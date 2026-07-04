Made in Italy, le aziende tutte italiane che hanno fatto la storia (e non si possono vendere)

Ci sono offerte che non si rifiutano. Lo insegnava don Corleone, e lo ripetono ogni giorno i banchieri d’affari di mezzo mondo davanti a quelle famiglie italiane che tengono il muso duro, incrociano le braccia e rispondono con un no secco a proposte che avrebbero fatto tremare le gambe a chiunque.

Giovanni Rana aveva sessant’anni e un pastificio che faceva gola a tutti quando Kraft, Unilever e Pietro Barilla bussarono alla sua porta. Il mercato sembrava già deciso. Lui disse no a tutti, uno per uno. Non per superbia: per la convinzione che il suo nome, su quel prodotto, valesse più di qualsiasi cifra scritta su un foglio. Aveva ragione. Oggi il Pastificio Rana è leader in settanta paesi, e il fondatore è ancora lì — testimonial, patriarca, istituzione.

Ferrero non è mai stata quotata in borsa. Non è mai stata venduta. Con diciotto miliardi di ricavi annui e una presenza in centosettanta paesi, è il più grande mistero dell’industria alimentare mondiale: un’azienda che potrebbe comprare quasi chiunque, ma che non ha mai venduto niente di sé. La famiglia di Alba ha trasformato il riserbo in un vantaggio competitivo. Chi non ha azionisti da accontentare ogni trimestre può aspettare il momento giusto. Chi tiene tutto in famiglia non deve spiegare niente a nessun fondo di New York.

Esselunga è la stessa storia, raccontata con più dramma. Bernardo Caprotti resisté per decenni: a Walmart, alle Coop, a due fondi di private equity che avevano già scritto il prezzo. Morì senza aver venduto. Le sue eredi — moglie e figlia Marina — proseguirono sulla stessa linea: quando arrivò un’offerta da 7,3 miliardi dal colosso cinese Yida Investment, scrissero direttamente ai dipendenti per rassicurarli. «L’azienda non è in vendita». Quando circolarono voci su Amazon, la risposta fu più secca ancora: nessuna ipotesi di trattativa, con nessuno, per nessuna ragione. Un comunicato con la forma di un editto e il tono di una porta sbattuta in faccia.

C’è poi il caso Juventus, che è il più esplicito di tutti. Exor, controllata dalla famiglia Agnelli, ha rifiutato un’offerta da 1,1 miliardi di euro per la quota di controllo del club bianconero. A proporla era Tether, che prometteva anche un miliardo aggiuntivo per la squadra. John Elkann ha risposto in un video sul sito della Juventus con una frase che dice ad alta voce quello che Rana, Ferrero e i Caprotti hanno sempre pensato senza mai articolarlo così: «La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita.» Non c’è un piano industriale, non ci sono proiezioni di EBITDA. C’è solo questo: apparteniamo a qualcosa, e non lo cediamo.

In fondo, è sempre stata questa la linfa del capitalismo familiare italiano. Non la dimensione, non la diversificazione finanziaria, non i multipli su cui i fondi costruiscono le loro tesi. La capacità di guardare un’offerta, per quanto generosa e irripetibile, e rispondere con una scrollata di spalle. Come se vendere fosse, prima ancora che un errore strategico, una forma di tradimento.

La domanda, semmai, è un’altra. In un paese in cui molta industria è già finita in mani straniere, spesso con il benestare delle stesse famiglie che avrebbero potuto tenerla, vale la pena chiedersi se la prossima generazione avrà lo stesso istinto. Se il cognome sul cancello peserà ancora quanto pesa oggi. O se il prezzo giusto, prima o poi, qualcuno lo troverà.