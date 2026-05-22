Vitali Spa società benefit tra i “Leader della sostenibilità 2026”

Il Gruppo, protagonista nei settori delle grandi infrastrutture, del real estate, della demolizione, costruzione e rigenerazione urbana, entra nella prestigiosa classifica delle imprese più attente e strutturate in ambito ESG stilata da Il Sole 24 Ore e Statista.

Prosegue il percorso di crescita di Vitali S.p.A. Società Benefit, che è stata inserita nella classifica “Leader della Sostenibilità 2026”dedicata alle aziende italiane considerate più sostenibili e trasparenti nella rendicontazione ESG, stilata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con l’istituto di ricerca tedesco Statista. La selezione è stata elaborata analizzando oltre 5.000 aziende italiane attraverso 35 KPI legati alle dimensioni ambientale, sociale e di governance, premiando le 240 realtà capaci di coniugare crescita, innovazione e creazione di valore condiviso e di contribuire allo sviluppo di un’economia sempre più responsabile, inclusiva e sostenibile.

Il prestigioso riconoscimento conferma il consolidamento di un percorso industriale che negli ultimi anni ha posto la sostenibilità al centro della strategia aziendale. Vitali ha rafforzato in modo strutturale il proprio approccio ESG, integrando la rendicontazione non finanziaria nei processi decisionali e adottando strumenti di misurazione sempre più evoluti. Il Bilancio di Sostenibilità, giunto nel 2025 alla sua seconda edizione, rappresenta oggi un elemento centrale di governance e pianificazione, a testimonianza di una crescita che coniuga risultati economici e impatti positivi sui territori.

Un passaggio decisivo in questo percorso è stato la trasformazione in Società Benefit: una scelta identitaria, che ha formalizzato l’impegno del Gruppo nella generazione di valore condiviso per persone, comunità e ambiente, rafforzando ulteriormente la coerenza tra missione industriale e responsabilità sociale. Parallelamente, il Gruppo ha continuato a crescere anche sul piano organizzativo, con l’ingresso negli ultimi anni di nuove competenze e il potenziamento delle politiche di sviluppo del capitale umano, a supporto di un’organizzazione sempre più strutturata e orientata all’innovazione.

Commenta Alessio Parolari, Amministratore Delegato di Vitali S.p.A.: “La sostenibilità è oggi un asse portante della nostra strategia industriale e della nostra identità come Società Benefit. Essere inseriti tra i Leader della Sostenibilità 2026 rappresenta il riconoscimento di un percorso concreto, fatto di investimenti, responsabilità e visione di lungo periodo. Continueremo a sviluppare progetti e competenze con l’obiettivo di generare sempre più valore per l’impresa e per i territori in cui operiamo.”

In questa direzione si inseriscono anche i principali progetti strategici del Gruppo nei settori infrastrutturale, energetico e urbano. Tra questi, la realizzazione del sistema di mobilità sostenibile e-BRT e la riqualificazione della stazione ferroviaria di Bergamo. Sul fronte della transizione energetica, Vitali sta portando avanti una pipeline di oltre 500 MW di impianti fotovoltaici e progetti legati all’idrogeno verde, affiancando investimenti in ambito digitale e data center. Prosegue inoltre l’impegno nella rigenerazione urbana, con interventi di rilievo nazionale, come Bergamo Porta Sud e il progetto Hennebique nel Porto Antico di Genova.