Nel dietro le quinte della nuova campagna Chanel con Gracie Abrams



Diretta dal regista britannico Joe Wright, la nuova campagna di Chanel per Coco Mademoiselle Crush Absolu ha il respiro di un cortometraggio e segna il debutto quasi attoriale di Gracie Abrams. La cantautrice attraversa una Parigi notturna e bagnata dalla pioggia, si libera delle apparenze e raggiunge un café Art Déco, dove la sua energia dà origine a una danza collettiva. La coreografia firmata da Sidi Larbi Cherkaoui e le note di Young Hearts Run Free di Candi Staton, rielaborata da Breakbot, trasformano il profumo in una presenza invisibile e contagiosa, capace di risvegliare i corpi e unire l’intera sala in un unico movimento.