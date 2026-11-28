Nello tsunami delle Midterm che ha travolto Trump, l’onda “falce e Corano” è stata decisiva, con votanti quasi triplicati in soli 4 anni. Ciò ha consentito ai fedeli islamici di fare eleggere, al Congresso e negli Stati, 51 candidati.

Il senso delle elezioni americane di medio termine lo ha riassunto Adbul El-Sayed, il primo senatore musulmano del Michigan: una volta, i seguaci di Maometto sospiravano «Inshallah», «Se Dio vuole»; adesso esclameranno «Alhamdulillah», «Grazie a Dio». Dentro lo tsunami blu che ha travolto Donald Trump alle urne, c’era una grande onda islamica. L’11 settembre 2001? Ne è passata di acqua sotto i ponti. Gli elettori col cuore alla Mecca, negli Stati Uniti, sono diventati una potenza: erano un milione e due del 2022, sono aumentati a 2 milioni e mezzo nel 2024 e sono arrivati a oltre 3 milioni alle ultime votazioni, su un totale di 5,5 milioni di abitanti musulmani. A seconda dei punti di vista, uno sparuto 1,6% della popolazione totale o una minoranza inquadrata, rumorosa e volitiva.

La regia del Cair e la nuova lobby della mezzaluna

A muovere i fili di questa massa e dei suoi rappresentanti è il Council on American-Islamic relations (Cair). Quasi l’equivalente musulmano del potente American Israel public affairs committee (Aipac), quell’istituzione vicina allo Stato ebraico che, per anni, è stata capace di influenzare l’agenda di numerosi membri del Congresso e presidenti. Finendo per attirarsi le critiche di illustri politologi: John Mearsheimer e Stephen M. Walt vergarono un celebre studio sui mezzi (e i mezzucci) con cui la «lobby di Israele» condizionava la politica estera statunitense. Nel prossimo futuro, toccherà esaminare l’impatto di una nuova lobby: quella della mezzaluna.

I numeri delle Midterm 2026: chi entra e chi resta al Congresso

I numeri non mentono. Tra Camera e Senato federali, Parlamenti locali, assemblee comunali, tribunali e Procure, alle Midterm 2026 si sono registrate 97 vittorie di candidati musulmani. Nel 2022 erano state 82. Gli scranni già occupati – dati di agosto – erano 255. Limitandosi alle assemblee legislative, tra eletti e rieletti, si contano 51 maomettani con il posto assicurato dopo il 3 novembre: otto al Congresso, 43 in Camere e Senati statali. I tre congressmen al primo giro di walzer sono, appunto, El-Sayed, epidemiologo di origini egiziane; Adam Hamawy, chirurgo nato in Egitto, eletto alla Camera nel New Jersey; Darializa Avila Chevalier, deputata per lo Stato di New York, nata in Florida da genitori dominicani, convertita nel 2018, partner del consigliere giuridico di Zohran Mamdani, il sindaco islamico della Grande Mela. I riconfermati sono cinque: Ilhan Omar, somala naturalizzata americana, reduce da una disavventura che, il 12 ottobre scorso, l’ha vista oggetto di un blitz degli agenti del Dipartimento per la Sicurezza interna, nell’ambito di un’indagine penale sulla documentazione relativa al suo status di immigrata; Rashida Tlaib, figlia di palestinesi e membro della Camera per lo stesso Stato di El-Sayed; André Carson, deputato dell’Indiana; Lateefah Simon, californiana, non vedente, eletta pure lei alla Camera; Aisha Wahab, afgano-americana, passata dal Senato alla Camera, sempre per la California.

