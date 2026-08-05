Vendemmia 2026, meno uva ma più qualità: il vino italiano cambia strategia

La vendemmia 2026 si annuncia in lieve calo da Nord a Sud per caldo e siccità. Ma i produttori puntano sulla qualità, mentre diminuiscono i consumi e cambia il mercato del vino

La vendemmia 2026 comincia sotto il segno di un apparente paradosso: nei vigneti italiani ci sarà probabilmente meno uva, ma questa volta i produttori non sembrano considerarlo necessariamente un problema. Le alte temperature, la siccità e un andamento climatico sempre più difficile da interpretare stanno riducendo le rese in diverse regioni, mentre le condizioni sanitarie dei grappoli e la concentrazione delle uve fanno sperare in vini di ottima qualità.

A cambiare, però, non è soltanto il clima. È il mercato stesso a suggerire una produzione più contenuta. I consumi rallentano, le giacenze pesano sui bilanci delle aziende e anche territori simbolo del vino mondiale stanno intervenendo sui volumi. In Champagne, il Comité Champagne ha fissato per il 2026 una resa di 8.800 chilogrammi per ettaro, segnando il quarto taglio consecutivo della produzione per gestire stock, difficoltà climatiche e una domanda meno brillante.

In questo scenario, il principio condiviso da molti vignaioli italiani è semplice: meglio produrre meno, purché meglio. Una scelta che nasce in parte dalla necessità, ma che intercetta anche la trasformazione dei consumi, sempre più orientati verso vini riconoscibili, freschi, sostenibili e legati al territorio.

Una vendemmia sempre più difficile da prevedere

Dall’Alto Adige alla Sicilia, il quadro che emerge è tutt’altro che uniforme. In alcune zone la vendemmia partirà prima del solito, in altre le aspettative di un forte anticipo sono state ridimensionate. Il dato comune è l’impossibilità di affidarsi alle regole del passato.

In Valle Isarco, per esempio, le temperature elevate hanno accelerato la maturazione, ma le condizioni sanitarie delle uve restano molto buone. Secondo Armin Gratl, direttore generale della Cantina Valle Isarco, sarà decisivo individuare il momento esatto della raccolta, osservando ogni vigneto singolarmente.

Non esiste più un calendario valido per tutti. Esposizione, altitudine, disponibilità d’acqua e caratteristiche del terreno possono produrre risposte molto diverse anche a pochi chilometri di distanza. Per questo i viticoltori sono chiamati a seguire le piante con maggiore continuità, adattando le decisioni all’evoluzione delle temperature e delle precipitazioni.

Accanto alla gestione agronomica emerge la necessità di difendere l’identità dei vini. In una fase di mercato più complessa, inseguire le mode o aumentare indiscriminatamente i volumi rischia di essere controproducente. Per Cantina Valle Isarco la risposta consiste nel continuare a valorizzare il territorio e il lavoro dei soci, puntando su prodotti autentici e immediatamente riconoscibili.

In Trentino il caldo ha rallentato la maturazione

In Trentino la stagione sembrava inizialmente destinata a una vendemmia molto anticipata. Il germogliamento era partito con circa dieci giorni di vantaggio rispetto al 2025 e l’anticipo era proseguito fino alla fioritura e alla fase di pre-chiusura del grappolo.

Le previsioni indicavano una possibile partenza della raccolta intorno al 10 agosto, ma le alte temperature di giugno e luglio, unite alla siccità, hanno cambiato lo scenario. Le piante hanno rallentato la fotosintesi e, di conseguenza, l’accumulo degli zuccheri e il processo di maturazione.

Gli sbalzi termici delle settimane successive hanno permesso alle viti di riprendere il proprio ciclo. Per Maso Martis, realtà specializzata nel Trentodoc, la vendemmia dovrebbe così iniziare intorno al 18 agosto, con uve che si presentano comunque di ottima qualità.

È un esempio di quanto il concetto stesso di “vendemmia anticipata” sia diventato relativo. Il caldo può accelerare alcune fasi vegetative, ma quando è troppo intenso può provocare stress idrico e blocchi fisiologici, rallentando proprio la maturazione che sembrava aver favorito.

Anche lungo la costa toscana, nella zona di Bibbona e Bolgheri, l’annata sembrava inizialmente orientata verso un forte anticipo. Ma l’esperienza degli ultimi anni invita alla prudenza.

Niccolò Marzichi Lenzi, amministratore delegato di Tenuta di Biserno, Tenuta Campo di Sasso e Le Crocine, osserva come ormai all’inizio di agosto si dia quasi per scontata una raccolta precoce, salvo poi arrivare spesso alle date consuete.

Per il momento il 2026 si presenta come un’annata “solare”, segnata quindi dall’abbondanza di luce e dalle temperature elevate. È però ancora troppo presto per stabilire quale sarà la qualità definitiva delle uve e, soprattutto, quale stile avranno i vini.

Saranno le settimane immediatamente precedenti alla vendemmia a determinare l’equilibrio tra maturazione zuccherina, acidità e maturità fenolica. Una pioggia, un abbassamento delle temperature o una nuova ondata di caldo potrebbero modificare rapidamente il quadro.

In Umbria rese inferiori fino al 10 per cento

In Umbria la raccolta delle basi spumante e delle varietà più precoci è ormai vicina. Anche qui permane un certo anticipo, che potrebbe tuttavia essere modificato dall’arrivo delle precipitazioni attese dai produttori.

Marco Caprai, presidente e amministratore delegato dell’Azienda agricola Arnaldo Caprai, stima una produzione inferiore alla media tra il 5 e il 10 per cento. La siccità e le temperature elevate stanno riducendo le quantità, ma potrebbero contribuire alla produzione di vini migliori.

