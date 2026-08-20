Gracie Abrams è la nuova Coco Mademoiselle nella campagna Chanel

Parigi attende un vento capace di sovvertire l’ordine delle cose. È da questa tensione tra rigore e libertà che prende forma la nuova campagna Chanel Beauty dedicata a Coco Mademoiselle, racconto cinematografico di una donna che attraversa la città senza limitarsi ad abitarla, trasformandola con la propria presenza.

All’inizio ogni cosa appare immobile. Le facciate haussmanniane disegnano una Parigi monumentale, i lampioni illuminano appena le strade deserte e i ciottoli bagnati riflettono il passaggio lento di un’automobile. Anche la protagonista sembra appartenere a questo universo regolato dalle apparenze. È vestita, adornata da metri di tessuto, con gli occhi sfiorati dalla cipria. Eppure, dietro quella costruzione perfetta, qualcosa sta già per cambiare.

Quando il vento arriva, porta con sé stoffe, ornamenti e consuetudini. L’automobile si trasforma in una gabbia aperta e vuota, mentre lungo la strada rimangono soltanto gli oggetti di una femminilità ormai superata. Coco conserva il profumo, l’unico elemento di cui sembra avere davvero bisogno.

Libera da ogni costrizione, corre verso la città. Le gambe e il viso sono nudi, i capelli corti hanno un’allure garçonne, l’abito bianco contrasta con l’intensità dello sguardo scuro. La sua immagine diventa essenziale, quasi assoluta. Non possiede chiavi, mappe o programmi e proprio per questo avanza con tanta rapidità. Il cammino non esiste ancora, deve crearlo sotto i propri piedi.

La campagna restituisce così l’essenza più autentica di Coco Mademoiselle. Non una donna che impara pazientemente le regole, ma una figura istintiva che sperimenta, osa e si lascia cadere sapendo di riuscire sempre a ritrovare il proprio equilibrio.

Gracie Abrams è il nuovo volto di Coco Mademoiselle

A incarnare questa nuova idea di Coco Mademoiselle è Gracie Abrams, cantautrice statunitense scelta da Chanel come volto di Coco Mademoiselle Crush Absolu. Con la sua sensibilità istintiva e una presenza insieme delicata e magnetica, l’artista rappresenta una donna capace di seguire le proprie emozioni e attirare gli altri nella propria orbita.

La stessa forza attraversa la composizione creata da Olivier Polge, Parfumeur-Créateur della Maison. L’apertura unisce la freschezza succosa del litchi alla luminosità del pompelmo, prima di rivelare un cuore floreale di rosa e gelsomino. Nel fondo, il patchouli, firma olfattiva della linea Coco Mademoiselle, acquista una sensualità più intensa grazie alle note ambrate, accompagnate dalle sfumature profonde di vaniglia e vetiver. Una fragranza costruita intorno al potere dell’attrazione, pensata per evocare l’euforia improvvisa e irresistibile di un colpo di fulmine