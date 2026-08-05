Estate da anime: 10 titoli per capire il fenomeno che ha conquistato la cultura pop

Da Black Torch e Jaadugar a SPY x FAMILY, IDOLiSH7 e Fruits Basket: dieci anime da vedere su Crunchyroll nell’estate 2026

C’è stato un tempo in cui l’estate rappresentava la stagione morta della televisione. Le grandi serie si fermavano, i palinsesti si riempivano di repliche e il pubblico aspettava settembre per trovare qualcosa di nuovo da guardare. Il calendario degli anime ha ribaltato anche questa abitudine. Non si interrompe con l’arrivo del caldo, ma continua attraverso stagioni precise, nuovi episodi distribuiti ogni settimana e debutti seguiti quasi contemporaneamente in Giappone, in Italia e nel resto del mondo.

L’estate 2026 ne è una dimostrazione particolarmente efficace. Il nuovo calendario di Crunchyroll comprende decine di produzioni, tra esordi, ritorni e serie che proseguono dalla primavera. Tra i titoli di punta figurano Black Torch e Jaadugar: A Witch in Mongolia, entrambi disponibili dal 4 luglio, insieme a nuove stagioni, fantasy, commedie romantiche, drammi storici e storie dedicate perfino alla vita degli impiegati adulti.

Ma l’estate può essere anche il momento giusto per recuperare quelle opere che hanno contribuito a trasformare l’animazione asiatica in uno dei linguaggi più vitali della cultura pop contemporanea. Serie capaci di raccontare la famiglia, la musica, la solitudine, la guerra, il trauma, il potere e la possibilità di ricominciare. Alcune durano poche stagioni, altre hanno generato film da record, concerti, videogiochi e community internazionali.

Perché l’anime non è un genere. È un linguaggio dentro il quale possono convivere il thriller politico e la commedia scolastica, il fantasy e la medicina, l’horror e il romanticismo. Dire di guardare anime equivale ormai a dire di guardare cinema o serie televisive: indica la forma, non il contenuto.

Dieci titoli disponibili su Crunchyroll permettono di attraversare questa varietà. Due sono tra le principali novità dell’estate 2026. Gli altri sono serie recenti, grandi successi internazionali e opere ormai diventate fondamentali per comprendere il fenomeno.

Che cos’è Crunchyroll e perché non è soltanto “la Netflix degli anime”

Per chi non frequenta abitualmente l’animazione giapponese, Crunchyroll può essere descritto nel modo più semplice come una piattaforma streaming interamente dedicata agli anime. Il paragone immediato è quello con Netflix, ma la definizione rischia di essere riduttiva.

Su Netflix gli anime rappresentano una delle numerose categorie del catalogo. Su Crunchyroll sono invece il centro dell’intera esperienza. La piattaforma riunisce serie, film, produzioni recenti e titoli già conclusi, organizzandoli secondo stagioni, generi, novità e popolarità. Molte opere sono disponibili con sottotitoli italiani, mentre un numero crescente viene proposto anche con doppiaggio nella nostra lingua.

Uno degli elementi decisivi è il simulcast. Il termine indica la distribuzione internazionale degli episodi mentre la serie è ancora in onda in Giappone, spesso a poche ore dalla trasmissione originale. Prima dell’affermazione dello streaming, un anime poteva impiegare mesi o anni per arrivare legalmente in Italia. Oggi il pubblico italiano può seguire un titolo durante la sua prima programmazione e partecipare alla stessa conversazione globale degli spettatori giapponesi.

Le date del calendario stagionale di Crunchyroll si riferiscono infatti alle prime visioni sottotitolate. Le versioni doppiate possono essere pubblicate nello stesso periodo oppure arrivare successivamente, con calendari e disponibilità differenti a seconda del territorio.

Crunchyroll è però anche un ecosistema che comprende distribuzione cinematografica, eventi, videogiochi, merchandise, notizie e i Crunchyroll Anime Awards, diventati uno degli appuntamenti internazionali più visibili del settore. Il brand è gestito da Crunchyroll LLC, una joint venture indipendente tra Sony Pictures Entertainment e Aniplex, società giapponese appartenente a Sony Music Entertainment Japan.

