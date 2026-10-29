Suicidio e autolesionismo, Meta avviserà i genitori: cosa cambia su Facebook, Instagram e Messenger

Meta estende a livello globale gli avvisi per i genitori degli adolescenti che cercano contenuti su suicidio e autolesionismo o mostrano segnali di disagio nelle conversazioni con Meta AI. Come funzionano le notifiche e cosa cambia per la sicurezza dei minori.

Una ricerca ripetuta nel giro di pochi minuti, una conversazione con un assistente virtuale che lascia emergere una sofferenza difficile da esprimere, parole che un adolescente potrebbe non trovare il coraggio di pronunciare davanti ai propri genitori ma che riesce ad affidare allo schermo di uno smartphone. È anche attraverso questi comportamenti, spesso invisibili agli adulti, che il disagio giovanile può manifestarsi nell’ambiente digitale, trasformando piattaforme nate per comunicare e condividere contenuti in spazi nei quali emergono questioni molto più delicate, dalla salute mentale alla solitudine, fino al rischio di autolesionismo e suicidio. Ed è proprio su questo terreno che Meta ha deciso di intervenire, annunciando il 29 ottobre 2026 l’estensione a Facebook e Messenger degli strumenti di allerta già introdotti su Instagram, con l’obiettivo di informare tempestivamente i genitori quando le attività online dei figli adolescenti suggeriscono una possibile situazione di rischio.

La novità riguarda i genitori che utilizzano gli strumenti di supervisione parentale e prevede due differenti tipologie di segnalazione: la prima viene attivata quando un adolescente tenta ripetutamente, nell’arco di un breve periodo, di cercare termini collegati al suicidio o all’autolesionismo; la seconda interviene quando una conversazione con Meta AI contiene elementi che potrebbero indicare pensieri suicidari o intenzioni di farsi del male. Entrambe le funzionalità, già sviluppate per Instagram nei mesi precedenti, vengono ora estese a Facebook, mentre il monitoraggio dei segnali di rischio nelle interazioni con l’intelligenza artificiale comprende anche Messenger, attraverso un sistema destinato a essere disponibile per le famiglie che utilizzano la supervisione in tutto il mondo.

Un cambiamento che amplia il ruolo delle piattaforme nella gestione della sicurezza dei minori, introducendo un meccanismo attraverso il quale informazioni potenzialmente preoccupanti non rimangono necessariamente confinate all’interno dell’esperienza digitale dell’adolescente, ma possono arrivare a un adulto in grado di offrire sostegno.

Come funzionano gli avvisi ai genitori e quando vengono inviati

Il sistema annunciato da Meta non prevede l’invio di una notifica per qualsiasi ricerca riguardante la salute mentale, né considera automaticamente pericolosa una singola domanda su temi sensibili. Nel caso delle ricerche effettuate su Instagram e Facebook, la segnalazione viene generata quando un adolescente tenta più volte, in un intervallo temporale ristretto, di cercare espressioni associate al suicidio o all’autolesionismo, secondo criteri sviluppati dall’azienda con il contributo di esperti.

La distinzione è importante perché una ricerca può avere motivazioni molto diverse, dalla curiosità personale alla necessità di informarsi per aiutare un amico, e l’obiettivo dichiarato della piattaforma è individuare comportamenti che meritino attenzione senza trasformare qualsiasi interesse per un argomento delicato in un motivo di allarme.

Meta ha già spiegato che, quando vengono cercati termini chiaramente riconducibili a contenuti che promuovono il suicidio o l’autolesionismo, Instagram tende a bloccare i risultati e a indirizzare gli utenti verso risorse specializzate e servizi di supporto. Con il nuovo sistema, a questa protezione si affianca la possibilità di informare i genitori attraverso notifiche nell’applicazione e, in base ai recapiti disponibili, anche tramite email, SMS o WhatsApp.

La comunicazione non si limita a segnalare l’attività considerata preoccupante, ma mette a disposizione materiali elaborati con il contributo di esperti, pensati per aiutare gli adulti ad affrontare un confronto che potrebbe essere particolarmente difficile. Ricevere un avviso di questo genere, infatti, non equivale a conoscere le condizioni psicologiche del proprio figlio, e neppure a ottenere una diagnosi, ma significa venire a conoscenza di un possibile segnale che richiede attenzione, sensibilità e, quando necessario, il coinvolgimento di professionisti.

