L’Italia è il paese europeo dove comprare casa pesa meno sullo stipendio: circa otto annualità di reddito netto medio, il dato migliore del continente. Ed è anche il paese dove, in proporzione, le case da affittare scarseggiano più che altrove: 1,9 annunci ogni 1.000 abitanti, il fondo della classifica. Due numeri che sembrano appartenere a due mercati diversi. Sono lo stesso mercato, visto da due lati del portafoglio.

Li mette insieme il Mid-Year Market Analysis 2026 di Remax Europe, la fotografia di metà anno sull’andamento del mercato immobiliare europeo nel primo semestre. Ne esce un ritratto in cui i prezzi crescono, ma non ovunque e non per tutti; in cui la convenienza non si misura sui listini, ma sugli stipendi; e in cui l’affitto, ancora una volta, è la bolletta che pesa di più.

Milano non è Valencia

La prima sorpresa riguarda le grandi città, dove la crescita dei prezzi richiesti al metro quadrato (si badi: i listini, non necessariamente i rogiti) non è uniforme. Milano cresce dell’8 per cento e Roma del 7, contro il 9 dell’Italia intera. In Spagna la corsa vera è altrove: Valencia vola a più 16, mentre Madrid (+8) e Barcellona (+5) restano sotto il +13 nazionale. Altrettanto selettivo il Portogallo: +7 a Coimbra, +4 a Lisbona, con il paese a +5; e laggiù il capoluogo accademico batte la capitale. La Germania, infine, non corre affatto: Berlino e Monaco di Baviera segnano entrambe un meno uno per cento, in linea con il dato nazionale. Non è una questione di partenza falsa: là il problema non è correre troppo, è ripartire.

Otto stipendi contro venti

Dove conviene comprare casa, allora? Qui l’Italia vince il campionato: secondo l’indagine prezzo medio richiesto di 205.834 euro, circa otto annualità di reddito netto medio, il valore più favorevole tra i paesi analizzati (ovviamente stando fuori da città come Milano e Roma). Dietro si allunga la classifica: Germania a undici, Lussemburgo a dodici, Spagna a tredici, Turchia a quindici, Portogallo a diciassette. In coda, l’Ungheria: venti. Venti anni di lavoro per una casa. Il caso ungherese è istruttivo. Il prezzo medio richiesto laggiù è più basso che in buona parte dei mercati europei, ma gli stipendi sono ancora più magri, e la casa nominalmente economica risulta la meno accessibile del lotto. Morale: confrontare i prezzi senza confrontare i redditi è come giudicare una bolletta senza guardare chi la paga. L’Italia, su questo terreno, resta il paese più a portata di mano d’Europa.

Il rovescio della medaglia

Il capitolo locazioni rovescia il quadro. Secondo l’indagine nelle compravendite l’Italia è il paese con più immobili in vendita in rapporto alla popolazione tra quelli confrontati; negli affitti è ultima: 1,9 annunci ogni 1.000 abitanti. La Germania sfiora quota 5, la Turchia arriva a 2,4, il Portogallo a 2,2, la Spagna a 2,1. Offerta magra, domanda viva: i canoni fanno quello che fanno le cose scarse. In Italia sono saliti del 28 per cento in un anno, dal primo semestre 2025 a oggi. Più di tutti tranne la Turchia, ferma un soffio sopra (+29). Altro pianeta Spagna (+8), Portogallo (+5) e Germania (+4).

E nelle grandi città il peso diventa un macigno. A Lisbona il canone medio di un appartamento di una camera da letto in centro equivale allo stipendio netto mensile medio per intero: cento su cento, il padrone di casa incassa la paga dell’affittuario. Seguono Istanbul (81 su cento), Milano (78), Madrid (73), Barcellona (70) e Roma (65). Sotto quota cinquanta, infine, Berlino (43), Monaco di Baviera (41) e Vienna (38): le uniche dove il canone lascia ancora spazio alla spesa. Il conto, nei paesi caldi, lo paga chi la casa non può comprarla.

La vetrina mezza vuota

C’è poi chi pensa che case più rare significhino vendite più rapide: poca offerta, tanta fame, rogiti sveltiti. Macché. Nel primo semestre 2026 gli annunci di vendita sono calati in media del 16 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025, ma i tempi di commercializzazione non sono scesi in modo proporzionale, e nemmeno uniforme. In Italia alla contrazione degli annunci si è accompagnato un allungamento della permanenza sul mercato. In Spagna la dinamica è analoga. In Germania sono aumentati sia gli annunci sia i tempi. Vanno nella direzione opposta Portogallo e Turchia, dove le case cambiano padrone più in fretta.

In altre parole, la vetrina mezza vuota non mette fretta a nessuno: sul ritmo delle vendite pesano anche la qualità della domanda e le caratteristiche delle abitazioni proposte. Il mercato immobiliare non è un’asta perfetta.