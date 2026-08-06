La Corea del Nord avanza verso Sud: cosa sta succedendo nella DMZ

Due anni fa, dal Typhoon Observatory di Yeoncheon, la Corea del Nord sembrava vicinissima e allo stesso tempo irraggiungibile. Davanti agli occhi c’erano il fiume Imjin, una distesa quasi perfetta di colline verdi, le torrette militari e il filo spinato. Un paesaggio apparentemente immobile, nel quale risultava difficile conciliare la tranquillità della natura con il peso della sorveglianza, della divisione e delle storie spezzate.

Panorama aveva raccontato proprio da qui il carattere surreale del confine coreano: un luogo in cui il territorio nordcoreano si vede a occhio nudo, ma non può essere raggiunto né, in alcuni punti, fotografato. La distanza fisica è minima; quella politica, umana e militare sembrava già allora incolmabile.

Oggi quelle stesse colline sono cambiate. Sul versante opposto dell’Imjin sono apparsi tre ordini di recinzioni, una strada sterrata abbastanza larga da consentire il passaggio dei mezzi e grandi porzioni di terreno disboscate o scavate. In prossimità di Hill Betty, una delle alture combattute nelle ultime settimane della guerra di Corea, i soldati nordcoreani hanno persino fatto esplodere una parte del pendio per ricavare materiale da costruzione.

La novità più grave, però, non è ciò che può essere osservato con un binocolo. Secondo l’analisi di immagini satellitari realizzata dalla società sudcoreana TelePIX, un tratto della nuova strada tattica potrebbe avere superato la linea di demarcazione militare, la Military Demarcation Line che dal 1953 divide i due eserciti.

Circa 160 metri di strada risulterebbero costruiti sul lato meridionale della linea, con una penetrazione massima stimata in 57 metri. La società ha precisato che le misurazioni presentano un margine di errore e devono essere confermate. Le forze armate sudcoreane, per il momento, hanno evitato di convalidare direttamente lo sconfinamento, limitandosi ad assicurare che l’area viene sorvegliata con particolare attenzione.

Cinquantasette metri possono apparire insignificanti. Nella Zona demilitarizzata coreana, tuttavia, sono sufficienti per trasformare una strada di servizio in una possibile violazione dell’armistizio, un errore topografico in un’incursione militare e un colpo di avvertimento nell’inizio di una crisi.

La DMZ non è il confine che immaginiamo

La guerra di Corea non è mai terminata con un trattato di pace. Il 27 luglio 1953 i comandanti militari del Comando delle Nazioni Unite, dell’esercito nordcoreano e dei volontari cinesi firmarono un armistizio che sospese i combattimenti e impose la separazione delle forze. La Corea del Sud, formalmente, non fu tra i firmatari.

Al centro dell’ultima linea del fronte venne tracciata la Military Demarcation Line. Gli eserciti dovettero arretrare di due chilometri per parte, creando una fascia larga complessivamente quattro chilometri e lunga circa 241, pensata come zona cuscinetto per evitare gli incidenti che avrebbero potuto provocare la ripresa delle ostilità. Settantatré anni dopo, quell’armistizio resta ancora l’unico fondamento giuridico della tregua coreana.

La MDL, però, non è un muro né una recinzione continua. È una linea teorica che attraversa montagne, boschi, corsi d’acqua e terreni difficilmente accessibili. Venne indicata attraverso una successione di segnali e coordinate, molti dei quali sono stati danneggiati, coperti dalla vegetazione o trascinati via dalle piogge nel corso dei decenni.

In alcuni settori, compreso quello di Yeoncheon, le ricostruzioni cartografiche utilizzate dall’esercito sudcoreano, dal Comando delle Nazioni Unite e dalla Corea del Nord non coincidono perfettamente. Proprio per questo non è ancora possibile escludere che Pyongyang abbia costruito la strada seguendo una propria interpretazione della linea.

L’incertezza, però, non rende la situazione meno pericolosa. Produce l’effetto opposto: porta soldati, macchinari, mine e recinzioni in luoghi nei quali ciascuna parte potrebbe ritenere che sia stata l’altra a sconfinare.

La fortificazione iniziata nel 2024

Ciò che sta accadendo davanti al Typhoon Observatory non è un progetto isolato. È un segmento di un enorme cantiere militare che attraversa i fronti occidentale, centrale e orientale della penisola.

La trasformazione è cominciata nella primavera del 2024, pochi mesi dopo che Kim Jong-un aveva ridefinito i rapporti con Seoul come relazioni fra «due Stati ostili», abbandonando la tradizionale rappresentazione delle due Coree come parti temporaneamente separate della stessa nazione.

