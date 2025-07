Rapporto Costruzioni: Fuori incanta, dentro emoziona

L’edizione con focus su Saie Bari, Big Five Dubai e Fesi Bologna Fiere, il cui taglio editoriale è contraddistinto da qualità e rigore, punta sull’originalità e sul valore della differenza. Imprese del settore edile, costruttori, architetti, “profeti di bellezza”. Non è la venustas, la bellezza -solo la bellezza- a guidare la rigenerazione urbana, si deve dialogare con l’ambiente circostante. La parola d’ordine è solo una: stupire. Progetti che dettano nuovi standard, laboratori di innovazione dove l’immaginazione riesce a farsi visionaria. Nonostante il momento di difficoltà che ha investito molti settori, gli imprenditori evidenziano tutti quei fattori che li hanno portati ad essere competitivi nel mondo: la ricercatezza dello stile, il controllo e la garanzia di qualità, il servizio e l’assistenza al cliente, la sicurezza sul lavoro. Emerge un quadro in cui il Made in Italy non è indice di una semplice connotazione geografica ma deve essere il frutto di una storia, di una tradizione e forti investimenti. La vera garanzia è data dalle aziende e dal loro marchio, un plus importante che ogni impresa deve offrire in linea con quel principio etico che fa riferimento alla correttezza e alla trasparenza.