La seconda tipologia di allerta riguarda invece le conversazioni con Meta AI, l’assistente di intelligenza artificiale integrato nelle piattaforme dell’azienda. In questo caso non è la ripetizione di una ricerca a determinare la segnalazione, ma il contenuto dell’interazione, qualora emergano indicazioni che facciano pensare a un possibile rischio di suicidio o autolesionismo.

Per individuare queste situazioni Meta ha sviluppato un sistema specifico di riconoscimento, spiegando a luglio che le conversazioni segnalate dall’intelligenza artificiale vengono sottoposte a una revisione umana prima dell’eventuale invio dell’avviso ai genitori. Una procedura che tiene conto anche dei casi ambigui, nei quali l’azienda dichiara di preferire un approccio prudenziale, pur riconoscendo la possibilità che alcune notifiche vengano inviate in assenza di un pericolo concreto.

Dalle prime notifiche su Instagram all’estensione globale

L’annuncio del 29 ottobre rappresenta il completamento di un percorso iniziato nei primi mesi del 2026, quando Meta ha progressivamente ampliato gli strumenti disponibili per le famiglie nella gestione delle esperienze digitali degli adolescenti.

A febbraio Instagram aveva annunciato l’introduzione dei primi avvisi collegati alle ricerche ripetute di termini relativi al suicidio e all’autolesionismo, inizialmente in alcuni mercati, prima di estendere la funzione a livello globale durante l’estate. A luglio era arrivato un secondo intervento, dedicato alle conversazioni con Meta AI e alla possibilità di riconoscere segnali di sofferenza anche quando non si manifestano attraverso una ricerca esplicita.

Adesso il sistema supera i confini di Instagram e coinvolge anche Facebook e Messenger, portando le due categorie di avvisi su Facebook e rendendo disponibili globalmente le notifiche relative alle interazioni con l’intelligenza artificiale sulle piattaforme interessate.

La strategia si inserisce in un ripensamento più ampio degli strumenti di protezione degli adolescenti, nel quale Meta sta cercando di combinare restrizioni sui contenuti, sistemi di individuazione dei comportamenti potenzialmente rischiosi e una maggiore partecipazione dei genitori alla vita digitale dei figli.

Già ad aprile, infatti, l’azienda aveva introdotto una funzionalità che consente ai genitori iscritti ai programmi di supervisione di conoscere gli argomenti sui quali i figli hanno interagito con Meta AI durante i sette giorni precedenti, distinguendo fra categorie come scuola, intrattenimento, salute, benessere e altri interessi. Non si tratta dell’accesso integrale alle conversazioni, ma di una panoramica dei temi affrontati, pensata per offrire un contesto più ampio rispetto all’utilizzo quotidiano degli strumenti di intelligenza artificiale.

Gli avvisi relativi a suicidio e autolesionismo introducono un livello ulteriore di intervento, proprio perché riguardano circostanze considerate sufficientemente delicate da giustificare una comunicazione proattiva.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella salute mentale degli adolescenti

L’estensione delle notifiche arriva in una fase nella quale gli assistenti conversazionali stanno assumendo un ruolo sempre più significativo nelle abitudini digitali, offrendo risposte immediate e un’interazione che può essere percepita come particolarmente accessibile anche quando gli argomenti affrontati riguardano esperienze personali o difficoltà emotive.

È una trasformazione che solleva interrogativi importanti, perché l’intelligenza artificiale può rappresentare uno strumento attraverso il quale ottenere informazioni o trovare il coraggio di formulare una domanda, ma non possiede le competenze e la responsabilità clinica necessarie per sostituire una relazione terapeutica o l’intervento di un professionista della salute mentale.

Meta sostiene di aver progettato le risposte del proprio assistente affinché, davanti a conversazioni che suggeriscono un rischio di autolesionismo o suicidio, gli adolescenti vengano incoraggiati a rivolgersi a persone di fiducia e a servizi specializzati. L’azienda ha inoltre coinvolto più di 75 professionisti della salute mentale, chiedendo loro di valutare centinaia di risposte generate dal sistema e di fornire indicazioni per migliorarne l’appropriatezza, soprattutto nella gestione di situazioni emotivamente complesse.