Da allora l’esercito nordcoreano ha disboscato terreni, posato nuove mine, rafforzato le recinzioni, costruito barriere anticarro e aperto strade tattiche. Nell’ottobre 2024 Pyongyang ha fatto esplodere alcuni tratti delle strade e delle ferrovie che collegavano il Nord e il Sud, cancellando fisicamente infrastrutture create durante le precedenti stagioni di dialogo. La revisione costituzionale nordcoreana ha successivamente definito la Corea del Sud uno «Stato ostile».

I lavori sono proseguiti nonostante il terreno minato e le perdite tra gli stessi militari nordcoreani. Nel giugno 2024 Seoul stimava che centinaia di soldati fossero impegnati contemporaneamente in almeno dieci zone della DMZ. Nello stesso mese gruppi formati anche da venti o trenta uomini superarono per tre volte la linea di demarcazione e si ritirarono soltanto dopo gli annunci e i colpi di avvertimento sudcoreani.

Le autorità di Seoul considerarono quegli episodi probabilmente accidentali. I militari nordcoreani portavano pale, picconi e altri strumenti da lavoro; la vegetazione era alta e i segnali della linea difficili da individuare. Proprio questa spiegazione, tuttavia, mostrava quanto la combinazione fra lavori su vasta scala e confini poco visibili potesse moltiplicare le occasioni di scontro.

Nel 2025 gli attraversamenti attribuiti ai soldati nordcoreani sono stati almeno 17. Nell’aprile di quell’anno una decina di militari armati entrò brevemente nel settore meridionale prima di tornare indietro dopo gli spari di avvertimento. Ad agosto il Comando delle Nazioni Unite confermò che circa trenta uomini impegnati nei lavori avevano superato la MDL.

Dopo una pausa durante l’inverno, i cantieri sono ripartiti nel marzo 2026. Le aree precedentemente ripulite vengono ora occupate da recinzioni e strade in grado di facilitare lo spostamento di uomini, materiali e veicoli. A giugno erano state individuate barriere di filo spinato a soli 80-90 metri dalla linea e lavori preparatori per la posa delle mine a una distanza compresa fra cinque e dieci metri. In alcuni tratti le recinzioni interesserebbero ormai circa un terzo dell’intera MDL.

La strada visibile nelle immagini di Yeoncheon rappresenta quindi un nuovo passaggio: non più soltanto soldati che attraversano momentaneamente una linea difficile da vedere, ma un’infrastruttura che potrebbe essere rimasta stabilmente sul lato sbagliato.

Seoul e il Comando delle Nazioni Unite non sono d’accordo

La questione è resa ancora più complessa dal contrasto fra la posizione dell’esercito sudcoreano e quella del Comando delle Nazioni Unite, l’organismo incaricato di amministrare e far rispettare l’armistizio.

Per le autorità militari di Seoul, la costruzione di ostacoli così vicini alla MDL contraddice la funzione stessa della Zona demilitarizzata e costituisce una violazione dell’accordo del 1953. Il ministero della Difesa sudcoreano ha contestato anche la gestione adottata dal Comando delle Nazioni Unite, chiedendo una valutazione più severa delle opere realizzate dal Nord.

L’UNC sostiene invece che recinzioni, riparazioni stradali, disboscamenti e persino mine con funzione difensiva rientrino nelle attività amministrative consentite, purché rimangano a nord della MDL e non introducano capacità offensive nella DMZ. Nel giugno 2026 il Comando dichiarava di non avere rilevato l’ingresso di armi pesanti o di sistemi per droni nelle aree interessate.

Lo stesso criterio viene applicato alla parte meridionale, dove la Corea del Sud conduce decine di interventi di manutenzione delle strade, delle recinzioni e della vegetazione. La DMZ, dunque, non è mai stata uno spazio completamente vuoto, ma una zona nella quale determinate attività sono tollerate entro limiti precisi.

La discriminante è proprio la posizione rispetto alla linea. Se la misurazione dei 57 metri venisse confermata, l’argomento secondo cui la strada si trova legittimamente nel settore nordcoreano verrebbe meno e il Comando dovrebbe aprire un’indagine formale.

È significativo che Pyongyang abbia in passato informato l’UNC dei propri programmi di costruzione. Nel giugno 2025 la Corea del Nord notificò la ripresa dei lavori per barriere e recinzioni, utilizzando uno dei pochi canali militari che restano operativi. Il Comando mantiene ancora una linea di comunicazione con l’esercito nordcoreano proprio per ridurre il rischio di errori di valutazione.