Fondi esteri, Stati chiave e la frattura nel mondo conservatore

Dalle urne è arrivato un terremoto. Una riscossa, dalla prospettiva degli islamici. Il Cair, d’altra parte, era stato esplicito, nel momento in cui aveva definito il piano per assegnare i contributi ai candidati in vista del medio termine. «La priorità» nella distribuzione dei fondi spettava «agli Stati in cui le competizioni elettorali più agguerrite coincidono con le aree a forte concentrazione di popolazione musulmana americana». In particolare, Arizona, Carolina del Nord, Florida, Georgia, Michigan, Minnesota, Nevada, Ohio, Pennsylvania, Texas, Virginia e Wisconsin. Il Council non ha ancora un potenziale economico paragonabile a quello dell’Aipac, ma ha ricevuto decine di milioni di dollari di sovvenzioni dalla Banca islamica di sviluppo (Isdb), istituto di credito governativo multilaterale che fa capo a Turchia, Qatar, Arabia Saudita e addirittura all’Iran. Inutile dire che i flussi di denaro non sono esattamente trasparenti. L’obiettivo invece sì: far leva sull’alterazione degli equilibri demografici statunitensi, per trasformare i seguaci del Corano in una forza politica coerente e strutturata. Non a caso, se i repubblicani hanno più o meno mantenuto i voti che avevano preso nel 2022, i dem ne hanno ottenuti 20 milioni in più. L’apporto degli elettori musulmani, l’80% dei quali orientati a sinistra, è stato cruciale. Le rilevazioni demoscopiche lo provano: Nbc e Cnn hanno confermato che, se ai seggi fossero andati soltanto i protestanti, a livello nazionale i repubblicani avrebbero ottenuto il 60% delle preferenze. Il quadro generale, il fenomeno che si sta riproducendo un po’ ovunque in Occidente, è quello di una saldatura con l’ala radicale del Partito democratico, che almeno per il momento è sia tattica sia ideologica. Funziona perché conviene, ma anche perché esiste una piattaforma programmatica comune, favorita dal moto di repulsione per la campagna bellica israeliana a Gaza, che unisce, magari per ragioni diverse, i socialisti e gli islamici. Bisogna peraltro ammettere che le imprese di Tel Aviv hanno suscitato perplessità anche tra i conservatori. Ne è la dimostrazione l’insofferenza del numero due di Trump, JD Vance, che ha protestato con il gabinetto di Benjamin Netanyahu, a suo avviso troppo indulgente rispetto alle prepotenze dei coloni in Cisgiordania. Dentro l’amministrazione del tycoon, il conflitto con l’Iran ha generato una spaccatura tra la frangia dei cosiddetti sionisti cristiani evangelici, riconducibile al contestato capo del Pentagono, Pete Hegseth, e l’ala cattolica e realista, più ancorata ai princìpi isolazionisti Maga delle origini, delusa dall’appiattimento di Washington sui progetti di Israele. Il capofila della fronda è proprio Vance, il più scettico sulla missione contro il regime degli ayatollah e il primo ad ascrivere alle sue conseguenze economiche il tracollo alle Midterm. La svolta islamica della sinistra, pertanto, si innesta su un terreno fertile e ricettivo.

Tra agenda socialista e dichiarazioni controverse dei neoeletti

Falce, martello e sure. I leader musulmani protagonisti del riscatto dell’Asinello sono animati tanto dalla religione e dalla passione per la causa palestinese, quanto dal desiderio di portare avanti l’agenda economica socialista. Valeva già per Mamdani a New York; vale pure per El-Sayed. Il quale, anzi, ha voluto impostare la campagna principalmente su questioni legate al carovita e al welfare, svicolando abilmente dalla prevedibile insistenza della destra sul suo retroterra culturale: il neosenatore ha convinto il pubblico che in ballo non c’era la sua fede, bensì l’inflazione e la carenza di servizi. Ciò non significa che il massimalismo dei nuovi leader sia passato inosservato.

Ha destato scalpore il pensiero di gratitudine rivolto dallo stesso El-Sayed a sua moglie «per tutto quello che sta facendo a casa». Il dottore non intendeva affermare che il ruolo di una donna si esaurisca nelle cure domestiche. Ma pensate cosa accadrebbe se una frase del genere scappasse a un uomo di destra… Del medico di origini egiziane, in realtà, dovevano destare allarme ben altre dichiarazioni: nel 2020, per esempio, egli suggerì di dirottare i fondi destinati alle forze dell’ordine su scuole, biblioteche e altri servizi sociali. In questo spirito, adottò lo slogan «Defund the police», definanziare la polizia, che in quel periodo infiammava le proteste violente di Black lives matter. Lo scorso marzo, commentando l’attacco a una sinagoga a Detroit, condotto da un cittadino Usa di origini libanesi i cui fratelli, membri di Hezbollah, erano stati uccisi in un raid in Libano, disse che «persone ferite feriscono altre persone». L’attentato, quindi, rappresentava una comprensibile reazione ai bombardamenti di Israele? El-Sayed si è scusato per lo scivolone. Ma concorda con l’assioma pro Pal: ritiene che quello perpetrato in Medio Oriente dallo Stato ebraico sia un genocidio.