L’obiettivo non è soltanto evitare risposte potenzialmente dannose, ma anche impedire che l’interazione venga interrotta bruscamente proprio quando l’adolescente manifesta una difficoltà, cercando invece di accompagnarlo verso forme di sostegno disponibili al di fuori dell’ambiente digitale.

Nel luglio scorso Meta aveva annunciato anche lo sviluppo di strumenti attraverso i quali avvisare i servizi di emergenza qualora una conversazione con Meta AI, indipendentemente dall’età dell’utente, suggerisse un rischio imminente di suicidio. Si tratta di un progetto distinto dagli avvisi destinati ai genitori, che l’azienda aveva presentato come un’ulteriore possibilità di intervento nelle situazioni di maggiore gravità.

La questione della privacy e il confine fra protezione e controllo

L’introduzione di sistemi di allerta basati sulle ricerche e sulle conversazioni con l’intelligenza artificiale apre inevitabilmente anche una riflessione sulla riservatezza degli adolescenti e sul rapporto fra il loro diritto a uno spazio personale e la responsabilità degli adulti di proteggerli quando emergono segnali di pericolo.

La possibilità di individuare una situazione di disagio prima che venga comunicata direttamente a un genitore può rappresentare un’opportunità importante, ma richiede particolare attenzione nella definizione dei criteri utilizzati per interpretare il linguaggio, distinguere le richieste informative dalle manifestazioni di sofferenza e valutare il contesto nel quale determinate espressioni vengono utilizzate.

Una frase pronunciata durante una conversazione con un assistente virtuale non ha necessariamente lo stesso significato per tutte le persone, e la stessa azienda riconosce che i sistemi di rilevamento possono produrre segnalazioni non sempre corrispondenti a un rischio reale. È dunque essenziale distinguere la funzione preventiva di questi strumenti dalla capacità, che non possiedono, di stabilire con certezza lo stato psicologico di un adolescente.

C’è poi un secondo aspetto, altrettanto importante: le notifiche sono destinate ai genitori che hanno attivato gli strumenti di supervisione, e non costituiscono un sistema generalizzato attraverso il quale tutti gli adulti possono accedere indiscriminatamente alle attività digitali dei propri figli.

La maggiore visibilità sugli argomenti affrontati con Meta AI, inoltre, non coincide con la possibilità di leggere liberamente il testo delle conversazioni. Il modello di supervisione illustrato da Meta distingue infatti fra la conoscenza dei temi generali e l’accesso alle comunicazioni private, mentre gli avvisi di sicurezza intervengono in circostanze specifiche nelle quali emergano possibili segnali di rischio.

La questione più complessa rimane però quella della risposta degli adulti, perché ricevere una notifica può rappresentare il primo passo verso un confronto, ma non garantisce automaticamente che quel confronto avvenga nel modo più appropriato. Un adolescente potrebbe vivere la segnalazione come un aiuto, ma anche come un’invasione della propria riservatezza, soprattutto quando la relazione familiare è già attraversata da incomprensioni o difficoltà comunicative.

Per questa ragione, i materiali di accompagnamento elaborati con il contributo degli esperti assumono un ruolo tutt’altro che secondario: il valore di un sistema di prevenzione non dipende soltanto dalla capacità di riconoscere un possibile segnale, ma anche dalla qualità dell’intervento che ne consegue.

Con l’estensione globale annunciata oggi, Meta attribuisce dunque alle proprie piattaforme una responsabilità più esplicita nell’individuazione di alcuni segnali di disagio giovanile, cercando di trasformare informazioni che in passato sarebbero potute rimanere all’interno di una ricerca o di una conversazione digitale in occasioni di intervento da parte degli adulti.

Resta da comprendere quanto questi strumenti si dimostreranno efficaci nell’utilizzo quotidiano, quale sarà il rapporto fra segnalazioni appropriate e falsi allarmi e in che misura riusciranno a favorire un sostegno reale senza compromettere la fiducia degli adolescenti. Perché riconoscere una possibile richiesta di aiuto attraverso la tecnologia è una parte del problema; l’altra, decisamente più difficile, consiste nel costruire le condizioni affinché quella richiesta possa essere ascoltata, compresa e affrontata anche quando lo schermo viene spento.