È uno dei principali ponti attraverso cui l’industria anime raggiunge il pubblico internazionale. E questi dieci titoli mostrano quanto possa essere vasto il territorio al quale permette di accedere.

Black Torch, ninja e mononoke nel grande titolo d’azione dell’estate

Tra le produzioni di punta dell’estate 2026 c’è Black Torch, disponibile su Crunchyroll dal 4 luglio e già accompagnato dal doppiaggio italiano. Tratto dal manga di Tsuyoshi Takaki e prodotto da 100studio, unisce l’immaginario dei ninja alle creature soprannaturali della tradizione giapponese.

Jiro Azuma non è il classico studente delle superiori. Discendente da una lunga stirpe di ninja, è stato educato dal nonno nell’antica arte degli shinobi e possiede una capacità particolare: riesce a comunicare con gli animali. La sua vita cambia quando incontra nella foresta un gatto nero ferito di nome Rago e decide di soccorrerlo.

L’aspetto felino è però ingannevole. Rago è in realtà la leggendaria Stella Nera della Sventura, un mononoke dotato di un potere immenso. Nel folklore giapponese, il termine mononoke indica spiriti, presenze o creature soprannaturali capaci di interferire con il mondo degli esseri umani. Rago viene braccato da altri mononoke intenzionati a impossessarsi delle sue capacità e da un dipartimento segreto incaricato di neutralizzare le minacce provenienti dal mondo degli spiriti.

La struttura è quella del grande shōnen d’azione: combattimenti, organizzazioni clandestine, poteri nascosti e un protagonista costretto a scoprire rapidamente la portata delle proprie capacità. Il termine shōnen indica tradizionalmente le opere rivolte a un pubblico maschile giovane, spesso costruite intorno alla crescita, all’amicizia e al superamento dei propri limiti. Il successo globale dell’anime ha però allargato enormemente il pubblico di queste storie.

Ciò che distingue Jiro è la natura della sua forza. Il suo rapporto con Rago nasce da un gesto di cura compiuto quando ancora non conosce il valore della creatura. Mentre il mondo intorno a lui ragiona in termini di caccia, controllo e distruzione, Jiro prova innanzitutto ad ascoltare.

Black Torch non rinuncia allo spettacolo, ma inserisce l’empatia al centro della propria idea di eroismo. È una scelta che permette alla serie di utilizzare elementi familiari agli appassionati senza limitarsi a ripeterli.

Jaadugar, la conoscenza diventa la magia più pericolosa

Ha esordito su Crunchyroll il 4 luglio anche Jaadugar: A Witch in Mongolia, tratto dal manga di Tomato Soup e realizzato da Science SARU. Nel titolo compare la parola “strega”, ma la protagonista non lancia incantesimi e non dispone di poteri soprannaturali. La sua magia è la conoscenza.

La storia è ambientata nell’Iran del XIII secolo, mentre l’impero mongolo di Gengis Khan continua a espandersi attraverso l’Asia. Sitara è una ragazza venduta come schiava che entra in contatto con alcuni studiosi e scopre quello che viene definito il “potere della sapienza”. Quando l’avanzata mongola raggiunge la sua città e distrugge la fragile pace che era riuscita a conquistare, comincia il suo destino di strega.

La parola assume così un significato politico. Sitara viene percepita come pericolosa non perché possa dominare forze misteriose, ma perché ha imparato a osservare e interpretare il mondo. In una società governata dalla violenza militare, dalle gerarchie e dalla possibilità di possedere altri esseri umani, una ragazza istruita diventa un’anomalia difficile da controllare.

Il sapere non è presentato come un ornamento elegante, ma come uno strumento di sopravvivenza. Conoscere significa comprendere le persone, anticipare le conseguenze delle loro decisioni e sottrarsi almeno in parte al destino che qualcun altro ha stabilito.

