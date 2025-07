Osservatorio Sul Merito: Attestato di eccellenza

La copertina è dedicata a personalità di grande valore, due importanti cariche dello Stato: il Ministro della difesa Guido Crosetto e il Presidente del tribunale di Milano Fabio Roia. “Operazioni militari”: parole che evocano, nell’immaginario collettivo, azioni di conflitto e interventi armati. Ma si dimentica spesso che l’operato dei contingenti richiama anche il soccorso, la ricostruzione e il supporto allo sviluppo. Azioni dal valore incalcolabile, capaci di superare ogni sterile polemica. Soprattutto quelle attuali. Perché solo la sicurezza può garantire la pace. La cultura della legalità, che si traduce nell’operato della magistratura, è un valore fondativo. Si manifesta nell’esigenza del giudice di essere pienamente consapevole di ciò che la sua decisione produce, per quali persone e in quali circostanze. Il dottor Fabio Roia incarna la dignità e la consapevolezza che certi valori sono imprescindibili. Che ogni scelta implica un rischio, ma occorre compierla in modo da dichiararsi, sempre, dalla parte della vita. Il dottor Roia è conosciuto anche e soprattutto, per il suo impegno nella lotta alla violenza di genere. In molti lo definiscono “il giudice delle donne’” in virtù della sua attività contro la violenza domestica. Una battaglia che ha segnato anche un suo alto riconoscimento: il 7 Dicembre 2018 il Comune di Milano gli ha conferito l’ Ambrogino d’Oro. Merita attenzione anche l’intervista di Maria Rosaria Laganà, prefetto e direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Una figura simbolo della legalità, oggi più che mai garanzia contro ogni forma di infiltrazione criminale. Paolo Agnelli fondatore e presidente di Confimi Industria, l’economista Azzurra Rinaldi e Mario Boselli Presidente della Fondazione Italia Cina e dell’Istituto Italo Cinese, esaminano l’impatto dei dazi con la consapevolezza che si vince con una strategia di sistema e non solo con ottimi prodotti. L’Italia deve far valere le proprie competenze, soprattutto in questa fase ad alto rischio per l’intero sistema produttivo. Occorre ripartire da mercati emergenti, capaci di offrire nuove opportunità di crescita alle imprese. Federmanager sottolinea l’urgenza di ricostruire la filiera del merito e promuovere modelli manageriali virtuosi. Gli imprenditori intervistati mettono l’accento sulla necessità di rafforzare il valore del brand e la sua reputazione, oggi più che mai fondamentale nelle complesse relazioni con l’ambiente esterno. Fare impresa è, prima di tutto, una scelta d’amore che coinvolge persone, richiede rigore, umiltà e ambizione. Interviene la Presidente e ideatrice del Premio donna d’Autore, Anna Silvia Angelini, intervistata per il suo impegno sociale a testimonianza dell’importanza della lotta contro la violenza di genere e la violenza assistita.

