta da troppo tempo il ritorno del basket di alto livello. Ma ora cambierà tutto. Metteremo a disposizione le risorse, l’esperienza, e la passione per rendere questo club un motivo di orgoglio per Roma e per tutta l’Italia».

«È da molto tempo che sogno di poter possedere una squadra in Europa, ed è davvero incredibile che questo sogno si sia finalmente avverato», ha dichiarato Luka Doncic. «La Vanoli Cremona ha una grande storia alle spalle e siamo pronti a portarla a nuovi livelli a Roma. Abbiamo un gruppo di partner straordinario e credo davvero che potremo realizzare qualcosa di speciale per il basket in Italia e in Europa». La serietà delle intenzioni di chi guida l’operazione è testimoniata anche dal livello delle persone coinvolte.

Donnie Nelson, capo cordata, è una figura di riferimento nel mondo professionistico della Nba da oltre trent’anni ed è stato tra le altre cose direttore generale dei Dallas Mavericks campioni Nba nel 2011. Luka Doncic è nato a Lubiana, ha una militanza nel Real Madrid alle spalle prima dello sbarco negli States. Coinvolto anche Valerio Bianchini che è uno dei volti più noti della storia del basket italiano. Ha firmato la leggendaria conquista della Coppa dei Campioni da parte di Roma. Nella proprietà entra anche Rimantas Kaukėnas, prima giocatore e poi dirigente di lungo corso. E’ stato anche in Italia ed era una delle colonne della Mens Sana Siena, poi ha giocato con il Real Madrid ed è stato una stella della nazionale lituana.