Jaadugar parla quindi di emancipazione femminile, ma non la separa dalle condizioni materiali nelle quali deve svilupparsi. Sitara non combatte in un mondo astratto. È una ragazza privata della libertà, travolta dall’espansione di un impero e costretta a usare ogni frammento di conoscenza per rimanere padrona almeno della propria mente.

La serie sposta inoltre lo sguardo verso la Persia e l’Asia centrale, territori raramente posti al centro degli anime distribuiti su scala internazionale. In una stagione dominata da combattenti e creature soprannaturali, la sua eroina possiede qualcosa di meno spettacolare, ma forse più rivoluzionario: la capacità di pensare.

Witch Hat Atelier, la magia non è un dono ma un sapere proibito

Witch Hat Atelier è stato uno degli anime più attesi e apprezzati della primavera 2026. La prima stagione è disponibile su Crunchyroll anche con doppiaggio italiano ed è tratta dal manga di Kamome Shirahama, noto per uno stile visivo che sembra fondere illustrazione fiabesca, incisione e antichi manoscritti.

Coco è una bambina cresciuta con la convinzione che soltanto le persone nate streghe possano utilizzare la magia. Mentre svolge le faccende quotidiane, continua però a sognare un mondo dal quale crede di essere stata esclusa per sempre.

L’incontro con il giovane mago Qifrey cambia ogni cosa. Coco scopre casualmente il segreto che le streghe proteggono dalla gente comune: gli incantesimi non dipendono da un potere ricevuto alla nascita, ma vengono disegnati attraverso simboli, geometrie e inchiostri particolari. Chiunque conosca il metodo potrebbe quindi imparare a usarli.

Coco tenta di riprodurre ciò che ha visto, ma il suo esperimento provoca conseguenze drammatiche. Qifrey decide allora di prenderla come apprendista, introducendola in un universo meraviglioso e al tempo stesso governato da regole rigidissime.

Dietro l’apparenza di una storia sulla scuola di magia si nasconde una riflessione sul controllo della conoscenza. Se gli incantesimi possono essere imparati, perché vengono presentati come un privilegio naturale di pochi? Chi decide quali informazioni debbano essere proibite e in nome di quale sicurezza?

La magia diventa così una forma di arte e di artigianato, ma anche un linguaggio politico. Può guarire, costruire e trasformare, ma può provocare disastri quando viene utilizzata senza preparazione. Il problema non è soltanto possederla, ma comprendere la responsabilità che deriva dal suo uso.

Al centro rimane Coco, una bambina che ha conosciuto il dolore ma non rinuncia alla speranza. Il suo desiderio non è quello di diventare più potente degli altri. Vuole entrare in un mondo che le è stato detto di non poter nemmeno immaginare.

Solo Leveling, il cacciatore più debole diventa un fenomeno globale

Solo Leveling è uno dei casi più importanti degli ultimi anni perché mostra come il linguaggio anime abbia ormai superato i confini del Giappone. La serie è tratta infatti da una web novel e da un manhwa coreano, mentre l’adattamento animato è stato realizzato dallo studio giapponese A-1 Pictures.

La storia è ambientata in un mondo nel quale hanno cominciato ad apparire misteriosi cancelli che collegano la realtà a dungeon popolati da creature pericolose. Alcuni esseri umani sviluppano capacità sovrumane e diventano cacciatori, professionisti incaricati di affrontare i mostri e recuperare le risorse contenute nei dungeon.

Sung Jinwoo è conosciuto come il cacciatore più debole dell’umanità. Ogni missione può costargli la vita e il suo grado sembra destinato a non cambiare, perché normalmente le abilità dei cacciatori rimangono quelle ottenute durante il loro primo risveglio.

Tutto cambia quando sopravvive a un doppio dungeon mortale e viene scelto da un misterioso sistema che gli permette di fare ciò che per tutti gli altri è impossibile: salire di livello. Jinwoo comincia così una trasformazione fisica e mentale che lo conduce da combattente fragile e costantemente umiliato a presenza quasi inarrestabile.

