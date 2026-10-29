Pensioni 2027, rivalutazione verso il 2,9%: quanto aumentano gli assegni e chi riceverà di più

Pensioni 2027, aumenti in arrivo con la rivalutazione legata all’inflazione. Le simulazioni sugli assegni da 1.000 a 5.000 euro, le fasce INPS e cosa cambia per le pensioni minime

La rivalutazione delle pensioni torna al centro dell’attenzione con l’avvicinarsi del 2027, quando milioni di pensionati italiani vedranno aggiornati i propri assegni per effetto dell’adeguamento al costo della vita. Le prime simulazioni indicano un incremento intorno al 2,9%, sensibilmente superiore all’1,4% applicato nel 2026, ma per capire quanto denaro arriverà effettivamente nelle tasche dei pensionati bisognerà considerare l’importo lordo del trattamento, le diverse percentuali di rivalutazione previste dalla normativa e il peso delle imposte, oltre alle eventuali modifiche che potrebbero essere introdotte con la prossima legge di Bilancio.

Il meccanismo della perequazione automatica, pensato per proteggere almeno parzialmente il potere d’acquisto dall’aumento dei prezzi, non garantisce infatti la stessa percentuale di adeguamento su tutte le fasce di pensione e, soprattutto, non deve essere confuso con un aumento aggiuntivo deciso dal governo. La rivalutazione serve a compensare l’inflazione già registrata, mentre il beneficio concreto dipende anche dalla struttura dell’assegno e dalla situazione fiscale del pensionato.

Pensioni 2027, perché si parla di una rivalutazione del 2,9%

Le stime attualmente utilizzate per calcolare gli aumenti del prossimo anno si collocano intorno al 2,9%, una percentuale che potrebbe ancora cambiare prima della pubblicazione del decreto interministeriale con cui verrà stabilito il tasso provvisorio di rivalutazione da applicare a partire dal 1° gennaio 2027.

Secondo i dati definitivi diffusi dall’Istat il 16 ottobre, a settembre 2026 l’inflazione generale è salita al 4,2% su base annua, mentre quella acquisita per l’intero anno ha raggiunto il 3,1%. Per il calcolo delle pensioni viene tuttavia utilizzato un indicatore differente, l’indice FOI al netto dei tabacchi, riferito ai prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, la cui variazione media annua costituisce il parametro di riferimento per la perequazione.

Proprio sulla base dell’andamento di questo indice, le simulazioni più recenti indicano una rivalutazione vicina al 2,9%, senza che tale valore possa essere considerato definitivo. L’effettivo adeguamento sarà determinato dal decreto atteso a novembre, mentre eventuali differenze rispetto all’inflazione annuale accertata successivamente potranno essere recuperate attraverso un conguaglio.

Come funziona la rivalutazione: le tre fasce INPS

L’aspetto più importante per comprendere gli aumenti riguarda il sistema di rivalutazione per scaglioni, che riconosce l’adeguamento pieno alla parte più bassa della pensione e applica percentuali progressivamente ridotte alle quote che superano determinate soglie.

Prendendo come riferimento il trattamento minimo INPS del 2026, pari a 611,85 euro mensili, le soglie indicative per il calcolo del 2027 risultano così articolate:

Rivalutazione al 100% per la quota di pensione fino a quattro volte il trattamento minimo, ossia fino a 2.447,40 euro mensili.

per la quota di pensione fino a quattro volte il trattamento minimo, ossia fino a 2.447,40 euro mensili. Rivalutazione al 90% per la quota compresa tra quattro e cinque volte il minimo, quindi tra 2.447,40 e 3.059,25 euro.

per la quota compresa tra quattro e cinque volte il minimo, quindi tra 2.447,40 e 3.059,25 euro. Rivalutazione al 75% per la parte che supera cinque volte il trattamento minimo, oltre 3.059,25 euro mensili.

Se il tasso di rivalutazione venisse confermato al 2,9%, le percentuali applicate alle diverse quote dell’assegno sarebbero quindi pari al 2,9%, al 2,61% e al 2,175%.

La distinzione è fondamentale perché il sistema ordinario non riduce la rivalutazione sull’intera pensione una volta superata una soglia, ma applica percentuali differenti alle singole quote che la compongono. Un pensionato che percepisce 3.500 euro lordi mensili, per esempio, riceverebbe la rivalutazione piena sulla prima parte dell’assegno, quella al 90% sulla fascia intermedia e quella al 75% soltanto sull’importo eccedente l’ultimo limite.