Questo non cancella la gravità della fortificazione. Mostra però che Pyongyang non sembra nascondere l’obiettivo generale: costruire una separazione permanente e controllabile.

Una frontiera contro le fughe e contro la riunificazione

Le opere possono avere diverse funzioni. Consentono alla Corea del Nord di migliorare la mobilità delle proprie unità lungo il confine, di preparare posizioni difensive e di rendere più difficile un eventuale ingresso dal Sud. Ma servono anche a impedire il movimento nella direzione opposta.

Mine, reti elettrificate e nuove recinzioni riducono le possibilità di fuga dei soldati e dei civili nordcoreani. La fortificazione non guarda soltanto verso il nemico esterno: è anche uno strumento di controllo interno.

Nel maggio 2026 Kim Jong-un ha chiesto ai comandanti delle unità schierate in prima linea di trasformare il confine in una «fortezza inespugnabile». Il linguaggio conferma che la separazione dal Sud è ormai diventata parte della dottrina militare del regime, e non una semplice risposta temporanea a un periodo di tensione.

Il problema, quindi, non è che la DMZ sia improvvisamente diventata militarizzata. Lo è sempre stata, malgrado il proprio nome. Il cambiamento è più profondo: la fascia cuscinetto creata per separare due eserciti in attesa di una soluzione politica viene trasformata nella frontiera di uno Stato che non riconosce più la riunificazione come obiettivo.

Il rischio più concreto è un incidente che nessuno vuole

La presenza di una strada a sud della linea non dimostrerebbe l’esistenza di un piano di invasione. Le strutture osservate finora appaiono prevalentemente difensive e non sono state accompagnate, secondo l’UNC, dallo schieramento di armamenti pesanti.

Il pericolo immediato è un altro. Ogni strada aperta, ogni recinzione posata e ogni campo minato porta nuovi uomini a lavorare a pochi metri dalle postazioni sudcoreane. Le squadre possono seguire coordinate differenti, perdere l’orientamento nella vegetazione o attraversare un tratto nel quale la linea corre lungo un fiume o il fianco di una collina.

A quel punto entrano in funzione le procedure militari: avvertimenti, altoparlanti e colpi sparati in aria. Finora i nordcoreani si sono sempre ritirati senza rispondere al fuoco. Non esiste però alcuna garanzia che la stessa sequenza si ripeta all’infinito.

Un militare potrebbe interpretare gli spari come un attacco. Una mina potrebbe esplodere vicino alla linea. Un mezzo potrebbe avanzare oltre il punto riconosciuto da Seoul. Una pattuglia potrebbe non sentire o non comprendere l’avvertimento. In una penisola ancora tecnicamente in guerra, un incidente locale non resta necessariamente locale.

La strada di Yeoncheon diventa così importante non per la sua lunghezza, ma per ciò che rivela: più la Corea del Nord cerca di rendere visibile e invalicabile il proprio nuovo confine, più aumenta il numero di uomini e infrastrutture che operano vicino a una linea sulla cui posizione esatta non esiste pieno accordo.

Mentre il Nord separa, il Sud prova ancora a collegare

Il paradosso della penisola è diventato evidente proprio il 5 agosto. Mentre emergevano le immagini della strada nordcoreana vicino al Typhoon Observatory, il governo di Seoul annunciava la ripresa dei lavori sulla Gyeongwon Line, una ferrovia interrotta che un giorno potrebbe tornare a collegare la capitale sudcoreana con Wonsan, sulla costa orientale del Nord.

Il progetto era fermo dal 2016. Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha riconosciuto che cercare il dialogo con Pyongyang può sembrare come «gridare in un vuoto senza eco», ma ha ribadito che pace e coesistenza restano obiettivi da perseguire.

Le due Coree stanno così costruendo infrastrutture che raccontano futuri opposti. A Nord, una strada tattica, nuove mine e tre livelli di filo spinato consolidano la separazione. A Sud, una ferrovia viene progettata nella speranza che un giorno possa attraversarla.

Dal Typhoon Observatory questa contraddizione è quasi visibile. Due anni fa, osservando l’Imjin e le colline oltre il fiume, la divisione sembrava soprattutto una presenza invisibile: la si percepiva nella sorveglianza, nei divieti e nel silenzio.

Oggi il confine è più difficile da individuare sulle mappe, ma molto più evidente sul terreno. I vecchi segnali scompaiono, mentre le recinzioni aumentano. La zona cuscinetto si restringe, mentre le strade si avvicinano. E il luogo nato per impedire il ritorno della guerra rischia di diventare quello in cui poche decine di metri possono essere sufficienti a riaccenderla.