Nella seconda stagione, dopo aver ottenuto il titolo di Monarca delle Ombre e la capacità di comandare un esercito formato dai nemici sconfitti, Jinwoo parte alla ricerca degli ingredienti necessari per creare l’Elisir di Vita e salvare la madre malata.

Il successo di Solo Leveling nasce anche dalla capacità di trasformare l’esistenza in un videogioco. Il protagonista vede statistiche, missioni, abilità sbloccate e ricompense. La crescita personale diventa visibile e misurabile, rispondendo a una fantasia profondamente contemporanea: sapere esattamente che cosa bisogna fare per diventare migliori.

Dietro lo spettacolo dei combattimenti resta però una storia sul riscatto di una persona considerata insignificante. La prima stagione ha vinto il premio Anime dell’Anno agli Anime Awards 2025, mentre la seconda è stata premiata nel 2026 come Miglior anime d’azione.

Il monologo della speziale, la scienza contro le superstizioni di corte

Maomao, protagonista del Monologo della speziale, non impugna una spada e non possiede poteri soprannaturali. Le sue armi sono la conoscenza della medicina, una passione quasi inquietante per i veleni e l’incapacità di ignorare un mistero.

Dopo essere stata rapita e venduta come serva nel palazzo imperiale, cerca inizialmente di non attirare l’attenzione. Il suo obiettivo è concludere il periodo di servizio e tornare alla vita precedente. Tutto cambia quando viene a sapere che i figli dell’imperatore e le loro madri sono colpiti da quella che la corte considera una maledizione.

Maomao comprende che dietro le morti potrebbe nascondersi una causa concreta. Interviene utilizzando le proprie conoscenze e attira così l’attenzione di Jinshi, un affascinante ed enigmatico funzionario di alto rango, che la porta sempre più vicino al centro degli intrighi del palazzo.

La giovane viene promossa al ruolo di assaggiatrice per la consorte imperiale Gyokuyou e comincia a occuparsi di casi legati a malattie, sostanze tossiche, cosmetici, gravidanze e lotte di potere. Ogni mistero permette di osservare il modo in cui superstizione, medicina e politica si intrecciano.

Il palazzo appare raffinato e magnifico, ma è un luogo nel quale il corpo delle donne viene continuamente utilizzato per produrre eredi, consolidare alleanze e determinare il futuro della dinastia. Maomao riesce a muoversi all’interno di questo sistema perché comprende ciò che gli altri preferiscono non vedere.

Non è la classica eroina romantica in attesa di essere scelta. Difende ostinatamente la propria indipendenza e sembra provare più entusiasmo davanti a un veleno raro che di fronte alle attenzioni di Jinshi.

La serie unisce mistero, dramma storico e medicina senza sacrificare l’ironia. Agli Anime Awards 2026 ha vinto i premi per la Miglior regia e il Miglior anime drammatico, mentre la terza stagione è stata annunciata per ottobre.

SPY x FAMILY, tre bugie costruiscono una famiglia autentica

SPY x FAMILY è probabilmente uno dei titoli più semplici da consigliare a chi non ha mai guardato un anime. Unisce spionaggio, azione, commedia e sentimento familiare, senza appartenere completamente a nessuno di questi generi.

L’agente segreto Twilight deve avvicinarsi a un importante esponente politico per impedire che la tensione tra due nazioni provochi una guerra. Per riuscirci deve infiltrarsi nell’esclusiva scuola frequentata dal figlio dell’uomo e ha quindi bisogno di costruirsi rapidamente una famiglia.

Assume l’identità dello psichiatra Loid Forger, adotta la piccola Anya e sposa Yor. Nessuno dei tre, però, è ciò che dichiara di essere. Loid è una spia, Yor è una temibile assassina e Anya è una bambina telepatica capace di leggere i pensieri di entrambi.

