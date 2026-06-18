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I 50 anni in politica di Clemente Mastella, domenica in diretta a L’indignato speciale su RTL 102.5

I 50 anni in politica di Clemente Mastella, domenica in diretta a L’indignato speciale su RTL 102.5
Redazione
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Clemente Mastella ripercorre i 50 anni di politica su RTL 102.5. Lo annuncia in diretta a Enrico Galletti. Appuntamento per domenica 21 giugno, dalle 10 alle 11, con Clemente Mastella a L’indignato speciale. “A 28 anni e mezzo ero già deputato, il mio è stato un debutto in serie A. Era il 20 giugno 1976”, dice Mastella – oggi sindaco di Benevento. Domenica, quindi, puntata imperdibile de L’indignato speciale con Enrico Galletti, Davide Giacalone, Andrea Pamparana: tutti sintonizzati dalle 10 alle 11 su RTL 102.5.

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