Lo scorso 18 novembre le autorità tedesche hanno perquisito 28 indirizzi a Berlino: luoghi di culto, uffici, negozi e abitazioni private. L’obiettivo era El-Irschad, associazione che, secondo il governo della città, avrebbe fornito sostegno economico e organizzativo a Hezbollah e diffuso la sua propaganda nella capitale. Al centro degli accertamenti figura la moschea Markaz Al-Qaem, nel quartiere di Neukölln già oggetto di numerose operazioni antiterrorismo . Le autorità berlinesi ritengono che l’organizzazione abbia usato la moschea e le attività rivolte ai giovani per propagandare l’ideologia del gruppo nella comunità sciita locale. La Germania ha disposto lo scioglimento di El-Irschad e di tre realtà collegate: Al-Qaem, Al-Thaqalyn e Qalam Education Center. I beni sono stati confiscati e i canali online chiusi. Hezbollah è vietato nel Paese dal 2020; secondo Berlino, la rete avrebbe tuttavia continuato a operare indisturbata in città. A migliaia di chilometri di distanza, un funzionario della sicurezza libanese ha descritto a Israel Hayom un altro fronte d’indagine: la ricerca di componenti disponibili sul mercato per assemblare droni in Libano. L’ipotesi è che Hezbollah stia integrando gli armamenti ricevuti dall’Iran con velivoli più piccoli, costruiti localmente usando parti di uso civile. Tra i materiali citati figurano motori elettrici, componenti elettronici, pannelli in fibra di vetro, apparecchi di comunicazione e cavi ottici. Secondo la fonte, questi elementi possono servire a realizzare droni da ricognizione o d’attacco a costi inferiori rispetto ai sistemi completi importati. La stessa fonte ha precisato che la produzione locale non avrebbe sostituito i rifornimenti iraniani: finanziamenti, assistenza tecnica e sistemi più avanzati continuerebbero ad arrivare attraverso reti clandestine.

Il possibile ricorso a canali commerciali è uno degli aspetti che ha attirato l’attenzione degli investigatori libanesi. Il funzionario ha segnalato un aumento delle importazioni di fibra ottica: i dati doganali citati passano da 83.000 tonnellate nel 2023 a 146.000 nel 2024. L’incremento, da solo, non prova un uso militare dei materiali tuttavia, un aumento del genere non passa certo inosservato. La fonte sostiene però che una parte potrebbe essere destinata ai sistemi di guida dei droni. Nel 2026, ha aggiunto, Hezbollah ha impiegato piccoli velivoli guidati tramite fibra ottica, che non dipendono da collegamenti radio. Un altro episodio riguarda un container arrivato di recente al porto di Tripoli dalla Cina. La spedizione era stata dichiarata come attrezzatura agricola; secondo il funzionario, al suo interno sono stati trovati quattro droni capaci di trasportare esplosivi. Le autorità avrebbero poi esaminato la società importatrice e la destinazione del carico. Il resoconto non specifica l’esito di questi accertamenti né presenta documenti che consentano di verificarli autonomamente. Le verifiche avviate in Libano durante l’estate del 2026 avrebbero inoltre seguito l’importazione di apparecchiature elettriche e dispositivi sospettati di essere collegati a programmi di assemblaggio. La fonte colloca la produzione locale soprattutto nei piccoli droni FPV, pilotati in prima persona, mentre i velivoli di maggiori dimensioni continuerebbero ad arrivare dall’Iran attraverso rotte di contrabbando. Quelle rotte restano un ulteriore bersaglio. Nella notte tra domenica e lunedì, l’aeronautica israeliana ha intercettato un carico di armi nell’area di Janta, al confine tra Siria e Libano. L’IDF ha dichiarato che il materiale era destinato a rafforzare le capacità operative di Hezbollah e che la zona è già stata usata in precedenti traffici. Le due vicende non dimostrano, da sole, l’esistenza di un’unica catena operativa tra Berlino e il Libano. Mettono però in evidenza due questioni che le autorità stanno cercando di chiarire: come si finanziano e si organizzano le reti di sostegno in Europa, e in che modo componenti apparentemente ordinari possano entrare in programmi militari.