Anya è l’unica a conoscere tutti i segreti. Invece di esserne spaventata, trova la situazione meravigliosamente eccitante e cerca in ogni modo di impedire che la famiglia si sciolga. Per lei, che ha già conosciuto l’abbandono, quella casa costruita per una missione rappresenta la possibilità di avere finalmente dei genitori.

La comicità nasce dal continuo accumularsi di equivoci. Loid interpreta ogni comportamento di Yor come quello di una donna comune, Yor giustifica le capacità fisiche del marito senza capire che è una spia e nessuno dei due immagina che Anya conosca la verità.

Il cuore della serie sta però in ciò che avviene mentre tutti recitano. Loid, Yor e Anya assumono i ruoli di padre, madre e figlia per necessità, ma finiscono progressivamente per prendersi cura gli uni degli altri in modo autentico.

La famiglia Forger non è unita dal sangue, dalla sincerità assoluta o da una forma tradizionale. È composta da persone sole che cominciano a proteggersi prima ancora di ammettere di volersi bene. SPY x FAMILY suggerisce così che una famiglia possa nascere da una finzione e diventare vera attraverso le scelte quotidiane.

IDOLiSH7, il sogno delle idol e il lavoro dietro la perfezione

IDOLiSH7 apre una porta su una componente fondamentale della cultura pop giapponese: l’industria delle idol, nella quale musica, personaggi, doppiatori, concerti e fandom formano un unico universo narrativo.

La storia segue sette ragazzi dalle personalità e dalle esperienze molto diverse, riuniti dalla piccola agenzia Takanashi Productions. Il loro compito è debuttare come gruppo musicale e conquistare un mercato competitivo, dominato da artisti già famosi e da aspettative spesso difficili da sostenere.

All’inizio, i membri degli IDOLiSH7 non formano ancora una vera squadra. Devono imparare a coordinare le proprie voci e i propri movimenti, gestire differenze caratteriali, insicurezze e rivalità, costruendo un’identità comune senza cancellare ciò che rende unico ciascuno di loro.

La serie mostra ciò che si nasconde dietro l’immagine apparentemente perfetta di un gruppo idol: allenamenti estenuanti, strategie promozionali, pressioni commerciali, paura di deludere i fan e necessità di continuare a sorridere anche quando la vita privata si sta sgretolando.

Il sogno del successo non viene rappresentato come un percorso lineare. La popolarità può diventare una fonte di felicità, ma anche una gabbia. Essere amati da migliaia di persone non elimina la solitudine e il talento non protegge automaticamente dalla manipolazione dell’industria.

IDOLiSH7 è inoltre un progetto che continua oltre lo schermo. Le canzoni esistono al di fuori della serie, i doppiatori partecipano a concerti ed eventi e il pubblico segue i personaggi attraverso musica, animazione, videogiochi e performance.

È un esempio perfetto di come l’anime contemporaneo possa diventare un ecosistema multimediale. Non si guarda soltanto una storia: si entra in una relazione continuativa con un gruppo, si ascoltano le sue canzoni e si partecipa alla costruzione del fandom.

Fruits Basket, una maledizione racconta il trauma familiare

All’inizio Fruits Basket potrebbe sembrare una commedia romantica soprannaturale costruita intorno a un’idea curiosa e leggera. Dopo la morte della madre, Tohru Honda rimane senza casa e finisce a vivere con alcuni membri della misteriosa famiglia Soma.

La ragazza scopre presto il loro segreto: quando vengono abbracciati da una persona del sesso opposto, alcuni componenti della famiglia si trasformano negli animali dello zodiaco cinese.

La maledizione genera equivoci e momenti comici, ma rappresenta soltanto la superficie di una storia molto più dolorosa. Ogni membro della famiglia Soma porta con sé una ferita, un trauma o una diversa forma di isolamento. Il legame dello zodiaco diventa la metafora di tutto ciò che impedisce ai personaggi di sottrarsi alle aspettative familiari e immaginare una vita indipendente.

