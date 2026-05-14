Traghetti estate 2026: fino a 1.500 euro per Sardegna e Sicilia, rincari record del 300%

Non ci sono soltanto i voli aerei sempre più cari e incerti e i treni rallentati dai cantieri estivi. La stangata estiva arriva anche per chi partirà per le vacanze via mare. I prezzi dei traghetti verso Sardegna, Sicilia e isole minori registrano aumenti a doppia cifra, con rincari che in alcuni casi sfiorano il 300% rispetto ai mesi primaverili. A lanciare l’allarme è l’Osservatorio nazionale Federconsumatori, che avverte: il costo medio di un viaggio andata e ritorno per una famiglia (due adulti, un bambino e auto) aumenta del 15%/18% rispetto all’estate2025. Ancora più impressionante il confronto tra maggio e agosto 2026: le tariffe salgono mediamente dell’82% per le poltrone e del 78% per le cabine. Colpa del caro carburante e delle tensioni geopolitiche, ma anche del sempre più diffuso sistema di tariffazione dinamica, simile a quello delle compagnie aeree.

Le tratte più care dell’estate in traghetto: Livorno-Palermo supera i 1.400 euro

La tratta più costosa in assoluto è quello tra Livorno e Palermo. Per una famiglia con auto al seguito, il viaggio di andata e ritorno ad agosto arriva a costare 946,50 euro in poltrona e addirittura 1.484,90 euro in cabina. Molto elevati anche i prezzi sulla Genova-Palermo, dove si spendono fino a 1.340 euro in cabina, mentre sulla Civitavecchia-Olbia il costo può superare gli 880 euro nei periodi centrali di agosto. La tratta che registra però il rincaro più forte rispetto allo scorso anno è la Livorno-Olbia: +22% per i posti in poltrona e +29% per le cabine. Il confronto con maggio è ancora più netto: il prezzo passa da 189,50 euro a 753,50 euro per il viaggio in poltrona, che vuol dire un incremento del 300%.

Sardegna e Sicilia le più colpite: aumenti fino al 104%

I rincari colpiscono soprattutto le rotte verso le grandi isole. Sulla Genova-Porto Torres i prezzi crescono del 104% tra maggio e agosto per chi viaggia in poltrona, mentre la Genova-Palermo segna aumenti del 93% per la poltrona e del 100% per la cabina. Anche la Civitavecchia-Olbia registra rialzi superiori al 70% nel giro di pochi mesi. Più contenuti, ma comunque significativi, gli incrementi sulla Napoli-Palermo, dove i rincari oscillano tra il 12% e il 28%. La situazione è ancora più delicata per i collegamenti con le isole minori siciliane. Dal 15 maggio Caronte & Tourist ha annunciato aumenti tariffari tra il 30% e il 50% sulle linee Siremar e sui servizi integrativi. Gli incrementi riguardano passeggeri, residenti, veicoli e mezzi commerciali. A preoccupare sono soprattutto le conseguenze economiche sul turismo estivo e sui lavoratori pendolari, dagli insegnanti al personale sanitario.

Perché i traghetti costano sempre di più

Alla base dei rincari c’è innanzitutto il costo del carburante navale. Le tensioni sullo Stretto di Hormuz e l’instabilità in Medio Oriente hanno fatto aumentare i prezzi energetici, con effetti diretti sui trasporti marittimi. Le compagnie sottolineano inoltre che il prezzo dei biglietti varia continuamente in base a domanda, disponibilità residua, periodo di prenotazione e servizi scelti. Il meccanismo è quello della tariffazione dinamica: più si avvicina la partenza e maggiore è la richiesta, più i prezzi salgono. Incidono molto anche l’auto al seguito e la scelta della cabina, che nelle settimane centrali di agosto possono far lievitare il costo finale di diverse centinaia di euro.

Come risparmiare sui traghetti estate 2026

È possibile risparmiare? La prima regola è prenotare il prima possibile. Le tariffe più basse vengono generalmente offerte nelle prime settimane di apertura delle vendite, mentre avvicinandosi ad agosto i prezzi tendono a crescere rapidamente. Può fare la differenza anche scegliere giorni feriali ed evitare i weekend centrali di agosto, quando la domanda raggiunge il picco massimo. Un altro consiglio utile è confrontare più porti di partenza o arrivo: in Sardegna, ad esempio, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres sono relativamente vicini e spesso presentano differenze di prezzo significative. Conveniente anche prenotare insieme andata e ritorno, che spesso ha sconti dedicati. Attenzione invece alle modifiche successive: cambiare data o orario può costare molto caro.