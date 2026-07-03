Addio ai vecchi call center: come l’intelligenza artificiale riscrive la comunicazione con i clienti

C’è una startup che sta ridisegnando le regole del customer care in Europa. Si chiama fonio.ai e ha appena blindato un round seed (il primo vero round di investimento di una startup) da 14,6 milioni di euro, facendo schizzare la sua valutazione alla cifra record di 120 milioni. A scommettere sul talento della piattaforma di intelligenza artificiale è il gigante dei venture capital 20VC, affiancato da un club d’eccellenza formato dai fondatori e top manager di Synthesia, HubSpot e Revolut. La rivoluzione della comunicazione aziendale ha un nuovo protagonista.

Il round segue un finanziamento angel da oltre 3 milioni di euro, chiuso a dicembre 2025 da un gruppo di investitori che include sostenitori iniziali di Facebook e Airbnb, portando il totale dei finanziamenti di fonio.ai a oltre 17 milioni di euro. Inoltre, solo in aprile, il team ha aggiunto 1 milione di dollari in Arr (Ricavo annuale ricorrente) e punta a una crescita su base mensile del 40 per cento.

Daniel Keinrath, cofondatore e Ceo di fonio.ai, ha manifestato la propria soddisfazione: «Siamo entusiasti di accogliere 20VC come investitore principale e grati ai nostri partner esistenti per il continuo supporto. Con questo round, fonio.ai accelererà lo sviluppo della nostra piattaforma nativa IA, intensificherà la nostra internazionalizzazione e continuerà a costruire il team che rende tutto ciò possibile. Quello che stiamo costruendo è un leader di categoria globale, e continueremo a farlo dall’Europa».

In meno di due anni, fonio.ai è diventata il perno comunicativo potenziato dall’IA per più di 7.000 aziende, incluse Volkswagen, Brita, Clementoni, Pharmabox, per un totale di oltre 2 milioni di chiamate automatizzate ogni mese. Il nuovo capitale servirà ad accelerare lo sviluppo della sua piattaforma omnicanale e degli strumenti nativi Ia, e ad aprire i nuovi uffici a Milano, New York, Monaco, Parigi, Londra e Varsavia.

Paul Bonnet, General Partner di 20VC, si è dichiarato fiducioso: «Ogni piccola e media impresa conosce il costo di una chiamata persa. Quello che Daniel, Matthias e il team stanno costruendo è il sistema operativo AI-first per le Pmi: una piattaforma che gestisce la comunicazione su ogni canale e sostituisce il patchwork di strumenti che queste aziende sono costrette a unire oggi. La trazione finora è stata straordinaria, e crediamo che siano il team ideale per costruire l’azienda che definirà questa categoria».

Il team di fonio.ai

Come l’intelligenza artificiale cambia la comunicazione con i clienti

fonio.ai sviluppa agenti IA per piccole e medie imprese che gestiscono un alto volume di chiamate con i clienti e per le quali la reperibilità telefonica è fondamentale per il business. Finora la piattaforma si è concentrata su agenti telefonici IA, impiegati in una vasta gamma di casi d’uso inbound e outbound (ovvero se è l’azienda che si fa trovare dai clienti o se li cerca lei direttamente), dall’assistenza clienti e dalla prenotazione di appuntamenti, fino alla qualificazione dei contatti e alle campagne outbound.

L’azienda ha sviluppato una propria infrastruttura lungo gli strati che determinano la qualità della chiamata: riconoscimento vocale ottimizzato per dialetti difficili, un modello di turn detection (un meccanismo che permette di capire esattamente quando una persona ha finito di parlare) all’avanguardia nel settore, che permette agli agenti di gestire interruzioni e pause di riflessione senza imbarazzanti vuoti, riconoscimento emotivo in tempo reale che adatta tono e ritmo della conversazione, e un layer di orchestrazione che coordina questi modelli insieme ai sistemi aziendali in tempo reale. In circa il 90 per cento dei casi, l’agente gestisce una conversazione completamente simile a quella umana e risolve la richiesta end-to-end anziché instradarla altrove.

Con questo round, fonio.ai amplia i servizi oltre la voce verso l’omnicanalità: WhatsApp è già attivo, con supporto per email e chatbot previsto nei prossimi tre mesi. Parallelamente, l’azienda sta costruendo lo strato di strumenti AI-native della piattaforma: un calendario proprietario è già operativo, e un Crm progettato appositamente per interazioni con i clienti guidate dall’IA sarà lanciato entro la fine del terzo trimestre.

Matthias Gruber, co-fondatore e Cto di fonio.ai, ha identificato le prossime sfide legate all’intelligenza artificiale: «Perché l’IA mantenga realmente le sue promesse per le aziende, non può essere un’aggiunta applicata al software legacy, ma deve essere al centro. Con questo investimento costruiremo una piattaforma full‑stack dove l’IA è il fondamento e dove un sistema sostituisce i dieci diversi strumenti che le Pmi usano oggi».