Con la pensione e la tredicesima di dicembre arriva anche il Bonus Natale da 154,94 euro. Non spetta però a tutti: ecco i limiti di reddito stabiliti dall’INPS, quando viene pagato e come controllare l’accredito

Dicembre potrebbe portare una sorpresa nel cedolino di molti pensionati italiani. Oltre alla pensione ordinaria e alla tredicesima, alcuni beneficiari riceveranno fino a 154,94 euro aggiuntivi, una somma conosciuta come Bonus Natale e destinata a chi percepisce trattamenti pensionistici di importo contenuto.

Il pagamento è previsto per martedì 1° dicembre 2026, insieme alla mensilità ordinaria. Non tutti, però, riceveranno la stessa cifra e, soprattutto, non basta avere una pensione bassa per ottenere il contributo.

L’INPS verifica infatti tre condizioni: l’importo complessivo delle pensioni percepite, il reddito personale e, per chi è sposato o unito civilmente, anche quello del coniuge. Superare una delle soglie previste può comportare la perdita del beneficio.

Bonus Natale pensionati 2026: quanto spetta e chi può riceverlo

Il Bonus Natale non è una nuova misura introdotta per il 2026. Si tratta dell’importo aggiuntivo previsto dall’articolo 70 della legge 388 del 23 dicembre 2000, riconosciuto ogni anno ai pensionati che rispettano determinati requisiti economici.

Per il 2026, l’importo massimo resta fissato a 154,94 euro, ma la cifra effettivamente riconosciuta dipende dall’ammontare della pensione.

Il primo riferimento è il trattamento minimo INPS, che quest’anno ammonta a 611,85 euro mensili, equivalenti a 7.954,05 euro su tredici mensilità.

Le soglie da considerare sono tre:

Fino a 7.954,05 euro annui di pensione: può spettare il bonus completo di 154,94 euro.

può spettare il bonus completo di 154,94 euro. Tra 7.954,05 e 8.108,99 euro annui: l’importo viene ridotto progressivamente.

l’importo viene ridotto progressivamente. Oltre 8.108,99 euro annui: il bonus non spetta.

In tutti i casi devono essere rispettati anche i requisiti reddituali.

Per comprendere il meccanismo basta un esempio. Un pensionato che percepisce complessivamente 7.500 euro lordi all’anno potrebbe ricevere tutti i 154,94 euro. Con una pensione annua di 8.000 euro, invece, il contributo scenderebbe a 108,99 euro.

Chi supera gli 8.108,99 euro di pensione annua rimane escluso dal beneficio, indipendentemente dagli altri redditi.

I limiti di reddito 2026: le cifre da non superare

L’importo della pensione non è l’unico elemento determinante. L’INPS considera anche i redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF, secondo due soglie differenti.

Per i pensionati non coniugati, il reddito personale annuo non deve superare 11.931,08 euro, pari a una volta e mezzo il trattamento minimo.

Per i pensionati sposati o uniti civilmente entra in gioco anche il reddito della coppia, che non deve superare complessivamente 23.862,15 euro annui.

Attenzione, però: il limite familiare non sostituisce quello personale. Per ottenere il bonus, un pensionato coniugato deve rispettare entrambe le condizioni.

Questo significa che una pensione inferiore al minimo non garantisce automaticamente il pagamento. Anche eventuali redditi da lavoro, fabbricati diversi dall’abitazione principale o altre entrate rilevanti ai fini IRPEF possono incidere sul diritto al contributo.

La verifica riguarda i redditi del 2026. Non è invece previsto uno specifico requisito ISEE né un’età minima per ricevere l’importo aggiuntivo.

Chi resta escluso dal Bonus Natale

Il beneficio riguarda le pensioni di natura previdenziale, comprese quelle di vecchiaia, anticipate e ai superstiti, nel rispetto dei requisiti previsti.

Non viene invece riconosciuto sui trattamenti di natura esclusivamente assistenziale, come l’assegno sociale, le pensioni sociali e le prestazioni per invalidi civili. Sono inoltre escluse alcune categorie specifiche, tra cui le pensioni dei dipendenti degli enti creditizi e dei dirigenti d’azienda.

Chi percepisce più trattamenti pensionistici deve considerare il loro importo complessivo: non è possibile ottenere il bonus separatamente su ciascuna pensione.

Per chi è andato in pensione durante il 2026, l’importo aggiuntivo viene invece rapportato ai mesi di pensionamento maturati nell’anno.

Quando arriva il Bonus Natale e come controllare il cedolino

La data da segnare sul calendario è martedì 1° dicembre 2026, giorno previsto per l’accredito delle pensioni sia sui conti bancari sia su quelli postali.

Il Bonus Natale viene corrisposto automaticamente dall’INPS insieme alla pensione di dicembre e alla tredicesima, senza necessità di presentare una domanda preventiva.

Per verificare se la somma è stata riconosciuta, è possibile accedere al sito ufficiale dell’INPS utilizzando SPID, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.

Una volta entrati nell’area personale MyINPS, occorre cercare il servizio «Cedolino della pensione» e selezionare la mensilità di dicembre 2026, non appena disponibile.

Nel documento è possibile controllare le singole voci del pagamento, distinguendo l’assegno ordinario, la tredicesima e l’eventuale importo aggiuntivo previsto dalla legge 388/2000.

Bonus Natale e tredicesima: perché non sono la stessa cosa

Il Bonus Natale non deve essere confuso con la tredicesima pensionistica.

La tredicesima rappresenta una mensilità aggiuntiva ordinaria, riconosciuta secondo le regole del trattamento pensionistico. Il bonus da 154,94 euro è invece un’integrazione specifica, subordinata a limiti economici.

Diversa è anche la quattordicesima, prevista per determinate categorie di pensionati che abbiano compiuto almeno 64 anni e rispettino specifici requisiti reddituali e contributivi.

Si tratta quindi di tre voci distinte, che possono comparire nel cedolino dello stesso mese quando sussistono le rispettive condizioni.

Cosa fare se il bonus non arriva

L’assenza del Bonus Natale nel cedolino di dicembre non significa necessariamente che il pensionato non ne abbia diritto.

L’INPS può infatti effettuare il pagamento sulla base delle informazioni reddituali disponibili nei propri archivi, riservandosi verifiche successive sulla situazione economica effettiva del beneficiario.

Chi ritiene di soddisfare i requisiti ma non riceve l’accredito può chiedere un riesame attraverso la procedura di ricostituzione della pensione, disponibile sul portale dell’Istituto, oppure rivolgersi a un patronato.

Il controllo è particolarmente importante per chi ha registrato cambiamenti nella propria situazione economica o familiare durante l’anno.

Vale anche il principio opposto: se dagli accertamenti successivi emerge che il beneficiario non possedeva i requisiti, l’INPS può richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Per questo motivo, prima del pagamento di dicembre, è opportuno verificare non soltanto l’importo della pensione, ma anche gli eventuali altri redditi personali e del coniuge. Sono proprio queste condizioni a determinare chi riceverà effettivamente i 154,94 euro aggiuntivi.