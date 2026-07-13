Monopattini elettrici, scatta l’obbligo di assicurazione: costi, multe e come funziona

Scatta giovedì 16 luglio, in tutta Italia, l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Si va dai 35 ai 55 euro l’anno per la polizza base e ci sono dei meccanismi da rispettare: non basta pagare. Infrangere le regole porta a sanzioni fino a 400 euro.

Quanto costa l’assicurazione per il monopattino

L’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, obbligatoria dal 16 luglio per i monopattini elettrici, copre danni causati ad altri durante la guida: lesioni a pedoni o ciclisti, oppure danni ad altri veicoli. Le polizze base hanno un costo annuo compreso tra 35 e 55 euro, che può salire fino a circa 150 euro se si aggiungono garanzie accessorie. Il prezzo varia anche in base a franchigie e massimali minimi scelti. Ma attenzione: l’assicurazione è legata al veicolo, e non a chi lo guida. Non basta una generica assicurazione sulla micromobilità, o quella del capofamiglia. La polizza deve essere associata in modo specifico al codice del contrassegno identificativo del mezzo, con un collegamento telematico diretto tra la piattaforma Sita dell’Ania e gli archivi della Motorizzazione. E in caso di incidente? Per i primi due anni non sarà attivo il sistema dell’indennizzo diretto. Chi subisce un danno dovrà quindi rivolgersi alla compagnia assicuratrice del responsabile, e non alla propria.

Chi deve assicurare il monopattino elettrico e chi è escluso dall’obbligo

L’obbligo assicurativo scatta per i monopattini elettrici di proprietà privata e per gli altri veicoli elettrici leggeri a due ruote privi di sedile. Chi usa i monopattini in sharing non deve assicurarsi; l’obbligo di farlo è delle società che gestiscono il servizio, le quali hanno già incluso il costo della copertura nella tariffa di uso del mezzo. Restano al momento escluse dall’obbligo le biciclette a pedalata assistita, a condizione che il motore elettrico si attivi soltanto durante la pedalata e non superi i 25 km/h di velocità massima.

Le multe per chi circola senza assicurazione sul monopattino: fino a 400 euro

Chi viene fermato alla guida di un monopattino senza assicurazione rischia una multa tra 100 e 400 euro. A questa si aggiunge il sequestro amministrativo del mezzo, che può portare alla confisca definitiva se la sanzione non viene pagata o se la polizza non viene stipulata entro i termini stabiliti dalla legge. In caso di incidente senza assicurazione, inoltre, il conducente dovrà rispondere personalmente dei danni causati, con il proprio patrimonio.

Tutte le novità sull’uso dei monopattini elettrici: assicurazione, targa, casco

L’obbligo assicurativo è l’ultima tappa della regolamentazione dell’uso dei monopattini elettrici, iniziata più di un anno e mezzo prima. La riforma del Codice della Strada ha infatti introdotto le nuove regole in più fasi successive. Le prime regole entrate in vigore sono state il casco obbligatorio per tutti i conducenti, senza distinzione di età, e il divieto di trasportare un passeggero (circolare in due sullo stesso mezzo). È scattato poi, a maggio 2026, l’obbligo di targa, cioè il contrassegno identificativo del mezzo. La necessità dell’assicurazione, infine, chiude il percorso di regolarizzazione. A questo punto il monopattino elettrico privato è a tutti gli effetti equiparato agli altri mezzi di trasporto a motore: casco, targa e assicurazione diventano i tre requisiti che un conducente deve rispettare per circolare legalmente.