Al centro del sistema si trova Akito, capofamiglia capace di esercitare sui membri dello zodiaco un controllo emotivo fondato sulla paura, sul senso di colpa e sulla convinzione che nessuno di loro possa sopravvivere al di fuori di quel legame.

Tohru non possiede poteri e non può spezzare la maledizione attraverso la forza. La sua capacità più importante è accogliere le persone senza identificarle con ciò che hanno subito. Ascolta, osserva e offre loro uno spazio nel quale possono finalmente esistere senza essere giudicate.

Anche la sua gentilezza, tuttavia, nasconde una ferita. Dietro il sorriso con cui cerca continuamente di prendersi cura degli altri si trovano il lutto per la madre, la paura dell’abbandono e la difficoltà di riconoscere i propri desideri.

Fruits Basket parla d’amore senza presentarlo come una cura miracolosa. Racconta il processo lungo e doloroso attraverso il quale si riconoscono i rapporti tossici, si impara ad accettare l’affetto e si costruisce una famiglia che non dipenda necessariamente dal sangue.

È uno degli shōjo più importanti degli ultimi anni, capace di essere tenero senza diventare superficiale e drammatico senza perdere la speranza.

Attack on Titan, la lotta per la libertà diventa una tragedia politica

Poche opere hanno modificato la percezione internazionale degli anime quanto Attack on Titan. La serie, composta da quattro stagioni, comincia come un racconto di sopravvivenza contro gigantesche creature divoratrici di esseri umani e si trasforma progressivamente in una tragedia politica sulla guerra, la memoria e la natura ciclica della violenza.

L’umanità vive apparentemente confinata all’interno di enormi mura costruite per proteggerla dai giganti. Eren Jaeger assiste alla distruzione della propria città e alla morte della madre per mano di uno di loro. Decide quindi di unirsi al Corpo di Ricerca insieme agli amici Mikasa Ackermann e Armin Arlert, giurando di eliminare tutte le creature.

La prima parte della storia utilizza molti elementi dell’horror: corpi enormi e deformi, battaglie brutali e la sensazione che gli esseri umani siano prede intrappolate in uno spazio sempre più piccolo. Tutto cambia quando Eren scopre di potersi trasformare a sua volta in gigante.

Da quel momento, ogni certezza comincia a sgretolarsi. Le mura nascondono segreti, il governo manipola la memoria e i giganti non sono semplicemente mostri privi di coscienza. Il conflitto che sembrava opporre umanità e creature soprannaturali si rivela parte di una storia molto più vasta, costruita attraverso persecuzioni, propaganda, vendetta e nazionalismo.

Eren passa dall’essere un ragazzo animato da un desiderio assoluto di libertà a una figura sempre più difficile da giudicare. La serie costringe lo spettatore a chiedersi fino a che punto sia possibile giustificare la violenza compiuta in nome della propria sopravvivenza e che cosa accada quando una vittima ottiene il potere necessario per diventare carnefice.

Mikasa, Armin, Levi, Reiner e gli altri personaggi incarnano risposte differenti alla guerra, al senso di colpa e alla responsabilità individuale. Nessuno può rimanere completamente innocente e nessuna ideologia offre una soluzione priva di conseguenze.

Premiato come Miglior anime drammatico nel 2023, Attack on Titan è diventato una delle opere simbolo dell’animazione contemporanea perché unisce azione spettacolare e riflessione politica senza offrire consolazioni semplici.

Demon Slayer, la bellezza dell’animazione incontra il dolore della perdita

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è una delle serie anime più riconoscibili e popolari al mondo. Tratta dal manga di Koyoharu Gotoge, pubblicato in Giappone tra il 2016 e il 2020, ha conquistato il pubblico attraverso una combinazione di battaglie spettacolari, emozione, comicità e una qualità visiva diventata immediatamente riconoscibile.

Tanjiro Kamado vive con la propria famiglia sulle montagne. Quando torna a casa dopo essere stato lontano, scopre che quasi tutti i suoi familiari sono stati massacrati da un demone. L’unica sopravvissuta è la sorella Nezuko, che è stata però trasformata in una creatura demoniaca.