Per un pensionato che percepisce 1.000 euro lordi mensili, l’adeguamento ipotizzato si tradurrebbe in 29 euro aggiuntivi al mese, equivalenti a 377 euro lordi nell’arco di tredici mensilità, mentre un assegno da 2.000 euro crescerebbe di 58 euro mensili, con un incremento annuale di 754 euro.

Sulle pensioni più elevate l’aumento in valore assoluto risulterebbe maggiore, ma la rivalutazione percentuale complessiva sarebbe inferiore rispetto a quella riconosciuta agli assegni più bassi, proprio per effetto della riduzione applicata alle fasce superiori.

Resta inoltre una distinzione essenziale tra gli importi lordi utilizzati nelle simulazioni e le cifre effettivamente accreditate sul conto corrente: l’incremento netto dipenderà dall’IRPEF, dalle addizionali regionali e comunali e dalle eventuali detrazioni spettanti, rendendo impossibile individuare un aumento netto identico per tutti i pensionati che percepiscono lo stesso trattamento lordo.

Pensioni minime 2027, il nodo della maggiorazione straordinaria

Una situazione particolare riguarda le pensioni minime, per le quali la rivalutazione ordinaria si intreccia con la scadenza dell’incremento straordinario riconosciuto negli ultimi anni.

Nel 2026 il trattamento minimo INPS è fissato a 611,85 euro mensili, ma la maggiorazione temporanea dell’1,3%, pari a 7,95 euro, consente ai beneficiari interessati di arrivare a 619,80 euro.

Applicando una rivalutazione del 2,9% alla base ordinaria di 611,85 euro, il trattamento minimo del 2027 salirebbe a circa 629,59 euro mensili, con un incremento teorico di 17,74 euro rispetto all’importo base del 2026.

Il confronto con quanto effettivamente percepito da chi beneficia della maggiorazione straordinaria restituisce tuttavia un risultato differente: se l’incremento aggiuntivo dell’1,3%, in scadenza alla fine del 2026, non venisse prorogato, il passaggio da 619,80 a 629,59 euro si tradurrebbe in appena 9,79 euro in più al mese.

Si tratta di una differenza significativa soprattutto per i pensionati con i redditi più bassi, perché la rivalutazione ordinaria rischierebbe di non compensare integralmente l’aumento dei prezzi rispetto all’importo effettivamente incassato nell’anno precedente.

Il tema è dunque strettamente collegato alla legge di Bilancio 2027, che dovrà chiarire se la maggiorazione temporanea sarà confermata o se verranno introdotte nuove misure a sostegno dei trattamenti pensionistici più bassi.

Quando arriveranno gli aumenti e cosa bisogna controllare

La rivalutazione ordinaria delle pensioni scatterà dal 1° gennaio 2027 e verrà applicata automaticamente dall’INPS, senza che i pensionati debbano presentare una domanda specifica per ottenere l’adeguamento.

Prima di conoscere gli importi definitivi, però, sarà necessario attendere il decreto interministeriale sulla perequazione e verificare il contenuto finale della legge di Bilancio, dopo l’approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri il 28 ottobre.

L’eventuale conguaglio tra l’indice provvisorio applicato nel 2027 e quello definitivo potrà invece essere effettuato nell’anno successivo, secondo le procedure previste dalla normativa.

Per chi si prepara ad andare in pensione, la rivalutazione degli assegni già in pagamento non va inoltre confusa con le regole di calcolo della prima pensione, che dipendono dalla posizione contributiva, dalle retribuzioni e dai coefficienti applicabili al momento del pensionamento.

Il punto centrale resta il rapporto tra l’aumento nominale dell’assegno e il potere d’acquisto effettivamente recuperato. Una pensione che cresce di qualche decina di euro mensili può rappresentare un sostegno concreto al bilancio familiare, ma la sua capacità di compensare il rincaro di energia, alimentari, servizi e spese sanitarie dipenderà dall’evoluzione dei prezzi e dal trattamento fiscale applicato, oltre che dalle decisioni che accompagneranno la definizione della manovra economica per il 2027.