Dal punto di vista commerciale, una contrazione moderata non viene considerata necessariamente negativa. In un mercato caratterizzato da consumi più deboli, avere meno prodotto da collocare può aiutare le aziende a difendere il valore delle bottiglie, evitando di alimentare ulteriormente le scorte.

Il problema più profondo riguarda però la disponibilità d’acqua. Secondo Caprai, le sofferenze agronomiche della stagione devono spingere a ripensare i nuovi impianti, prevedendo strumenti di irrigazione capaci di sostenere le viti durante le fasi più critiche.

Nella Valle Umbra, la nuova infrastruttura destinata alla distribuzione dell’acqua della diga di Valfabbrica potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo importante. La gestione della risorsa idrica è destinata infatti a diventare uno dei fattori decisivi per la sopravvivenza e la capacità di investimento delle aziende agricole.

In Calabria grappoli più piccoli ma uve molto sane

In Calabria il caldo e la siccità appartengono da sempre all’identità di territori come Cirò. A essere nuova, però, è la continuità delle temperature estreme, che negli ultimi mesi ha imposto alle aziende una revisione delle pratiche tradizionali.

L’Azienda agricola biologica Santa Venere prevede un anticipo della raccolta soprattutto per le varietà bianche, come il Greco Bianco. Vendemmiare prima permetterà di preservare l’acidità e la freschezza aromatica, evitando il rischio di sovramaturazione.

Sul fronte quantitativo è attesa una contrazione rispetto alle medie storiche. Lo stress idrico ha prodotto acini tendenzialmente più piccoli, ma il caldo e la scarsità di umidità hanno ridotto la pressione delle principali malattie fungine, come peronospora e oidio.

Il risultato potrebbero essere uve particolarmente sane, concentrate, ricche di polifenoli, zuccheri e aromi. Tutto dipenderà, però, dalla capacità di gestire correttamente le piante fino al momento della raccolta.

Santa Venere ha ridotto la sfogliatura estiva, limitato le lavorazioni invasive del terreno e impiegato il mulching, cioè la pacciamatura verde, per proteggere il suolo dall’irraggiamento diretto e conservare l’umidità residua. Dove possibile viene utilizzata anche l’irrigazione a goccia, soprattutto per evitare defogliazioni precoci o blocchi della maturazione.

È cambiato anche il modo di stabilire quando vendemmiare. Non bastano più i gradi zuccherini: vengono controllati quotidianamente l’acidità titolabile, il pH e la maturità fenolica delle bucce.

La nuova sfida è produrre vini più freschi e sostenibili

Le trasformazioni climatiche si intrecciano con quelle dei consumi. Secondo Giuseppe Scala, che guida Santa Venere insieme al fratello Federico, il vero problema strategico del settore è il calo generalizzato della domanda e il riposizionamento dei gusti.

I consumatori cercano sempre più spesso vini leggeri, freschi, sostenibili e trasparenti. In un mercato saturo, la soluzione non è aumentare la produzione, ma riuscire a raccontare e valorizzare meglio l’unicità dei territori.

Varietà autoctone come Gaglioppo e Greco Bianco possono trovare spazio sui mercati internazionali proprio grazie alla loro identità, purché siano interpretate con eleganza. La sfida nei territori più caldi sarà contenere il grado alcolico, preservando acidità, equilibrio e bevibilità.

Anche la certificazione biologica, ormai, non è più sufficiente da sola. Buyer e consumatori chiedono tracciabilità, attenzione alla biodiversità, riduzione dell’impronta carbonica e confezioni più leggere e sostenibili.

In Sicilia qualità alta e primi raccolti ad agosto

A Vittoria, in Sicilia, la vendemmia 2026 si presenta complessa ma promettente. Le piogge primaverili hanno creato una riserva idrica nei terreni sabbioso-calcarei della zona, mentre le temperature elevate di giugno e luglio hanno accelerato la maturazione.

Anche qui è prevista una lieve contrazione dei volumi, considerata però compatibile con prospettive qualitative di alto livello. I primi raccolti dovrebbero iniziare nella prima metà di agosto con le basi spumante, per poi proseguire con le varietà a bacca bianca.

Per le uve rosse autoctone bisognerà invece attendere la metà di settembre. Secondo Silvio Balloni, amministratore delegato di Santa Tresa e Azienda Agricola Cortese, l’approccio biologico e la tutela della biodiversità stanno dimostrando di essere strumenti efficaci per affrontare il cambiamento climatico e conservare freschezza, eleganza e bevibilità nei vini.

La vendemmia 2026 fotografa un settore che sta cambiando

La lieve flessione delle rese non è quindi soltanto un effetto del caldo. Racconta una trasformazione più ampia che coinvolge il clima, la gestione dei vigneti, la disponibilità d’acqua e il rapporto tra produzione e mercato.

Il vino italiano si trova a dover conciliare esigenze apparentemente opposte: fronteggiare stagioni più estreme, preservare freschezza e acidità, ridurre l’impatto ambientale e, nello stesso tempo, rispondere a consumatori che bevono meno e chiedono prodotti più identitari.

In questo quadro, meno uva può significare grappoli più sani e concentrati, ma anche una maggiore capacità di controllare le scorte e sostenere il valore delle bottiglie. Non si tratta di celebrare la siccità o le difficoltà del clima, che restano un rischio crescente per l’agricoltura, ma di riconoscere che il vecchio modello fondato sull’aumento dei volumi non è più sufficiente.

La vendemmia 2026 potrebbe così diventare la fotografia di una nuova fase del vino italiano: meno prevedibile nei tempi, più attenta all’acqua, più selettiva nelle rese e sempre più convinta che, in un mercato affollato, la qualità non sia soltanto una scelta produttiva, ma una necessità economica.