Tanjiro si unisce quindi al Corpo degli Ammazzademoni con un duplice obiettivo: trovare una cura per Nezuko e sconfiggere Muzan Kibutsuji, il responsabile della diffusione dei demoni.

La premessa potrebbe sostenere una semplice storia di vendetta. Tanjiro, però, non perde la propria capacità di riconoscere il dolore degli altri. Combatte i demoni e li uccide, ma comprende che molti di loro sono stati esseri umani travolti dalla paura, dalla solitudine o dal desiderio di sopravvivere.

La serie non riduce così il conflitto a una separazione assoluta tra bene e male. I demoni compiono azioni terribili, ma spesso conservano frammenti della propria umanità. Tanjiro non li assolve, ma impedisce che la necessità di combatterli cancelli completamente la compassione.

La produzione dello studio ufotable ha trasformato le tecniche di respirazione e i duelli con la spada in sequenze visive che richiamano le stampe tradizionali giapponesi, combinando animazione digitale e disegno in modo spettacolare.

Dopo il debutto televisivo del 2019 sono arrivati il film Mugen Train e gli archi narrativi dedicati all’Entertainment District, allo Swordsmith Village e all’Hashira Training. Il manga ha superato i 200 milioni di copie vendute.

Dalla serie è tratto anche Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito, che in Italia ha ottenuto il miglior debutto mai registrato da un anime giapponese e che è ora disponibile anche su Crunchyroll.

Il suo successo non dipende soltanto dalla qualità tecnica. Al centro della storia resta il legame tra Tanjiro e Nezuko: un fratello che si rifiuta di considerare perduta la persona che ama, anche quando il mondo intero la vede ormai soltanto come un mostro.

Dieci anime, dieci modi diversi di raccontare il presente

I dieci titoli non appartengono allo stesso genere e non sono rivolti allo stesso pubblico. È proprio questo il punto.

Black Torch utilizza ninja e mononoke per mettere l’empatia al centro dello shōnen. Jaadugar racconta una ragazza che oppone il sapere alla violenza di un impero. Witch Hat Atelier trasforma la magia in una riflessione sull’accesso alla conoscenza, mentre Solo Leveling costruisce una fantasia di crescita personale attraverso il linguaggio dei videogiochi.

Il monologo della speziale usa medicina e veleni per svelare i meccanismi della corte. SPY x FAMILY costruisce una famiglia autentica attraverso tre identità false. IDOLiSH7 mostra il lavoro, le pressioni e le fragilità nascoste dietro la perfezione delle idol.

Fruits Basket racconta il trauma familiare attraverso una maledizione. Attack on Titan trasforma una guerra contro i giganti in una riflessione sulla propaganda e sulla violenza politica. Demon Slayer unisce lo spettacolo delle battaglie alla compassione per ciò che resta di umano perfino nei mostri.

È questa varietà a spiegare perché l’anime sia diventato uno dei territori più vasti della cultura pop. Non esiste un’unica estetica, una sola struttura o un pubblico definito. Esiste un linguaggio abbastanza elastico da raccontare una schiava persiana del XIII secolo, una famiglia composta da una spia, un’assassina e una telepate, sette giovani idol e un’umanità barricata dietro mura gigantesche.

Crunchyroll ha assunto un ruolo centrale perché rende questa molteplicità accessibile e la organizza secondo il suo vero ritmo: quello delle stagioni, delle nuove puntate e delle attese condivise dal pubblico globale.

L’estate 2026 può quindi cominciare con una delle nuove uscite e continuare attraverso una serie già conclusa. Si può seguire il destino di Sitara mentre viene scritto e, subito dopo, entrare per la prima volta nella casa dei Forger o della famiglia Soma.

Dieci mondi diversissimi, raggiungibili dallo stesso schermo, per scoprire che l’anime non è più una nicchia da spiegare. È una delle forme attraverso cui il presente racconta se stesso.