Sono piuttosto bizzarre anche le teorie di Darializa Avila Chevalier. Una che sogna di abolire le carceri. Con tempismo discutibile, l’8 ottobre 2023, a ventiquattr’ore dal massacro perpetrato da Hamas, l’onorevole partecipò a una manifestazione per la Palestina a New York. Non se ne è mai pentita. Al contrario: ha rivendicato quella scelta, da ultimo, a luglio 2026. Rashida Tlaib, invece, utilizza con orgoglio l’espressione «From the river to the sea», dal fiume al mare, che a suo avviso sarebbe un urlo di libertà e uguaglianza per il popolo palestinese, mentre gli ebrei la considerano una maniera di inneggiare alla cancellazione di Israele. È stato altrettanto ardito Adam Hamawy, primo rappresentante musulmano del New Jersey al Congresso, che ha chiuso il suo discorso della vittoria con un «Allah akbar». In arabo significa «Dio è grande», il motto gridato dai jihadisti. Deqa Dhalac, già rappresentante dello Stato del Maine, si è fatta notare per la sua insistenza su un prelievo fiscale in favore della Somalia, che definisce abitualmente «il nostro Paese». Come se l’avessero eletta a Mogadiscio e non sulla East Coast. Ben tre aspiranti governatori dem del Wisconsin – Francesca Hong, Mandela Barnes e Kelda Roys, che hanno però ceduto il passo all’afroamericano David Crowley, risultato poi vincitore – si erano impegnati a mettere il veto su qualsiasi legge del Parlamento statale che provasse a bandire elementi della sharia. El-Sayed, d’altronde, l’aveva paragonata al diritto canonico della Chiesa cattolica.

La resa dei progressisti cristiani e le tensioni interne ai dem

Mentre gli islamici avanzano, i cristiani progressisti non sguainano certo le spade per difendere quelli che Benedetto XVI chiamava «valori non negoziabili». James Talarico, che è riuscito a strappare il Texas ai repubblicani, grazie anche alla debolezza dello sfidante Ken Paxton, è un ex seminarista presbiteriano che cita i papi Francesco e Leone XIV. Al contempo, però, aderisce alle farneticazioni woke. Le sue affermazioni sopra le righe hanno suscitato vivaci dibattiti. Eccone alcune. «Dio è non binario»: conclusione che Talarico crede di poter desumere dal Libro della Genesi. «Gesù Cristo era un femminista radicale»: solo perché riconosceva piena dignità alle donne. «Il consenso di Maria» alla maternità «giustifica il diritto di scelta sull’aborto»: incommentabile. Completano il quadro la crociata per i diritti Lgbt e l’opposizione ai divieti sul Thc, la sostanza psicoattiva della cannabis. La conversione islamica del Partito democratico, in ogni caso, non è stata priva di imbarazzi. Alcuni dem musulmani, più che nella società, faticano a integrarsi nelle gerarchie del partito. Ad esempio, Abbas Alawieh – ha appena conquistato un seggio al Senato statale del Michigan, uno Stato che El-Sayed, vista la situazione, si diverte a definire «la capitale dell’America araba» – aveva contribuito a fondare il movimento Uncommitted, con cui boicottò Joe Biden alle primarie del 2024, per via del suo sostegno a Israele. Madinah Wilson-Anton, componente velata della Camera del Delaware, nel dicembre 2023 interruppe un ricevimento dell’allora vicepresidente Usa, Kamala Harris, invocando un cessate il fuoco in Medio Oriente. Finì scortata fuori dalla sala.

La deriva islamo-gauchista e l’incognita delle presidenziali 2028

Sono episodi circoscritti, che però lasciano intravedere il rischio della deriva islamo-gauchista di tutto il progressismo occidentale. Dal Nordamerica, al Regno Unito, alla Francia, alla Berlino della Linke, sotto scacco dei simpatizzanti di Hamas, fino al campo largo italiano, che pare civettare con le piazze infiltrate dai maranza violenti: i musulmani, presto o tardi, presenteranno il conto. I nodi sono due. Il primo: la componente islamista spinge più a sinistra partiti e coalizioni, giacché la convergenza risulta più semplice con gli estremisti ostili a Israele. Il secondo: placato l’incendio emotivo per la causa palestinese, potrebbero emergere le frizioni tra l’etica maomettana e il culturame woke, messo temporaneamente in congelatore. Il connubio terrà botta? Oppure, ottenuto abbastanza potere, i musulmani scenderanno dal taxi? Si avvererebbe la profezia di Michel Houellebecq sulla «sottomissione»: l’islam che sfrutta la democrazia per trasformarla dall’interno, a immagine e somiglianza della sharia. El-Sayed lo nega. Ci si può fidare? Sono incognite da valutare sul serio. Anche perché l’analisi statistica sfida le apparenze: i candidati radicali, alle Midterm, sono andati bene in aree già molto progressiste; ma nei collegi swing, quelli davvero contendibili, i moderati hanno ottenuto risultati migliori. Non è abbastanza per concludere che le presidenziali 2028 si vinceranno al centro, specie in una nazione polarizzata come gli Stati Uniti. Eppure, gli americani forse preferiscono ancora la Costituzione al Corano.